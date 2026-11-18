Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

El paisaje de Antonio Quesada

Uno de los cuadros de Antonio Quesada expuestos en la Galería Souto | La Región

(2) Antonio Quesada Porto, el pintor orensano que reside en Vigo, inauguró una importante exposición, con 38 cuadros, en Sala Souto, sala que hubo de ser ampliada para dar cabida a toda la obra.

38 paisajes a través de los cuales Antonio Quesada hace a la pintura española actual el aporte de la pura pintura con un indudable acento personal.

Es un pintor de evasión. No tiene concomitancia ni compromiso con el drama humano habitual, más o menos conocido o sentido por todos.

Es un pintor comprometido en cuanto que no elude el drama del pintor consigo mismo; un drama que no se nos ofrece en la forma coloquial usual, sino que, por propia timidez, se replica a sí mismo y contesta -nos contesta- a manera de monólogo constante en el sentido de que no espera nuestra pregunta, sino que nos desvela su mundo interior, hecho pintura pura, como si utilizase, por un procedimiento de mímesis, redescubrir su propio mundo entorno, para bien nuestro, supongo yo, conocida la bondad y la sinceridad del hombre que el propio pintor conlleva.

Antonio Quesada vuelve a exponer en Orense, su Orense, como un pintor que lógicamente ha evolucionado, pero que siempre es el mismo, irrenunciablemente, a lo largo, y al peso, de una colección interesantísima que hay que ver.

Cotizaciones, 30.000 a 200.000 pesetas.

Crónica de Alvarado (1976)

Pilar Quintas de Prol, una pintora de Maceda

El castillo de Maceda | La Región

(1) Pilar Quintas de Prol es una pintora de Maceda que, tras unos años de iniciación en la pintura, irrumpe ahora con la interpretación del mundo de su entorno vital, de su Maceda nativa, del paisaje de la Limia Alta.

Visito su amplia colección de cuadros en su propio domicilio, en vísperas de su próxima participación en un certamen de pintura que organiza Educación y Descanso.

Pilar Quintas comenzó a pintar hace muy poco tiempo, muy pocos años, aunque se inició cuando vino a unas clases a Orense, a una academia, donde aprendió las primeras pinceladas y las primeras nociones de un arte cuya técnica no acaba nunca.

Ahora, y poco a poco, se enfrenta con su propio mundo. En un cuadro, una de las calles de Maceda; en otro, el paisaje de un río en el valle; luego, una capilla y uno de sus soportales; un cuadro grande con el castillo de la villa; paisajes... Intentos todos ellos nobles, sencillos y sinceros, con serios y difíciles problemas técnicos, pero todos ellos con la gracia de haber descubierto la pintura, por sí misma, cómo es el mundo diferenciado del cuadro; cómo el mundo que copiamos no tiene valor y sí lo tiene el que interpretamos y sentimos.

Maceda tiene una artista que va dando testimonio de su paisaje, de sus calles, de sus monumentos, de su vida.

Crónica de Alvarado (1976)

Otro basurero en el centro de Orense

Solar asbierto y abandonado en la calle Juan XXIII | La Región

(3) No parece ni lógico ni tolerable, pues pese al bancal del Ayuntamiento que en su día se hizo público sobre cierre de solares, se ofrezca el aspecto de la fotografía en uno de los solares más céntricos de la ciudad, pues nada menos que se trata de uno existente en la calle de Juan XXIII.

Hasta es posible que uno de los muros de piedra de perpiaño no ofrezca la debida seguridad y garantía, pues parece desplomado.

Y es seguro que el solar, con su cierre hundido, no sirve sino de basurero público, en el que comienzan a abandonarse toda clase de desperdicios.

En fin, algo que no debiera ocurrir, pues para algo deben ser las disposiciones municipales, ¿no les parece?

Crónica de Urbano (1976)

18 de noviembre de 1926 - Detenido por atacar a un vecino con un cuchillo

La Guardia Civil detiene a un joven de 20 años en Córgomo (Villamartín de Valdeorras) por atacar con un cuchillo a un convecino causándole una grave herida en el cuello, al parecer después de una "disputa" entre ambos. El herido, que sufrió un corte de 18 centímetros, se encuentra en gravísimo estado.

-El culto profesor orensano don Primitivo Rodríguez Sanjurjo, docente en una universidad estadounidense, desembarca en Marsella camino de Orense, a donde viene acompañado de su esposa para ver a sus familiares.

-Saludamos en Orense al juez de Coles, don Emilio Temes.

-La bella señorita Josefa López y el joven Enrique López contraen matrimonio en Villamartín.

-Las tres hijas menores del que fue presidente del Gobierno José Canalejas, asesinado por un anarquista en 1912, son "depositadas" con el beneplácito de su madre, la duquesa de Canalejas, en un convento de Madrid.

-Un hombre mata a tiros a un matrimonio y a dos de sus hijos "por resentimientos de familia" en el pueblo de Garabaldón (Cuenca).

18 de noviembre de 1951 - Donantes para la campaña de Navidad

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Nicasio López Rodríguez, Ángel Diéguez Fernández, Julia Cachafeiro Limia, Servando Estévez Pérez, Hortensia Falcón Garra, Juan Alonso Santás y esposa y menor, Eduardo Barreira Veiga, Juan Meiriño Pérez, Ernesto Morán López, Antonio José Veiga, Abilio Vázquez Rodríguez y esposa y menores, Eladio Iglesias Pérez, Ricardo González Sánchez, Pilar Gómez Rodríguez, María Pérez Martínez, Vicente Prieto Becerro, Antonio Cepeda Lorenzo, Adolfo Ramos Díaz, María Rey Fernández, Virginia Rey Fernández, Antonio Rey Santamarina, Emilio Rodríguez Camba y esposa y menores.

-Relación de donantes para la Campaña de Navidad emprendida por el Gobierno Civil de Orense: Manuel Fidalgo Pereira (100 pesetas), Ramón Alonso Merino (50), Matilde Delgado Marilo (100), José Fernández Gallego (100), Colegio de Abogados (150), Colegio Oficial de Médicos (100), Alfredo Ellacuriaga (10), Lourdes Rodríguez Valdivieso (50), Sociedad General Gallega de Electricidad (300), Cruz Roja (150), Diputación Provincial (25.000), Club Tennis (1.500).

18 de noviembre de 1976 - Multa por dar una charla sobre planificación familiar

Noticia 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Rebeca García Barreira, Susana Rodríguez Cid, Alberto Rodríguez Novoa y Laura Rodríguez Cid.

-La Sociedad Recreativa Barrocás es multada por la autoridad gubernativa con 50 mil pesetas por ofrecer "sin permiso" una conferencia de los doctores Liceras y Montes Deza sobre "Planificación familiar".

-El joven de 18 años Antonio Meiriño González mata a hachazos a un lobo cerca de Villardecodes (Carballeda de Avia), después de ser alertado por unos perros que atacaban al animal cuando él se encontraba talando unos árboles en las proximidades.

-(1) Pilar Quintas de Prol, una nueva pintora en Maceda.

-(2) El pintor Antonio Quesada Porto inaugura una exposición en la Sala Souto de Orense.

-(3) Otro solar-basurero en el centro de Orense, en la calle Juan XXIII.

-El boxeador español Perico Fernández retiene el título de campeón de Europa de los pesos ligeros al vencer por puntos al italiano Giancarlo Usai en combate celebrado en Bilbao.

18 de noviembre de 2001 - Los talibanes pierden el poder en Afganistán

Noticia 2001 | La Región

La plantilla y la directiva del Ourense, con el presidente Manuel Rois al frente, celebran una comida de "hermandad" en el restaurante Sanmiguel, conjurándose para salir de la crisis deportiva y de resultados que ha dejado al Ourense en los puestos de cola de Segunda B.

-El pintor ourensano Alexandre expone sus últimos trabajos en el Museo Municipal de Lalín.

-Los talibanes, expulsados de Kabul, pierden también la ciudad de Kandahar, y el mulá Omar ordena la retirada a las montañas, mientras las tropas estadounidenses libran intensos combates en tierra contra los milicianos talibanes apoyando a las fuerzas opositoras de la Alianza del Norte.

-El tenista australiano Lleyton Hewitt, de sólo 20 años, sustituye al brasileño Gustavo Kuerten como nuevo número uno mundial, gracias a su buen papel en el masters que se disputa en Sidney.

-Un gendarme francés resulta herido al ser tiroteado por dos etarras que se saltaron un control cerca de la localidad de Pau, al suroeste de Francia.