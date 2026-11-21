Vivimos en una sociedad que exige cada vez más a los jóvenes, pero que no siempre se preocupa por cómo se sienten. Las notas, las expectativas familiares, la presión social y las redes sociales pueden convertirse en una carga difícil de llevar durante la adolescencia.

A menudo se piensa que los problemas de los adolescentes son simples exageraciones propias de la edad. Sin embargo, detrás de un joven que parece distraído, distante o desmotivado puede haber preocupaciones que no sabe cómo expresar.

También los centros educativos y las familias tienen un papel fundamental

La salud mental debería tener la misma importancia que la salud física. No basta con decirles a los jóvenes que disfruten de su edad o que no se preocupen tanto. Es necesario escucharles sin juzgar, ofrecerles apoyo y garantizar que puedan acceder a ayuda profesional cuando la necesiten.

También los centros educativos y las familias tienen un papel fundamental. Hablar de emociones, enseñar a gestionar la presión y normalizar pedir ayuda son pasos imprescindibles para construir una sociedad más consciente y comprensiva.

Quizá deberíamos dejar de preguntar a los adolescentes por sus resultados y empezar a preguntarles más a menudo cómo están de verdad. Porque crecer no debería significar aprender a ocultar lo que sentimos.

Hugo Varón Martínez

(Ourense)