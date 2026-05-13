¿Sabe usted que hay renovación de las señales tras los incendios de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en quen cho dixo, hay renovación siñaléctica en la autovía Rías Baixas.
¿Sabe usted que hay renovación sinaléctica en la autovía Rías Baixas? ¿Que entre las nuevas, figuran las que sustituyen a las arrasadas por los fuegos del pasado verano y las que anuncian radares? ¿Que la señalización está muy bien, pero lo que más les urge a los conductores es una reforma en condiciones del asfalto? ¿Que el suroriente ourensano ofrece tramos intransitables?
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