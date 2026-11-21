Frente a reclamos pseudocientíficos de que está a nuestro alcance vivir 120 años (esperanza de vida al nacer en España: 86,53 años/mujeres y 81,38 años/hombres) hay que poner el foco en la calidad de vida, que es el factor clave para un buen envejecimiento. El objetivo debe ser maximizar los años vividos con plena autonomía física y mental. El desafío no debe ser únicamente vivir más, sino mejor. La medicina moderna se enfoca en comprimir la etapa de enfermedad final de la vida, no en alargar la vejez en malas condiciones. Se trata de llegar a edades avanzadas con la mayor autonomía y calidad de vida posibles. La calidad de nuestra vejez se construye día a día desde las primeras etapas de la vida a base de incorporar hábitos saludables y cuidar las relaciones con los demás, que establecen la reserva funcional de nuestros órganos, huesos y cerebro para el futuro, y marca la diferencia entre envejecer y vivir con plenitud. Hay que educar para la salud desde la cuna e incluir la asignatura Salud y Medio Ambiente en la enseñanza primaria y secundaria, para promover estilos de vida saludables y sostenibles en la población escolar.

El proceso de envejecimiento está estrechamente ligado a factores como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo o la falta de sueño

No es posible desde el punto de vista científico plantear la longevidad sin hablar antes de la importancia que tiene vivir con una cierta calidad de vida. En la salud hay que valorar el papel clave que juegan el cerebro, el corazón y la forma de envejecer. El corazón es un indicador de nuestra esperanza de vida, mientras que nuestro cerebro condiciona de manera decisiva nuestra calidad de vida. Proteger la salud mental, el aprendizaje continuo, el descanso reparador, una alimentación equilibrada y el control de factores de riesgo vasculares reducen de forma significativa el riesgo de demencia. Asimismo, mantener relaciones personales sólidas, cultivar la amistad, conservar la mente activa y tener un propósito vital ejercen un efecto protector demostrado frente al deterioro emocional y neurológico. A ello se suma el ejercicio físico regular, especialmente el trabajo de fuerza muscular, que regula el metabolismo, previene caídas y evita la dependencia física.

El proceso de envejecimiento está estrechamente ligado a factores como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo o la falta de sueño. Sin embargo, el verdadero origen reside en el desgaste interno de nuestras células, como la inflamación crónica, el agotamiento energético de las mitocondrias o el acortamiento de los telómeros, que actúan como el reloj biológico de nuestro ADN. Detectar precozmente estas señales, antes de que den la cara como una enfermedad grave, resulta fundamental. De hecho, recientes investigaciones demuestran que cuando se obstruyen los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, llega menos oxígeno y energía a las áreas de la memoria, lo que favorece el desarrollo del alzhéimer. Esclarecer por qué ocurre este deterioro vascular en el cerebro será uno de los grandes retos de la ciencia en los próximos años.

Lo primero que debemos hacer es intentar buscar lo que es mejor para nosotros mismos, poner el foco en lo que hacemos cada día y si estamos haciendo lo correcto o debemos cambiar algunas cosas que están perjudicando nuestra salud. Ser pacientes, controlar el estrés. Cuidar el corazón desde la juventud es clave para evitar el deterioro mental en la vejez. No se trata de vivir más años a cualquier precio, sino de vivirlos con plenitud, cuidando activamente nuestra salud física y mental e intentando ser felices mientras ayudamos a que también lo sean los demás.