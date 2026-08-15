Historia en 4 tiempos | El ambulatorio de Xinzo sigue sin abrirse

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Titulares de La Región del 15 de agosto de 1976 | La Región

El ambulatorio de Xinzo sigue sin abrirse

El ambulatorio de Xinzo, construido pero sin servicio.

Hace casi dos años que este flamante ambulatorio situado en Xinzo está construido y cerrado. Naturalmente, el ambulatorio depende de la Seguridad Social que, a su vez, depende de la Dirección General de la Seguridad Social y del Ministerio de la Gobernación.

El edificio de Xinzo tiene una extensión aproximada de 700 metros cuadrados con varias dependencias y capaz para prestar diversos servicios e, incluso, se podría montar alguna cama para las urgencias en espera de traslado a la Residencia.

Muchas cosas se podrían hacer en este ambulatorio, menos tenerlo cerrado y en peligro de destrucción (los cristales de la puerta ya están rotos), porque mientras este ambulatorio permanece cerrado, los asegurados de la zona tienen que seguir pagando su asistencia en clínicas privadas y tienen que desplazarse a Orense, especialmente los domingos, para que los vean en el ambulatorio, porque no encuentran médico, que está atendiendo a un enfermo en un pueblo o no se sabe dónde está, etc.

Naturalmente estas cosas no solo pasan en Xinzo. Pero allí son más absurdas, teniendo en cuenta que lo más costoso, las instalaciones, están ya hechas y no se sabe por qué sin usar.

Son de esos temas que deberían tener respuesta inmediata, respuesta que sólo sería válida abriendo las puertas del ambulatorio y funcionando ya.

(1976)

Nuevas obras en Manzaneda

Vista de la pista de Cabeza de Manzaneda, con el telesquí “I” en la zona inferior.

Hace pocos días se anunciaba la subasta de las obras del tramo de carretera de las zonas inferior a superior, con una longitud cercana a los 5 kilómetros y que al concluirse permitirá utilizar este acceso con toda comodidad y seguridad.

Ya es voluminoso el acopio de materiales realizado; se han rectificado varias curvas y creemos que este invierno esté ya en uso, y aparte el servicio a esta zona superior, nos permitirá disfrutar de una auténtica subida invernal automovilística, al estar asfaltada la carretera.

La otra importante iniciada en Manzaneda es la construcción de 36 apartamentos en el edificio que fue Hotel Queixa y que permitirá ampliar notablemente las plazas hoteleras, cuya limitación se ha notado incluso en la temporada de verano.

Estos apartamentos que se construyen, de variada superficie, serán de régimen de Apartamento-Residencia, que serán puestos a la venta, pudiendo realizarse su explotación hotelera, cuando su propietario no lo utilice.

El lugar escogido, al lado de los bungalows, es por su altitud y situación un emplazamiento ideal, para disfrutar de las cercanas pistas de esquí con la tranquilidad de la separación del núcleo de la estación.

Nuestra Estación de Montaña siempre es noticia. Este verano se instaló la depuradora de la piscina, se iniciaron los cursillos de verano, y son numerosas e importantes las actividades realizadas o programadas de todo tipo.

(1976)

“La senda de los elefantes”

Parroquianos en un local de vinos en Orense.

Orense es una de las cinco primeras provincias españolas productoras de vino, y la provincia cuenta con más de mil bares, tabernas, figones y bodegones, sin contar cafeterías y tiendas “mixtas” donde además de todo tipo de artículos se venden también chiquitas de vino. Pero es la ciudad la que cuenta con una zona “especial”, cincuenta bares por hectárea, todos llenos a la hora del chateo.

Se trata de la zona que partiendo de la plaza del Hierro, se extiende hasta la Catedral y la calle Lamas Carvajal, es decir, el corazón de “La Senda de los Elefantes”, comprendiendo, además de la plaza del Hierro, las calles de San Miguel, Lepanto, Juan de Austria, Los Hornos, La Luna, Pájaro y de los Hermanos Villar. Confiamos en la memoria de nuestro confidente, catador muy conocido y apreciado en estos ambientes, y damos la lista de locales donde se puede degustar un buen vino:

San Miguel, Pingallo, Avelino, Zarampallo, Carroleiro, Mejillón, Enrique, Pampilio, Volante, Erika, Trangallán, Lepanto, Diamante, Montecarlo, París, Jamón, Sinesio, Albino, Rúa, Amparo, Casa del Pulpo, Pérez, Manzanares, Catador, Perfecto, Acevedo, Valdeorras, Bimba, Benjamín, Campante, Luisa, Refugio, Tres Puertas, Cristalera, A Lúa, El Churrasco, El Bodegón de Crespo, Barbería, Norma, Fontefría, Caneco, Das Escaleiras, Unión, Irixo, Tucho, Otero, Cadaya y Cubano.

Conozco a más de uno que diariamente visita todos los locales nombrados.

Crónica de un “elefante”

(1976)

15 de agosto de 1926 - Pedida de mano en Pontevedra

Con toda felicidad ha dado a luz un robusto infante la esposa del comandante de Infantería don Manuel S. Biempica.

-Llegó a Orense procedente de La Toja el almacenista de esta ciudad don Castor Eire, acompañado de su familia.

-Salió para Bayona, acompañado de su familia, el diputado provincial don Olegario Muñiz.

-Salió para Marín el industrial don Antonio Vázquez Boyano, acompañado de su esposa e hijos.

-Salió para Oviedo, en donde pasará una temporada, el comandante de Infantería don Carlos Brasa.

-En Pontevedra ha sido pedida la mano de la bellísima señorita Pilar Lenard Quintana, hija del director de la sucursal del Banco de España en aquella capital, don Jesús Lenard, para el capitán de Artillería don Luis Sánchez Cantón, hijo del catedrático del Instituto de Orense señor Sánchez Cervela. La petición fue hecha por los padres del novio.

15 de agosto de 1951 - Las necesidades del Ejército español

Nacieron en Orense: Carmen Garrido Rodríguez y Manuel Rego Villar.

-Se casaron: Jaime Rodríguez Seoane y Filomena Fernández Rivero, Guillermo Rivero Gutiérrez y Josefa González Villar, Emilio Nóvoa Dorribo y Antonia Loureiro Santás, José Gallego Babarro y María Gestal Formoso.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Serafín Lorenzo Justo, Antonio Cons García, Leopoldo Campos Iglesias, Benito Martínez Prol, Davino Belcuda Muleiro y Antonio González Escudero.

-La señorita Josefa García Rodríguez, hija del comandante don Rafael García con destino en la Caja de Recluta de Orense y de su difunta esposa, doña Josefa Rodríguez, toma el hábito como nueva monja en el convento de la Orden Salesiana de María Auxiliadora en Madrid.

-Estados Unidos cifra en 400 millones de dólares el “coste mínimo” para “reorganizar” el Ejército español y que sea “efectivo” en la posible defensa de Europa Occidental, una cifra a la que habría que añadir nueva ayuda para “reforzar también la economía civil”.

15 de agosto de 1976 - El rey Juan Carlos recibe al comandante de la OTAN

Titulares de La Región del 15 de agosto de 1976 | La Región

(1) El ambulatorio de la localidad de Xinzo sigue sin abrirse casi dos años después de su construcción.

-(2) Nuevas obras en la estación de Manzaneda.

-(3) “La senda de los elefantes”, cincuenta bares por hectárea en el casco viejo de Orense.

-Nacieron en Orense: David González Araujo, Enma Vázquez Varela, Yolanda Barreiros Ibáñez, Ángeles Campos Ramos, Susana González Jardón y María Jesús Monteiro.

-Se casaron: Ernesto Parejo Sánchez y Carmen Losón Taboada, Manuel Diéguez Gullón y Justina Fortes Rey, Javier Echegoyen Peña y Carmen Santos-Ascarza Tabarés, Elías Salgado Cordero e Isabel Montes Fontao, Elías Blanco López y Serafina Carballo Moure, Julio Crende Alonso y María Domínguez Rivero, Juan Rivero Rivero y Josefa Estévez Estévez.

-El rey Juan Carlos se entrevista con el comandante de la OTAN general Alexander Haig en el Palacio de Marivent.

15 de agosto de 2001 - Fidel Castro celebra su 75 cumpleaños

Titulares de La Región del 15 de agosto del 2001 | La Región

El mayor incendio forestal registrado en lo que va de verano en los alrededores de Ourense, iniciado en las proximidades de la finca de la familia Barata, amenaza varias casas en Vilar das Tres, obligando a la intervención de tres aviones, dos helicópteros, seis brigadas y dos motobombas para su extinción.

-El artista ourensano Xaime Quessada ultima su primera creación escultórica, una pieza de nueve metros de alto y cinco de envergadura realizada en fundición que se ubicará entre la ría y el casco histórico de Pontevedra y hace referencia al Camino de Santiago.

-El presidente de Cuba, Fidel Castro, celebra su 75 cumpleaños con un baño de masas en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez le condecoró “por sus aportes al gobierno bolivariano”, zanjando los rumores sobre su “delicado” estado de salud y ratificando que su “sucesor” al frente de Cuba será su hermano menor Raúl, ministro de las Fuerzas Armadas, al tiempo que sigue su “campaña de protestas” hacia la política de Estados Unidos contra Cuba.

-La marchadora Marta Domínguez logra la tercera y última medalla para España en los Mundiales de Edmonton, plata en los 5 kilómetros marcha.