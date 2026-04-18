Historia en 4 tiempos | Alumnos de Academia Postal con plaza en las oposiciones al cuerpo auxiliar de Correos

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 18 de abril de 1976. | La Región

Alumnos de Academia Postal con plaza en las oposiciones al cuerpo auxiliar de Correos

Opositores de Academia Postal. | La Región

El director de Academia Postal, don Francisco J. Nóvoa Rodríguez, felicita a los opositores que han obtenido plaza en las recientes oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Correos y que han sido preparados en este Centro, pero muy especialmente a don José Guzmán Pérez, que ha obtenido el número uno de la promoción, entre los 3.160 opositores matriculados y entre los 498 que finalmente han aprobado la oposición, así como a la joven Josefa Rodríguez Rodríguez, la cual obtuvo el número tres de la referida promoción.

El resto de opositores de Academia Postal aprobados son los siguientes, por orden de puntuación:

Jesús Borrajo Rodríguez, María del Carmen Sas Arias, Teresa Vila Vila, José Castro Ratón, Jesús González Rodríguez, Modesto Salgado Pérez, Manuel Cid Iglesias, Josefa Fernández Rebodero, Felipe Lamas Vázquez, María Jesús Villanueva Rivera, Modesto Fernández Domínguez, José Luis Blanco Lorenzo, Ceferino Vega Pousa, Teresa Seara Formoso, José Ramón Gómez González, Virgilia Quiroga González, Nieves González Méndez, María Teresa Araujo Díaz, José Manuel Bravo Rodríguez y Manuel Sandianes Sampayo.

(1976)

Más de treinta mil personas en la procesión del Santo Entierro

Un momento de la procesión del Santo Entierro. | La Región

Más de treinta mil personas presenciaron en la tarde del Viernes Santo la procesión del Santo Entierro que salió de la Catedral a las ocho y media de la tarde.

Con un recorrido de más de 1.700 metros, por las calles de Lepanto, Santo Domingo, Parque de San Lázaro, Curros Enríquez, José Antonio, Calvo Sotelo, Eugenio Montes, General Franco, avenida de Pontevedra y Plaza Mayor, el solemne cortejo fue acompañado por numerosísimos fiele; unos formando filas a ambos lados del cortejo y otras numerosas personas, pertenecientes a cofradías y asociaciones religiosas, acompañando a los distintos pasos. Tras la cruz procesional, formaron los pasos de la “Santa Cena”, con miembros de asociaciones eucarísticas; la “Oración del huerto”, con miembros del Cuerpo de Bomberos y Apostolado de la Oración; la “Flagelación”, con miembros de la OJE; el “Nazareno”, con la cofradía de la Milagrosa; la “Crucifixión”, con fieles de la parroquia de Santo Domingo; el “Santo Cristo”, con los de la parroquia del mismo nombre y de San Pío X; la “Virgen con el Cristo yacente”, con feligreses de Nuestra Señora de Fátima; el “Calvario”, con la Asociación Católica de Maestros; “La urna del sepulcro”, con hombres de las parroquias de la Santísima Trinidad y Santa Eufemia”; y la “Virgen Dolorosa”, seguida de numerosos fieles.

Una banda de cornetas y tambores de la OJE, la banda de música de Orense y la banda de cornetas y tambores del Regimiento acompañaron la comitiva a la que daba colofón una compañía del Regimiento de Infantería Zamora, 8.

Tras el último paso presidía el obispo de la diócesis, monseñor Temiño Saiz, seguido de las autoridades orensanas.

(1976)

La selección de Ourense, campeona de Galicia de Fútbol Sala en categoría infantil

La selección ourensana infantil de fútbol sala. | La Región

La selección ourensana de fútbol sala se proclamó de forma brillante campeona de Galicia en categoría infantil. El combinado provincial quedó encuadrado con las selecciones de Vigo y Santiago mientras que en otro grupo estaban Coruña, Ferrol y Lugo.

Los chavales que dirigieron Xavi Rosales y Quique vencieron los dos partidos ante Vigo y Santiago y se plantaron en la gran final ante el combinado de Coruña, al que vencieron por 4-2.

Este triunfo cobra mayor importancia si cabe, al tratarse de jugadores que acaban de llegar a la categoría infantil. Los éxitos a nivel autonómico y nacional de algunos de los componentes de la selección ourensana infantil no son nuevos. David Sotelo, Alexandre Fernández y Bruno Gómez fueron subcampeones de España de clubes en la categoría benjamín.

El Celta se fijó en alguno de los jugadores ourensanos. El año pasado estuvieron entrenando con el club olívico jugadores como David, Alexandre, Gonzalo, Bruno o Diego e incluso tuvieron la oportunidad de participar en la temporada pasada con el equipo vigués en el campeonato alevín de fútbol 7 que se disputa en la localidad madrileña de Brunete.

Todos los jugadores provienen de la competición escolar y pertenecen en su mayoría a la Casa da Xuventude, Maristas y Carmelitas.

Crónica de Toño Alfaro (2001)

18 de abril de 1926 - Un cuadro de Manet cada vez más valioso

En Orense contrajeron matrimonio el comerciante de Esgos don José Rodríguez y la bella señorita del mismo pueblo Blandina Rodicio, apadrinados por la hermana del novio, señorita Asunción,y el padre de la desposada, don Camilo Rodicio.

-El fiscal de la Audiencia de Orense don Marino Medina ofrece una conferencia en la Academia de Jurisprudencia de Madrid en la que afirmó, entre otras cosas, que “la mujer será la aurora de la paz que arreglará con sus gracias y talento las desigualdades que hay actualmente en el mundo”, siendo muy aplaudido.

-Las autoridades sanitarias acuerdan la creación de una leprosería nacional en Santiago de Compostela para organizar la lucha contra la lepra en el norte de España.

-El cuadro de Manet “El bar de Folies Bergere”, que no tuvo ningún éxito cuando fue exhibido en el salón en 1882, es adquirida por dos millones de francos por el coleccionista británico Courtauld. La obra, en la que aparece una conversación entre una joven camarera y un cliente, fue vendida en 1884 tras la muerte de Manet por 5.850 francos, y vuelta a vender en 1896 por 23.000.

18 de abril de 1951 - Un “héroe del hambre” al borde de la muerte

Se casaron en Orense: Francisco de Castro Fernández y Rosario Caride González, Ramón González Fernández y Matilde Álvarez Fernández, Julio Blanco Cid y Angela González Doval.

-En la iglesia parroquial del Couto fue bautizado un niño hijo de don Ricardo Diz Rodríguez, guardia de la Policía Armada, y esposa, doña Dorinda Delgado Diéguez. El niño fue apadrinado por don José Rodríguez y esposa, doña Amalia D. Tamargo.

-La Orensana logra un gran triundo a domicilio ante el Oviedo por 2-4 con goles de Tolín, Cid, Foro y Eloy, recuperando de nuevo el buen juego y asomando la cabeza en la tabla de Segunda División después de muchas jornadas en los puestos de cola.

-Los señores de Elizalde, don Miguel, reciben muchas felicitaciones por haber visto aumentada su prole con una niña, que es la segunda de su matrimonio.

-El alemán Peter Wansen, autodenominado como “héroe del hambre”, ingresa en el hospital al borde de la muerte después de pasar 45 días a base de cigarrillos y agua mineral (en concreto 1.471 cigarrillos y 213 botellas de agua), cuando pretendía establecer una nueva marca de “ayuno”.

18 de abril de 1976 - Kissinger quiere a España democrática y en la OTAN

Nacieron en Orense: Patricia Devesa Vidal, Ana Vila López, Ismael Pardo Campo, Esther Hernández Pereira, Rubén Yáñez Rodríguez, Óscar Parada Rodríguez, Miryan Méndez González, Roberto Álvarez Nóvoa, Pablo Fernández Añel, Patricia Beldrón Gavilanes, David Nieves Seoane, Ana Villar Casas, Antonio González González, Antonio Silva Varela y Marcos Mena Pérez.

-(1) Más de treinta mil personas, prácticamente “medio Orense”, asiste a la procesión del Santo Entierro por las calles de la ciudad.

-(2) Academia Postal felicita a los opositores que han obtenido plaza en las recientes oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Correos, preparados en el centro orensano, y que incluyen a los números 1 y 3 de la promoción a nivel nacional.

-El orensano don Antonio Fernández García, hijo del maestro Vide, gana la oposición de agregado de la cátedra de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid.

-El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger lanza una campaña para que España ingrese en la OTAN como “miembro de pleno derecho”, y cuenta con el rey Juan Carlos I para liderar “la democratización del país”.

18 de abril de 2001 - Tragedia en Ponte de Lima (Portugal)

18 de abril de 1976 | La Región

La desaparición de la joven de Viana do Bolo Montserrat Martínez, de 21 años, moviliza a vecinos, Protección Civil y Guardia Civil, mientras el desánimo se apodera de la familia convencida de que “foi raptada”. La joven fue vista con un chico al que ya conocía la noche de su desaparición, en la que se despidió de sus primas “para continuar de fiesta en Viana”.

-Vicente García se reincorpora a la alcaldía de A Veiga después de un año de baja por enfermedad, tras sufrir un derrame cerebral del que aún tiene secuelas.

-(3) La selección ourensana de fútbol sala de categoría infantil se proclama campeona de Galicia al vencer en la gran final a la de A Coruña por 4-2.

-La localidad portuguesa de Ponte de Lima vive una tragedia en la fiesta de Pascua, al explotar las bombas de palenque que el párroco de Labruja guardaba en su garaje para despedir la Semana Santa y causar al menos dos muertos y más de veinte heridos, cuatro de ellos de extrema gravedad. Los dos fallecidos son el “fogueteiro” y su ayudante, según las primeras hipótesis, en una explosión que levantó el garaje y destrozó media docena de vehículos, así como las viviendas situadas en un radio de 200 metros.