Historia en 4 tiempos | Acelerón para el colegio Nacional de Seixalbo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 12 de julio 1976. | La Región

Acelerón para el colegio Nacional de Seixalbo

Obras del Colegio de de Velle, paralizadas desde hace más de tres años. | La Región

Visitó ayer nuestra ciudad, a última hora de la tarde, el director general de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación y Ciencia, don Alberto Blanco Losada, a fin de establecer contactos con la Delegación provincial de Educación y Ciencia y organismos orensanos con el objetivo de estudiar y conocer los más importantes problemas que en orden educacional se plantean hoy en nuestra provincia.

Dos de estos problemas, concretamente el Colegio de Subnormales de Velle y el Colegio Nacional de Seixalbo, fueron el objetivo fundamental de su gestión. Para ello se celebró una reunión a la que asistieron la delegada del Ministerio, doña Flora Veiga Aldariz; el alcalde de Orense, don Miguel Riestra París; y el presidente de la Diputación, don David Ferrer Garrido.

El Colegio de Seixalbo, ya acabado pero sin funcionar por falta de accesos y agua, podría comenzar a funcionar el próximo curso, si fructifican las gestiones. Pero el problema “principal” a tratar fue la continuación inmediata de las obras del Colegio de Subnormales de Velle, paralizadas desde hace más de tres años tras la rescisión con el contratista, el aumento de precios y el defectuoso planteamiento del programa de obras. El Ministerio está directamente implicado en esta obra, con una importante subvención de 70 millones de pesetas, y el Ayuntamiento tendrá que hacer nuevas aportaciones, pero se espera que en plazo rápido puedan iniciarse la continuación de las obras para poder ponerlo en marcha en el plazo más breve posible.

(1976)

Ochenta vecinos “abandonados” en el barrio Chabasqueira Alta

El único acceso al barrio de Chabasqueira Alta. | La Región

Chabasqueira Alta es un barrio completamente aislado al que se llega por un acceso recientemente abierto desde el puente Ribeiriño hacia el barrio de El Puente. Al barrio se llega además por un camino que es particular, por lo que los vecinos dicen que el día que la propietaria del terreno se canse de que la gente pase por allí tendrán que subir al barrio escalando los terraplenes que le rodean. Un joven vecino, José Antonio Méndez, nos habla sobre la pésima situación del barrio.

-Nos atacan por todos los lados a pagar impuestos, pero después el Ayuntamiento no nos hace ni caso. Solicitamos la limpieza de la antigua carretera al campo de la feria que pasa por detrás del barrio, y no tuvimos contestación. Nos cobran hasta la entrada de carruajes a un bajo, y resulta que aquí es prácticamente imposible llegar con coche. Tenemos tres bombillas en la calle, no hay accesos, todo está sucio, tenemos una calle sin salida, tenemos las casas inundadas de agua cuando llueve… No tenemos urbanización, y tampoco nos dejan urbanizar ni por nuestra cuenta, ya que por lo visto esto es zona verde. ¡Zona verde!, y el vecindario metido entre la basura y los escombros. Las cuadras y las granjas están al lado de las casas. Animales y personas convivimos, lamentablemente.

-¿Con cuántos vecinos cuenta el barrio?

-Seremos unos ochenta, que pagamos como bancos cuando nos pasan los recibos. Hay muchos niños, unos quince jóvenes y escasos ancianos. La mayoría de vecinos trabaja en fábricas y en la construcción. Las mujeres algunas en la ciudad y otras en sus labores de casa. Esto es vergonzoso. Solo hay una acera y es raquítica. Yo sugeriría al alcalde de la ciudad -nosotros también somos ciudad- que viniese por aquí a dar una vuelta.

Crónica de Jesús Losada (1976)

Primera tragedia en el cruce de Ervedelo

El peligrosísimo cruce de Ervedelo. | La Región

Ha llegado la tragedia al cruce de Ervedelo con Accesos a Galicia. Es la primera tragedia importante de la circulación, cuyas víctimas son jóvenes que viajaban en un turismo que se empotró contra un camión.

Hemos escrito varias veces en nuestras columnas que el cruce era peligroso. Dijimos que hacían falta semáforos, que había que señalizar la zona debidamente para evitar estos accidentes mortales; que ya en su tiempo, el cruce de estas carreteras debió construirse a nivel distinto, es decir, una carretera por debajo de la otra, por ejemplo, la de Ervedelo pasando bajo la de Accesos a Galicia.

Se dice que la causa de este accidente es posible que sea debida a la deficiencia de estas señalizaciones y que es un cruce muy peligroso, razón por la cual también los conductores debieran de tomar todas las precauciones posibles.

Hace falta poner mano a este cruce para que se eviten catástrofes como la que acaba de ocurrir, que ha segado tres vidas jóvenes.

En la foto de Reza, aspecto gráfico del cruce peligroso, probablemente el más peligroso de la ciudad.

(1976)

12 de julio de 1926 - Peregrinos orensanos

Un grupo de peregrinos orensanos emprenden a pie el viaje a Compostela siguiendo el antiguo camino de las peregrinaciones a Santiago que pasa por Carballino, Irijo, Silleda, Carboeiro y Bandeira. Forman la expedición el catedrático del Instituto, don Ramón Otero Pedrayo; el de la Normal, don Vicente Risco; el estudiante de Medicina don Luis Feijóo, el maestro nacional don Antonio Sánchez y el periodista compostelano don Xavier Pardo.

-Estuvo en Orense el acaudalado propietario de Ribadavia don Manuel Álvarez.

-Salió para sus posesiones de Entrimo, acompañada de sus hijos, la distinguida esposa del gerente del comercio Los Chicos, don Santiago Vázquez.

-Un empleado de la empresa Castromil denuncia ante la Inspección de Policía en Orense a una camioneta que salió de Orense con dirección a Santiago llevando cinco pasajeros a pesar de estar destinada solamente a cargas.

-Una mujer de 44 años, labradora y vecina de San Pedro de Moreiras (Toén), resulta herida de gravedad al ser atropellada por un carro de mulas en la carretera de Celanova.

12 de julio de 1951 - Accidente mortal en Ribadavia

El doctor don Juan Ramón Pardinas Pérez es nombrado cirujano traumatólogo de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo del Instituto Nacional de Previsión.

-En Orense fue bautizado el segundo hijo de los señores de Pardinas, un niño que recibió los nombres de Antonio Andrés y fue apadrinado por sus tíos, la señorita Josefina Sanz Valdés y don Ramón Ferreiro de la Maza.

-En Laroco contrajeron matrimonio la simpática señorita Ubaldita Arias Diéguez, maestra nacional e hija del propietario de esta localidad don Esteban Arias Fernández, y el joven e inteligente doctor en Medicina y Cirugía don Gabriel de Haro Martínez. Fueron padrinos los padres del novio, don Gabriel de Haro Pérez y doña Dolores Martínez Díaz.

-Un obrero de 35 años muere al caerse de un andamio cuando trabajaba en las obras de viviendas protegidas de la Obra Sindical del Hogar en Ribadavia.

-El presbítero don Manuel Domínguez Campos celebra su primera misa como sacerdote en Ribero (Bande).

12 de julio de 1976 - Épico triunfo español en el Tour de Francia

12 de julio 1976. | La Región

Los vecinos del barrio de Chabasqueira Alta, en El Puente, se sienten abandonados y “ninguneados”.

-(2) “Acelerón” para completar por fin la construcción del Colegio de “Subnormales” de Velle.

-(3) El recién creado cruce de Ervedelo con Accesos a Galicia, “cruce de la muerte” de cuya peligrosidad ya advertimos desde las páginas de La Región, se cobra su primera y “anunciada” tragedia en torno a la una de la madrugada, al chocar un Seat que venía de la carretera de Reza y que no hizo “stop” contra un camión que viajaba en dirección Vigo, con trágico balance de tres muertos y un herido grave entre los ocupantes del turismo, todos ellos jóvenes orensanos de 19 y 21 años.

-Nacieron en Orense: Manuel Blanco González, Ismael Rodríguez Rodríguez, Carmen Fernández Cuñarro, Sonia Prada García, Ana Castrilla Álvarez, Luis Cerro Noguerol, Silvia Cebreiro González, Paula Álvarez Guede y Beatriz González Blanco.

-El ciclista español José Luis Viejo gana la etapa 11 del Tour de Francia culminando una escapada en solitario de 200 kilómetros.

12 de julio de 2001 - Nace la Euroliga de baloncesto

12 dejulio de 2001 | La Región

El central asturiano Iván Otero, con experiencia en Primera en las filas del Sporting de Gijón, ficha por el Club Deportivo Ourense.

-El Policía Nacional Luis Ortiz de la Rosa, de 33 años, muere al explotar un coche bomba colocado por la banda terrorista ETA en la calle Ocaña de Madrid cuando desalojaba a los vecinos, entre los que se registraron doce heridos leves, un atentado que se produce la víspera la investidura de Juan José Ibarretxe (PNV) como lehendakari.

-El militar y expresidente de Argentina Jorge Rafael Videla se convierte en el primer exdictador procesado por el llamado “Plan Cóndor”, una acción coordinada por las dictaduras del Cono Sur para llevar a cabo sus planes de represión y crímenes “trascendiendo fronteras” que la Justicia argentina considera probado así como la participación de Videla en él.

-La reunificación de los torneos impulsados por la ULEB y la FIFA da lugar a la Euroliga de Baloncesto, una “segunda NBA” que será el torneo continental más fuerte de la historia con 32 clubs participantes, entre ellos los españoles Barcelona, Real Madrid, Tau Vitoria y Unicaja Málaga.