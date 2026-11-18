Se dan situaciones donde el individuo, siendo víctima de su propia prepotencia, desconsideración y altivez ante el adversario, sucumbe estrepitosamente y, a continuación, aun le ríen delante de sus narices. Del chasco que se lleva no se repone ni con súplicas divinas. El prototipo de lo descrito lo recuerdo:

Un hombre, de los auto llamados progresistas, llegado desde el País Vasco a su ayuntamiento paterno, con vitola de gran técnico en su materia laboral, decide ser candidato a las elecciones municipales -sus razones son que encuentra todo fatal, manga por hombro, mucho atraso, etc.- cuando lleva apenas un año en el pueblo. El resultado es que, a las primeras de cambio, consigue dos concejales, él mismo y otro “compañeiro”. Está bien, comenta, ¡un éxito! Se las prometía felices en el horizonte de cuatro años tras unas elecciones, a las que, por supuesto, se presenta y… ¡sólo sale él! Comenta este resultado negativo con un funcionario municipal, explicándole detalladamente que, cuatro años atrás, apenas nadie le conocía y, hoy, tras el trabajo realizado y mucho más conocido, no entiende el mal resultado, a lo que el funcionario le replica con un “es que ahora ya te conocen”. “El tiro por la culata”, en toda regla.

Soy de los que cree y piensa que los 15 días que preceden a las elecciones son importantes para colocar el programa

En el tramo final de la campaña preelectoral cara el 29-N, llamó mi atención, y a muchos actores de la vida social y política, la invitación de Santiago Abascal a “La Revuelta”, para ser entrevistado por David Broncano. Recuérdese que Broncano fue fichado como campeón del ¡progresismo! a golpe de talonario, para frenar la audiencia de “El Hormiguero” de Pablo Motos. Al saber de esta invitación a Abascal, lo primero que pensé es en aquel dicho: “Cando a limosna é moita, ata o santo desconfía”. Por lo que estuve atento a este movimiento, del que me quedo con el final: “Santiago, yo no te voy a desear suerte’. ‘Pues yo a ti sí, David, te va a hacer falta”. Fueron el no deseo y el deseo de Broncano y Abascal, respectivamente. La estrategia del invite a Abascal produjo un efecto totalmente contrario al que se había planificado, con un resultado perjudicial, o sea, le ha salido “el tiro por la culata”. A tal punto que el deseo de Abascal, que fue suficiente para que Sánchez -que no gana para disgustos- acuse a Abascal de amenazar a Broncano, ¡por salirle el tiro por la culata! Tras los mutuos deseos, aparece un Broncano arrepentido… por el tiro o el ridículo, o los dos.

Cuando culpar y, en los últimos tiempos se culpa sistemáticamente a los demás, con el fin de eludir la responsabilidad que te corresponde, más antes que después vas a sufrir las consecuencias de tal comportamiento. Primero pruebas suerte, pero si se entorpece el objetivo, echas balones fuera, no lo entiendes y hasta se llega a acusar de amenaza, en vez de buscar responsabilidades y corregirte. Incluso recordamos cómo en Galicia, cuando ganó el PP la Xunta en el 2009, aquel bipartito les acusó de la campaña sucia que se había hecho. Nada de mea culpa.

Entrados en los días de campaña, soy de los que cree y piensa que los 15 días que preceden a las elecciones son importantes para colocar el programa; pero es evidente que la verdadera y real campaña es durante el tiempo que transcurre entre elecciones, tiempo en el que el/los políticos tienen que estar con el electorado, el amigo y el adversario. La campaña debe servir para refrendar lo realizado entre elecciones. Y no buscar aventuras propagandísticas de última hora, que el tiempo es el mejor amnésico. Una fechoría de última hora es un “tiro por la culata”, una irresponsabilidad que tiene su influencia a la hora de votar. Pecados cometidos hace más de un año están semiborrados y lo bien hecho hay que recordarlo.

Y, por último, “el tiro por la culata” sindicalista que, tras 14 años de la última huelga general, acabamos de aguantar con una huelga electoral, urgida por el gobierno sanchista contra la oposición, al decir de la vicepresidenta Montero. Lo nunca visto, este “tiro por la culata” fue más peligroso que la entrevista de Broncano. Huelga preventiva, esa que los sindicatos se sacaron de la chistera, al importarles más demostrar el remate de su hibernación voluntaria que llevarse “el tiro por la culata”, lo que sucedió.