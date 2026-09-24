Historia en 4 tiempos | Aglomeración peligrosa

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

“El rey ha aceptado la presidencia del Milenario de San Rosendo”

Juan Luis Cardero Álvarez.

(2) El secretario general de la Comisión Pro-Milenario de San Rosendo, don Juan Luis Cardero Álvarez, nos informa sobre los actos de la celebración.

-¿En qué periodo se encuentran los trabajos de organización de los actos del milenario?

-Se ha constituido una comisión provincial y otra provincial, así como una permanente y un secretariado general. Cómo no es solamente problema de Celanova sino que lo es también de Galicia, Portugal y de toda la nación, la primera medida adoptada ha sido la de dirigirse al rey don Juan Carlos I, ofreciéndole la presidencia de honor de la Comisión, que ha sido aceptada. Estamos pendientes de recibir contestación de varios ministros para formar parte de la comisión de honor, y esperamos recibir en breve noticias del presidente del Gobierno. Hemos buscado personas relacionadas con la región gallega y sobre todo con Orense, por ellos esperamos contar también con Fraga Iribarne o Pío Cabanillas. Igualmente nos dirigimos a la condesa de Fenosa y a descendientes directos de san Rosendo, los vizcondes de Santa Ildaura y los marqueses de Dávila, que son precisamente orensanos.

-¿Los actos se circunscribirán al día de la muerte de san Rosendo o serán a lo largo de todo el año?

-Serán a lo largo de un año. Comenzarán el 1 de marzo de 1977 y durarán hasta el 1 de marzo de 1978.

-¿Quiénes sufragarán los gastos?

-Es un problema difícil de contestar “a priori”. Esperamos que el Estado, la provincia, el municipio, fundaciones y demás entidades de tipo benéfico existentes no solo en Galicia sino en el resto del país, nos ayuden.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

“Me he propuesto hacer guías que dirijan al visitante hasta el último detalle”

Alfredo Cid Rumbao entrevistado por Ellacurriaga.

(1) El escritor e investigador orensano Alfredo Cid Rumbao vuelve a ser noticia con su “Crónica y guía del Monasterio de Celanova”, recién presentada en Orense.

-¿Qué número hace de las publicadas por usted?

-De las que se podrían llamar “ediciones propias” hace el número siete. Luego tengo otros trabajos en revistas especializadas, colaboraciones en libros, que creo sumarán otras ocho o diez. Luego tengo, tú lo sabes mejor que yo, el trabajo que llevo realizando a lo largo de muchos años en La Región.

-¿Horas de trabajo invertidas en la “Crónica y guía del Monasterio de Celanova”?

-Las horas, para estos trabajos de aficionado, no cuentan. Cientos de horas, quizás, porque un trabajo de estos hay que escribirlo, repasarlo, volverlo a escribir. Creo que hay que darle cinco vueltas a un trabajo como este.

-¿Cuál es la parte más importante de la obra?

-Creo francamente que la descripción artística, ya que la crónica la he recogido de donde he podido. La descripción artística de los monumentos orensanos no existe con el detalle de esta crónica. Me he propuesto hacer unas guías que describan, mejor dicho, que guíen al visitante hasta el último detalle interesante que pueda captar.

-¿Qué tiene ahora “entre manos” para dar a la imprenta?

-Siempre se tienen diez o doce. Tengo bastante adelantada una ampliación de la “Guía de Osera”; tengo escrita la “Historia de Orense” y la “Historia de Allariz”, y me propongo hacer crónicas y guías de todos los monumentos y lugares históricos de Orense, si Dios me da vida, e incluso me lanzaría a una “Croniquilla de la provincia de Orense” en la que apareciera todo lo que habría que decir de nuestra provincia sin perdonar el más pequeño pueblo.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

Aglomeración peligrosa

Peligrosa aglomeración frente al cine Losada.

(3) Con motivo del anuncio de una sesión infantil a celebrar en una céntrica sala de cine, ha sido tal la aglomeración producida en la vía pública, que el tránsito rodado por la calle se ha visto tan seriamente afectado, que hubieron de hacer acto de presencia agentes de la Policía Municipal.

Niños y personas mayores, aglomerados ante la taquilla de la sala, en medio de fuertes empellones, con las puertas cerradas del teatro, rebosaban la acera e invadían la calzada.

Se registraron momentos de peligro ante tal aglomeración, a causa de que, con la taquilla cerrada, aún poco después de las seis, se provocó la aglomeración, produciéndose protestas que llegaron hasta nuestra redacción.

De tal aglomeración dan testimonio las fotos de Reza.

Y justamente parece oportuno rogar que las taquillas de estas salas tan céntricas, así como sus entradas, sean abiertas con la debida antelación para evitar estas aglomeraciones, no sólo inútiles, sino peligrosas.

Crónica de Urbano

(1976)

24 de septiembre de 1926 - Nombramientos de los franciscanos en Orense

-La Orden Franciscana en Orense celebra Capítulo en el Convento de San Francisco, efectuando los siguientes nombramientos en nuestra provincia: Samuel Eiján (reelegido provincial para esta provincia franciscana); Pedro Ruiz, Francisco Huerta, José Mosquera y Ángel Prieto (definidores); Juan Ibáñez (secretario provincial), Salvador Vilanovo (guardián del Convento de Ribadavia), Modesto Feijóo (guardián del Convento de Vista Hermosa) y Doroteo Calonge (presidente de la Residencia de Orense).

-Llegó a Orense procedente de Bande don Constantino Prieto, empleado del almacén Felipe Santiago y Cª.

-Llegó a Sobrado del Obispo procedente de Santiago doña Delia García, viuda de Bahamonde.

-Salieron para Cobelas, Peares, las bellas señoritas Rafaela y Josefina Rodríguez Arias.

-Salió para Bande doña Hermelinda Durán, viuda de Escosura, con su bella hija.

-Salió para Santiago el joven licenciado en Farmacia y alumno de Medicina don Luis Feijóo, acompañado de su señora madre y hermana Maruja.

24 de septiembre de 1951 - Atracador ejecutado con garrote en Orense

El periodista redactor de La Región don Francisco Álvarez Alonso termina sus estudios de Derecho en la Universidad compostelana.

-En el Pazo de Villarino en Cea se casaron la distinguida señorita Concepción Varela Feijóo y don Francisco Álvarez Gómez, inspector farmacéutico de Caldas de Reyes (Pontevedra). Fueron padrinos el padre de la novia, don Jacobo Varela Valle, y la madre del novio, doña Marina Gómez Ramírez.

-En la ciudad de Orense fue ejecutado en garrote el reo José Cid Conde, condenado como autor de varios atracos perpetrados estos últimos años en pueblos de la provincia de Orense.

-La Prisión de Orense celebra la tradicional fiesta de la Merced, con misa solemne a cargo del P. capellán fray Cesáreo Barbero Castañón y actos presididos por el gobernador civil, señor Ibisate Gorria, al que acompañaban el gobernador militar, señor Suances; el presidente de la Diputación, señor Pérez Serantes, y otras autoridades. Los reclusos pudieron pasar el día con sus familiares en el patio de la prisión y disfrutaron de una comida extraordinaria gracias a los donativos de autoridades y particulares. El colofón fue la puesta en libertad de veinte detenidos gubernativos por orden del gobernador civil atendiendo a las indicaciones del Capellán.

24 de septiembre de 1976 - Casi 9 millones y medio de cartas circularon en Orense

24 de septiembre de 1976.

Nacieron en Orense: Isabel Bouza López, Antonio Rubianes Rodríguez, José Sánchez Gavilanes, José Mazaira Pateiro, Óscar López Gómez, Paula Bóveda Novoa, María Vázquez Touriño, Arturo Álvarez Novoa y Pilar Rojo Taboada.

-(1) El investigador orensano Alfredo Cid Rumbao, que acaba de presentar su “Guía del Monasterio de Celanova”, habla de su trabajo con La Región.

-(2) Juan Luis Cardero Álvarez, secretario general de la Comisión Pro-milenario de San Rosendo, anuncia que el rey Juan Carlos ha aceptado la presidencia del milenario del santo en Celanova.

-(3) Una sesión infantil en el cine Losada provoca una aglomeración peligrosa en la calle José Antonio, en pleno Paseo.

-Según la Memoria de Correos, durante el año 1975 pasaron por la oficina central de Orense nada menos que 9.407.000 cartas.

-El periodista Nemesio Fernández Cuesta, director del diario deportivo Marca durante 19 años, muere en Madrid.

24 de septiembre de 2001 - 6 millones de euros “para nada” en la provincia

24 de septiembre de 2001.

El COB vence al Tenerife, preparado por el extécnico ourensanista Pedro Martínez, por 69-74, liderado en esta ocasión por Sony Vázquez (18 puntos), y suma dos victorias en las dos primeras jornadas de la Liga LEB.

-Las obras “inútiles” en la provincia de Ourense realizadas en la pasada década de los noventa suman más de 6 millones de euros invertidos “en la nada”, cerca de una veintena de trabajos que al final no se han utilizado o ni siquiera han entrado en funcionamiento, destacando el antiguo Cuartel de Cea (2,4 millones) rehabilitado por una escuela taller para ser centro de formación de trabajadores y al que se busca uso, la caballeriza de A Baixa Limia en Lovios (901.000 euros) completamente abandonada o el hangar y pista de vuelo en Trasmiras (901.000 euros) construido “en contra del viento” en el que el alcalde sufrió un accidente de avioneta el día de la apertura y utilizado ahora como “almacén” y zona de prácticas de las autoescuelas para aprender a conducir; además de depuradoras, paseos fluviales o plazas de abastos.

-Iñaki Urdangarín, duque de Palma de Mallorca, es nombrado director de marketing deportivo de Octagon Esedos, una compañía dedicada a la gestión deportiva en todo el mundo que controla, por ejemplo, todos los eventos oficiales de fútbol playa.