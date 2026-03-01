Historia en 4 tiempos | Carnaval en la nieve

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Carnaval en la nieve

"Los Camellos", Premio Especial en el Carnaval en la Nieve.

(2) El carnaval en la nieve ha llenado la vida de la Estación y la llena con el infantil de hoy, conforme a un horario que se anunciará más adelante.

Muchos disfraces en la estación de Manzaneda en las pistas y fuera de las pistas, pero sobre todo en aquellas, pues el carnaval del domingo tenía un requisito, que los disfraces deberían discurrir en la nieve, con este elemento como fondo. Muchos disfraces a cuál más original, que hicieron laboriosa la designación de los premiados por el jurado, que estuvo en las pistas siguiendo la evolución de los muchos disfraces que optaban a los premios que distribuía la Estación de Invierno.

Desde primeras horas de la mañana las pistas aparecieron animadas y con los primeros esquiadores cubiertos de ropajes extraños al mundo del esquí. Luego, a las cinco de la tarde, el jurado calificador entregó los premios en la cafetería del autoservicio, que fueron distribuidos así:

Premio especial Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda, al grupo “Los Camellos”, 5.000 pesetas.

Primer premio, “Burro en camilla”, con 3.000 pesetas y 1.000 pesetas en vales para adquirir material de la tienda.

Segundo premio, “Pareja de ratones”, con 2.000 pesetas y vale de 1.000 pesetas para compra en tienda.

Tercer premio, “Policía montado (en burro) del Canadá”, con 1.500 pesetas y un vale de 1.000 pesetas.

Primer premio Infantil, para Mary Nieves Menéndez por “Príncipe”, con 3.000 pesetas y vale.

Crónica de Míguez

(1976)

Beny Fernández, segundo en el Rallye Vasco-Navarro

Beny Fernández con su BMW.

(1) El viernes en Bilbao, presentación del equipo oficial “Palmera” que patrocina la marca de herramientas vasca. En este grupo que iba a tomar la salida, los nuevos fichajes, los dos BMW de Reverter, que pilotará Beny Fernández alternativamente, según convenga en cada prueba. Los coches ya han sido pintados con los colores de Palmera, como pudieron ver miles de aficionados en la subida a Cabeza de Manzaneda de la semana pasada.

La presentación ha culminado con el éxito de “Beny” que ha logrado la segunda plaza, quedando la primera para su compañero de Escudería, Marc Etchebers, que corría con el habitual Porsche-Carrera.

Los coches presentados a los medios de información fueron los dos BMW-2.002-TI el del grupo 1, victorioso en Montecarlo, y el ahora grupo 4 que pasa del 2 en que antes estaba clasificado. “Beny” ha corrido precisamente con el grupo 4 y en él ha obtenido esa meritísima segunda plaza que dice mucho de la buena forma en que se halla el vigués. Reverter ha estado allá dirigiendo a su pupilo que se ha ido a entrenar no a trillar las pruebas del Vasco-Navarro que era muy difícil de dominar en su conjunto.

La trayectoria de “Beny” para estos comienzos de temporada no pueden ser mejores: queda 29 en Montecarlo, gana la subida a Manzaneda y es subcampeón del Rallye Vasco-Navarro, a punto de ganar grupo 1 hace un par de semanas en el Costa Brava donde quedó relegado a última hora. ¿Se puede dar más?

Crónica de Ernesto Díaz

(1976)

La mujer de Laureano Oubiña muere en accidente de trafico

El coche siniestrado y la fallecida Esther Lago en el cuadro superior derecho.

(3) Esther Lago Pérez, esposa del narcotraficante gallego Laureano Oubiña, falleció ayer a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Cambados (Pontevedra). Esther Lago murió sobre las cuatro de la madrugada a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, cuando era trasladada en ambulancia al Hospital de Pontevedra, tras sufrir el accidente cerca de Cambados, en donde se empotró contra los muros de una vivienda.

La esposa de Oubiña se dirigía de madrugada a buscar a una de sus hijas, que se encontraba en una discoteca, cuando el coche que conducía, un todoterreno, se salió de la carretera en la comarcal 550, empotrándose a continuación contra una vivienda, en una recta “con perfecta visibilidad” según los vecinos.

El letrado de Laureano Oubiña, Manuel Pérez Lorenzo, comentó que Esther Lago se encontraba en tratamiento con un neurólogo desde hace varios años, y que en los últimos tiempos sufría mareos.

La fallecida estaba casada en segundas nupcias con Oubiña y tenía cuatro hijos, dos de su primer matrimonio y otros dos con el que era su actual esposo, quien cumple condena en un recinto penitenciario tras haberse evadido durante más de un año de la acción de la Justicia española y ser finalmente detenido en Suiza, que procedió a su entrega a las autoridades de España.

Lago se encontraba en la actualidad en situación de libertad bajo fianza decretada por la Audiencia Nacional, desde su detención en octubre de 1999, junto a su hijo David, en el transcurso de la “Operación Ocaso” por tráfico de drogas.

(2001)

1 de marzo de 1926 - Mozos orensanos amnistiados

Los siguientes mozos orensanos se benefician de la amnistía de mayo de 1918 con derecho a redimirse del servicio activo previo ingreso en Hacienda de 1.500 pesetas: Manuel Enríquez Rodríguez (Sarreaus), Bernardino Valdeira Rúa (Trasmiras), Benito Mosquera Rodríguez (Villameá), Eladio Gándara Araujo (Porquera), Manuel Feijóo Rúa (Laza), Evaristo Domínguez Fernández (Allariz), Eduardo Alonso Baños (Rairiz de Veiga), Manuel Pérez Díaz (Taboadela), Alfonso Valcárcel López (Sarreaus), Leopoldo Gil (Gomesende), Olegario Prieto Estrada (Quintela de Leirado), José Prado Martínez (Castrelo del Valle), Benito Fidalgo Incógnito (Baños de Molgas), Ángel Álvarez Casais (Celanova), José Pérez Rodríguez (Entrimo), Erundino Dorado Alonso (Rairiz de Veiga) y Castor Conde Vila (Allariz).

-La Sociedad de Beneficencia de Gallegos en Cuba elige nueva directiva, formada por: Ángel Velo Filgueira (director), Francisco García Naveiro, Manuel Bahamonde Díaz, Benigno Varela Rodríguez, Andrés Durán García y Manuel García Vázquez.

1 de marzo de 1951 - Bautizo de la primera nieta de Franco

Hoy celebra su fiesta onomástica el industrial de Orense y propietario del restaurante La Regidora don Rosendo Varela, recibiendo infinidad de felicitaciones de sus familiares, clientes y amigos, a los cuales obsequió espléndidamente.

-Un vecino de Cenlle de 35 años de edad es detenido por amenazas de muerte y tenencia ilícita de arma corta, en virtud de denuncia de su propio hermano político a quien había amenazado.

-La capilla del Palacio de El Pardo acoge el bautizo de la hija primogénita de los marqueses de Villaverde, apadrinada por sus abuelos el jefe del Estado, don Francisco Franco, y doña Esperanza Bordiu y Bascarán, condesa de Argillo. La niña recibió los nombres de María del Carmen Esperanza Alejandra de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos.

-El dirigente conservador británico Winston Churchill, de 76 años, sufre una infección que le obliga a descansar por prescripción médica.

1 de marzo de 1976 - Tragedia en Cabeza de Vaca

Tragedia en Cabeza de Vaca, en unas fincas lindantes con Rabodegalo, donde un hombre, alterado al parecer por una “discrepancia·” en torno al paso de unas fincas, asesinó a tiros de pistola a don Manuel Fernández Oliveira e hirió de gravedad con otros tres disparos a su esposa, dirigiendo luego el arma contra la hija del matrimonio cuando ésta ya había iniciado la huida, aunque no pudo disparar no se sabe si porque se encasquilló la pistola o se quedó sin munición, llegando incluso a arrojar el arma contra la hija. El agresor se entregó posteriormente de manera voluntaria en el Juzgado de Guardia, donde prestó declaración.

-(1) La nueva escudería “Palmera”, patrocinada por una casa de herramientas vasca, triunfa en el Rallye Vasco-Navarro donde presentó sus nuevos “fichajes”, los dos BMW de Estanislao Reverter que pilotará Beny Fernández, alternando los coches según convenga en cada prueba. El propio Beny finalizó segundo detrás de su compañero de escudería Marc Etchebers, que ganó la prueba con su habitual Porsche-Carrera.

-(2) La Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda acogió su ya tradicional “Carnaval en la Nieve”, que dio paso al “Carnaval Infantil” que se celebrará hoy.

1 de marzo de 2001 - Trágico accidente de un escolta orensano

La nieve deja sin clase a un total de 620 alumnos en once centros de la provincia de Ourense, con Baños de Molgas, O Bolo, A Veiga y Chandrexa de Queixa como municipios más afectados.

-Ourense despide el Entroido con el tradicional Entierro de la Sardina, celebrado en Ourense, Xinzo, Carballiño, Allariz, O Barco, Viana o Celanova.

-El militar ourensano José Manuel Fernández Sequeiros, de 30 años y escolta de la Casa Real, muere en accidente de tráfico en la autopista A-6 muy cerca del túnel de Guadarrama, cuando regresaba a Madrid después de pasar unos días de descanso en Ourense. Junto a él viajaba su novia que resultó herida leve en un accidente que pudo haber sido causado por el fuerte viento que soplaba en la zona.

-(3) Esther Lago Pérez, esposa del narcortraficante Laureano Oubiña, muere en accidente de tráfico en Cambados, al salirse de la calzada el coche que conducía y empotrarse a continuación contra una vivienda.