Historia en 4 tiempos | 230 millones de kilos de patatas en Orense

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

Titulares de La Región del 18 de septiembre de 1976 | La Región

Osama Bin Laden, “vivo o muerto”

Osama Bin Laden, se busca “vivo o muerto”.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quiere “vivo o muerto” al presunto líder terrorista Osama Bin Laden, según dijo ayer en el Pentágono, asegurando que se trata de un “objetivo principal” de su nueva cruzada contra el terrorismo internacional, anunciando también la movilización militar de 35 mil reservistas para ayudar a combatir en “la primera guerra del siglo XXI”.

Bush buscó la imagen más gráfica para el ciudadano aludiendo al típico cartel del Oeste que dice: “Se busca: vivo o muerto”, aunque no precisó sin con ello indicaba que Estados Unidos prepara una operación para intentar asesinar a Bin Laden.

El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, no quiso interpretar las palabras del presidente, y dijo que “la declaración ya es bastante clara”, avisando sin embargo que la prohibición oficial para que el espionaje de Estados Unidos cometa asesinatos no le impide actuar “en defensa propia”. Fleischer tampoco aclaró si Washington piensa ofrecer una recompensa por la captura de Bin Laden, el principal sospechoso de instigar los atentados que han causado más de 5.000 desaparecidos. Bin Laden se ha convertido así en el nuevo “villano nacional” de Estados Unidos, en donde sucede al dirigente iraquí Sadam Husein y al líder libio Muamar Gadafi. Crónica de Rafael Cañas (2001)

Fiesta “enxebre” del Banco Comercial Español en el Club Santo Domingo

Un momento de la fiesta “enxebre”.

El Banco Comercial Español ha iniciado sus actividades en Orense con sucursal establecida en el Parque de San Lázaro, dirigida por don José Ullán Moreno, nada extraño si se consideran las raíces orensanas de su director general, don Carlos Quintas Álvarez.

Pero lo que sí ha sido original es su manera de presentarse ante los orensanos, sin precedente en este tipo de presentaciones: con una gran fiesta “enxebre” para sus clientes y amigos en las instalaciones del Club Santo Domingo en La Derrasa, una fiesta en la que no ha faltado de nada: actuación de un grupo mixto folklórico de la Sección Femenina, y merienda a base de los productos de la tierra, desde el vino al riquísimo pulpo, pasando por la empanada, el jamón o la carne.

Lo mejor fue el ambiente, pese a que el tiempo no permitió que la fiesta fuese al aire libre, con presencia de lo más representativo de la vida comercial e industrial orensana.

Acudió a la fiesta el comité directivo de la entidad, con el director general don Carlos Quintas Álvarez al frente, arropando al equipo directivo de la sucursal de Orense integrado por el director don José Ullán Moreno, los apoderados don Eduardo Rodríguez Peña y don Francisco Javier de las Cuevas, y todo el personal de la plantilla.

La fiesta “enxebre” terminó con la tradicional queimada, brindándose por una vida próspera para el Banco Comercial Español en Orense.

Crónica de P.

(1976)

230 millones de kilos de patatas en Orense

230 millones de kilos de patatas en Orense

Según todos los indicios, la patata alcanzará este año precios muy superiores a los anteriores debido a las escasas cosechas registradas, no sólo en España, sino en toda Europa. La sequía ha provocado una cosecha ruinosa, especialmente en los países más productores como Alemania y Francia, y en España también ha sido mala, salvándose relativamente la zona norte, donde la cosecha, siendo inferior a la normal, ha podido ser salvada gracias a las lluvias y a las tormentas.

En la provincia de Orense se destina a la producción de patata una extensión aproximada de 32 mil hectáreas. La cosecha normal oscilaría cerca de los 230 millones de kilos. Pese a la sequía, que ha producido estragos en el agro orensano, gracias a las tormentas de fines de junio y primeros de julio y a las lluvias de mediados de agosto, la cosecha sólo se quedará unos veinte millones de kilos por debajo de lo que suele ser normal.

Actualmente se procede a la recogida de patata de mediana estación, en las zonas de la Limia y media montaña. Para octubre-noviembre se recogerá la patata tardía (Viana, Trives, Montederramo, etc.).

Crónica de Alvarado (1976)

18 de septiembre de 1926 - Manifestación en Orense

Un pequeño incendio se declara en la casa número 6 de la calle de Luis Espada, propiedad de los señores de Colemán, un fuego de poca intensidad que estuvo localizado en la chimenea de la vivienda y que fue extinguido a los pocos momentos sin necesidad de intervención del Ayuntamiento, al que sin embargo se había dado aviso.

-Un hombre de 42 años, natural de Braganza (Portugal), es detenido en la calle del Progreso de Orense “por faltas de la moral”, y al no hacer efectiva la multa de 500 pesetas impuesta por el gobernador civil pasó a la cárcel a sufrir el arresto correspondiente.

-Una nueva manifestación pide en Orense clemencia para los jefes y oficiales de Artillería que participaron en el levantamiento militar, encabezada de nuevo por distinguidas damas y señoritas orensanas tras las cuales iba la Corporación municipal formada por el alcalde accidental, Sr. Añel, y los concejales señorita María Amor Rolán y señores Romero, Malingre, Rodicio, Rodríguez, Cid, Soria, Nieto y García; seguidos, entre otros, por la marquesa de la Atalaya Bermeja y las distinguidas señoras de Carballo, Salgado, Pérez Serantes y Varela y las señoritas de de Pomares, Padilla, Colemán y Fernández Pérez, entre otras, además de gran número de orensanos.

18 de septiembre de 1951 - Tragedia en el embalse de las Conchas

El Estadio del Couto es escenario de una gran reunión boxística a beneficio del Asilo de Ancianos Desamparados de Orense, con la destacada participación de boxeadores como King Kong (campeón de Orense), Canal, Rey, Roca “el Ansioso”, Pereira “Ardilla del Ring”, Tino (esperanza orensana) o Mauricio (gran encajador), y precios populares de cinco pesetas en preferencia y tres en general.

-Cuatro jóvenes de entre 14 y 25 años, todos ellos vecinos del pueblo de Forcadas, mueren ahogados al volcar la barca en la que viajaban en el embalse de Las Conchas, entre los pueblos de Rañadoiro (Muiños) y Santa Comba (Bande). El movimiento involuntario de uno de los pasajeros provocó un balanceo que hizo entrar agua y el posterior vuelco, con nueve personas a bordo que regresaban de una fiesta en La Chamadoira. Los otras cinco personas que iban a bordo pudieron salvarse gracias a la arriesgada y rápida intervención del vecino de Santa Comba Domingo Delgado Blanco, que acudió en su auxilio con una barca de su propiedad. Los dueños de la barca fueron detenidos.

18 de septiembre de 1976 - La primera nevada del año en España, en Manzaneda

Titulares de La Región del 18 de septiembre de 1976

Nacieron en Orense: Clara García Quiroga, Telma Pérez González, Milagros Pérez Outomuro.

-(2) El Banco Comercial Español, recién instalado en Orense en el Parque de San Lázaro, se presenta ante los orensanos con una “Fiesta Enxebre” celebrada en el Club Santo Domingo.

-Las obras de instalación de la fábrica de Citroen en San Ciprián de Viñas dejan a los pueblos de Pazos de San Clodio y Carballeira de Santa Cruz sin el camino que unía a ambas localidades, obligando a los vecinos a dar un rodeo de cuatro kilómetros para ir de un pueblo a otro.

-(3) La cosecha de patata en la provincia de Orense rondará este año los 230 millones de kilos.

-La nieve cayó en Manzaneda entre las cotas 1.700 y 1.800, sorprendiendo a los visitantes cuando aún no ha terminado la temporada de verano y convirtiéndose de nuevo, como el pasado año, en la primera Estación de España en recibir la visita del blanco elemento.

18 de septiembre de 2001 - Emilio Lorenzo deja la parroquia

Los titulares de La Región del 18 de septiembre del 2001

El sacerdote José Iglesias Iglesias toma el relevo de Emilio Lorenzo al frente de la parroquia ourensana de Santo Domingo, después de varias décadas de mandato.

-El Ourense de Antonio Teixidó logra su primera victoria oficial en la tercera jornada de Liga de Segunda B, 3-1 sobre el Sporting de Gijón B con goles de Nacho, Kiko y Adolfo.

-El colombiano Juan Pablo Montoya (Williams BMW) gana el Gran Premio de Italia disputado en el circuito de Monza, su primera victoria en la Fórmula Uno, con el español Pedro de la Rosa (Jaguar) en quinta posición y puntuando por segunda vez en la temporada.

-(1) El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordena la captura de Osama Bin Laden “vivo o muerto”, como principal responsable de los atentados de Nueva York y Washington el pasado 11 de septiembre.

-El primer ministro Ariel Sharon anuncia que Israel se unirá a la coalición internacional antiterrorista que impulsa Estados Unidos, en la que el presidente Aznar también ha incluido a España.