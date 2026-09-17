Historia en 4 tiempos | 750 maestros orensanos, en la Asociación de Profesorado de EGB

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

Primera página de 1976 | La Región

750 maestros orensanos, en la Asociación de Profesorado de EGB

Agustín Prado Verdeal y Benjamín Seoane Rodríguez. | La Región

Este año las asociaciones de directores escolares, inspectores y profesores se han desvinculado del S.E.M., el sindicato hasta ahora mayoritario, naciendo como independiente la Asociación de Profesorado de EGB, que en Orense preside don Agustín Prado Verdeal con don Benjamín Seoane Rodríguez como vicepresidente. Con ellos hablo sobre la cuestión.

-¿Por qué la desvinculación del S.E.M.?

-Sobre todo por el deseo de los asociados de constituir una asociación única y exclusivamente profesional, ajena a matices políticos de uno y otro tipo.

-¿Cuáles son los fines de la Asociación?

-El primordial: defensa de los intereses profesionales, perfeccionamiento del profesorado y colaboración crítica con el Ministerio de Educación y Ciencia en orden a la mejora de la educación en general.

-¿Quiénes pertenecen o pueden pertenecer a la misma?

-Todos los profesores de EGB y maestros de enseñanza primaria que voluntariamente lo soliciten, pagando una cuota de 600 pesetas anuales.

-¿Con cuántos asociados cuentan?

-En esta provincia, 750. Pero esperamos llegar a que la totalidad del profesorado se integre en la misma.

-¿Realizaciones inmediatas de la Asociación?

-Nuevo local social, sito en la plaza Paz Nóvoa, que está a disposición de todos los asociados; creación de una asesoría jurídica, iniciación de los trámites para la constitución de una cooperativa de viviendas y otra de consumo.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

La calzada en la avenida de Portugal

Tres imágenes de la avenida de Portugal. | La Región

En la foto superior, el cruce de la avenida de Portugal con Ervedelo.

En la inferior, la calzada de aquella calle, cerca del cruce con Marcelo Macías.

Del primer cruce diremos que continúa abandonado. Ni siquiera goza de señalización ni horizontal ni vertical para cruces de peatones, en una zona tan transitada y difícil.

Ahora, en el medio y medio de este cruce, se ha formado un gran bache que queda lleno de agua, al mismo tiempo que, por la intensidad del tránsito, apreciables desigualdades en el pavimento.

De la otra zona, próxima al cruce con Marcelo Macías, los baches se suceden como un verdadero cáncer, algunos de ellos como para dejar un vehículo sin un palier. La circulación se hace por allí difícil y peligrosa. Ahora que funcionan ya los accesos a Galicia, y que la avenida de Portugal ha quedado libre del tránsito pesado Vigo-Madrid, es cosa de que, tanto el Ayuntamiento como la Jefatura provincial de Carreteras, debieran atender a esta calzada y proceder a su reparación. Un nuevo riego con aglomerado, si no en todo su recorrido, sí al menos en estos dos trozos próximos a su comienzo y a su final.

Porque, de todos modos, la avenida de Portugal continúa teniendo un intenso tráfico urbano por lo que su calzada debe estar siempre en las debidas condiciones.

Crónica de Urbano

(1976)

Ni patatín, ni patatán, simplemente un patatón

La enorme patata, junto a un teléfono. | La Región

¡Ay, Cualedro; ay, Cualedro,

la tierra de las disjracias!

¡Vinde, vinde, vinde alá

e veredes lo que pasa!

(Cancioneiro Popular)

Desde el pueblo de Baldriz, la noticia es llegada,

ocurrió este suceso que a todos mucho alegraba:

Don Pedro Blanco Gallego, cuando arrincaba patatas,

alcontráronse con una que parescía una vaca.

Mil ochocientos de peso, que es patata muy pesada;

medio metro de barriga por parte más engordada.

Nos dio la noticia su hija, a quien Constantina llama,

que con Francisco Gallego hace años es casada.

Nos dijo que no era raro en este alcontrarlas

pues por Cualedro adelante patatas hay de tal marca.

Otras muchas alcontraron en esa misma arrincada

que al ser puestas al pesaje del kilogramo pasaban.

¡Buen año, que vive Dios! ¡Buen año de patatada!

Y patatín, patatán, la noticia es acabada.

El vate de turno.

Crónica de Padrón

(1976)

17 de septiembre de 1926- El último modelo de Buick en Orense

En Luarca (Asturias) se casaron la bella y elegante señorita Concepción Fernández Olavarrieta, hija del conocido industrial don Enrique Fernández Canedo, y el distinguido letrado y notario de Boborás don Luis Fernández Fernández, hijo del que fue bizarro coronel del Ejército don Javier Fernández. La pareja fijará su residencia en el partido judicial de Carballino.

-Salió de Baños de Molgas para Santiago el director de aquel balneario, doctor Novo Campelo, con su familia.

-Salió para Beade el arquitecto del Catastro don Antonio Alonso Vargas.

-El nuevo agente de la marca de automóviles estadounidense Buick en Orense, don Gustavo Trillo, conduce en persona hasta nuestra ciudad el último modelo de la firma, el primer coche Modelo 1927 que entra en Galicia y que exhibe al público orensano en la calle Progreso frente al Hotel Roma. Buick se une así a otras marcas de la poderosísima firma estadounidense General Motors representadas en Orense, como Cadillac, Oldmobile, Oakland, Pontiac o Chevrolet.

17 de septiembre de 1951- Violenta discusión en Piñeira de Arcos

acieron en Orense: Rosa Gutiérrez Prieto, Juan Rodríguez Rodríguez, Carmen Fernández Sampayo, Manuel Rodríguez Maceda, José González Rodríguez, Demetrio y Recaredo Fernández Sánchez, Mercedes Rial Domínguez, Carmen González González.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Santiago Barreira Barja, Mercedes Delgado Delgado, José Delgado Delgado y esposa Avelina Fernández Prieto y dos hijos menores, Alfonso Vázquez López-Monjardín y esposa Emilia Blanco Rodríguez, Generoso Armada Míguez, Cesáreo Fernández Fernández, José García Morelos y esposa Encarnación Barreiro Prada, Asunción Giráldez Couto e hijos menores, Ángel Docampo Rodríguez, Ricardo Gallart Selma, Emilio Fernández Arias, José Fernández Gómez, Nicolás Jácome Bertólez, Emilio Vázquez Incógnito, Severino Álvarez Vázquez, Dámaso Losada Arias, José Díaz Díaz, Antonio Gutiérrez Martín, Francisco Márquez Álvarez, Francisco Fumega Fumega.

-Dos hombres y una mujer son detenidos en Piñeira de Arcos por mantener una violenta discusión cuando se encontraban majando, llegando a utilizar un palo y un revólver cargado en la disputa.

17 de septiembre de 1976- Niki Lauda reaparece después de su grave accidente

Doce almacenistas de vino del Ribeiro abandonan el Consejo Regulador | La Región

Doce almacenistas de vino del Ribeiro abandonan el Consejo Regulador acusando de “coacciones e irregularidades administrativas” al presidente, don Alberto Paz Ameijeiras.

-(1) La calzada de la Avenida de Portugal sigue en pésimo estado y no se beneficia de la entrada en funcionamiento de los Accesos a Galicia.

-(2) Don Agustín Prado Verdeal preside la recién creada “Asociación de Profesorado de EGB” en Orense, que cuenta ya con 750 maestros y se desvincula del S.E.M.

-(3) Una patata no, un “patatón” cosechado en el pueblo de Baldriz.

-El tenista estadounidense Jimmy Connors gana el Open de Estados Unidos al vencer en la final al sueco Bjorn Borg.

-El sueco Ronnie Petterson (March 761) gana el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno disputado en el circuito de Monza, aunque la noticia fue la reaparición del austríaco Niki Lauda (Ferrari) después del grave accidente que le ha desfigurado la cara, logrando un meritorio cuarto puesto que le permite conservar su liderato al frente del Mundial.

17 de septiembre de 2001- Bernardino debuta en un Betis-Real Madrid

El atleta estadounidense Michael Johnson pone fin a su carrera a los 34 años | La Región

El Fórum Ourense debuta en la División de Honor de fútbol sala con triunfo sobre el Parrulo Ferrol por 0-4, con goles de Pedrinho, Juan (2) y Alexandre, situándose como primer líder de la competición.

-El Betis vence al Real Madrid por 3-1 en el partido de debut en Primera División del árbitro ourensano Bernardino González Vázquez, que expulsó a un jugador bético por doble amarilla en el tramo final. Casas, Capi y Joaquín marcaron para el Betis, y Zidane hizo el gol del Real Madrid, que sigue en crisis de resultados.

-El presidente del Gobierno, José María Aznar, asegura que España “está dispuesta” a participar en las acciones militares contra los autores de los atentados del 11-S, como parte de “la gran coalición por la libertad contra el terror”.

-El ciclista español José María “Chaba” Jiménez pone fin a quince meses de sequía al ganar la octava etapa de la Vuelta a España, con meta en la cima de la Cruz de la Demanda, y suma así 26 triunfos en su historial.

-El atleta estadounidense Michael Johnson, plusmarquista mundial de los 200 y los 400 metros y ganador de cinco medallas de oro olímpicas y nueve títulos mundiales, pone fin a su carrera a los 34 años disputando una prueba de relevos 4x200 en Yokohama (Japón).