Historia en 4 tiempos | La “cena del perdón” del CD Orense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

Enlace Prada Núñez-Mariñas Losada en Sobradelo de Valdeorras

Un momento de la boda.

En el templo parroquial de Sobradelo tuvo lugar el enlace matrimonial de la bellísima y encantadora señorita María Isabel Prada Núñez, licenciada en Filosofía y Letras, con el joven industrial don Helicerio Mariñas Losada.

Actuaron de padrinos la madre del novio doña Maruja Losada de Mariñas, y el padre de la desposada don Helicerio Prada Fernández. Firmaron como testigos don Aurelio Mariñas Losada, abogado y hermano del novio; don Marcial González Arias, médico; don Bernardo López Laguna, Jefe de la Caja de Ahorros Provincial sucursal de Barco de Valdeorras, y otros más.

Los casó el primo de la novia el padre misionero don Germán Rodríguez Prada, quien en una elocuente plática exaltó la alta significación del matrimonio cristiano.

Los numerosos invitados se trasladaron al hotel “Espada” de La Rúa de Petín en donde fueron espléndidamente obsequiados.

El corresponsal tuvo la alegría de saludar al matrimonio Enrique Losada-Edelmira Anta, industriales en Las Vegas de Yeres (León) y parientes muy queridos por el que suscribe.

Los recién casados salieron de viaje de luna de miel con destino a varias provincias de España y a su regreso fijarán su residencia en Sobradelo.

Que la luna de miel no se acabe nunca es el deseo del corresponsal.

Crónica de Anta Espino

(1976)

La “cena del perdón” del CD Orense

Abrazo entre Ordax y el presidente Docabo.

El sábado por la noche la plantilla del Club Deportivo Orense y su entrenador invitaron a la junta directiva a una “cena del perdón” pagada con las multas impuestas a lo largo de la temporada por el entrenador, reinando un gran ambiente de cordialidad y camaradería.

Al final se levantó el capitán Ordax y pronunció unas palabras de ánimo y superación antes de regalar al presidente don Antonio Docabo Nóvoa un llavero de oro con el emblema de la Sociedad y al entrenador don José María Negrillo la insignia de oro y brillantes del Club.

A continuación el que habló fue el secretario técnico Luis Soria, que tuvo palabras de agradecimiento para todos pese a no conseguir los objetivos fijados, e hizo entrega de una bonita “Rueda de afilar” al técnico José María Negrillo.

Luis Soria entrega un regalo al técnico Negrillo.

Después le tocó el turno al presidente, que destacó la figura del técnico y le hizo entrega de un banderín “que le evoque siempre su paso por Orense”.

José María Negrillo, visiblemente emocionado, contestó recordando los “momentos de gozo y felicidad” vividos con la plantilla y lamentó no estar celebrando una temporada de éxitos para destacar “un éxito que nadie nos puede arrebatar: el de la amistad íntima que ha nacido entre nosotros y que a mí me vincula ya afectuosamente a Orense, cualquiera que sea el futuro que me espera el año próximo”, respondido con los aplausos de todos los presentes.

Crónica de Fernández Sobrino

(1976)

Ponte Vella entra en su recta final

Interior del futuro centro comercial Ponte Vella aún en obras.

Las obras del centro comercial “Ponte Vella” están a punto de rematar, con apertura prevista para mediados del mes de septiembre. De los 102 locales con que cuenta el centro actualmente sólo cuatro permanecen sin adjudicar. En estos momentos están trabajando en las instalaciones unas doscientas personas, con las obras muy avanzadas.

La calle Camino del Vao será el acceso principal al centro comercial de Ucosa. Desde allí se puede ir a una plaza pública en la que está el acceso principal al edificio, o ir directamente a la tercera planta. Ésta es la zona del ocio, con cafeterías, restaurantes, hamburgueserías, pizzerías, heladerías y salas de juegos recreativos, además de los cines más grandes de la ciudad: nueve salas con 1.500 butacas.

Dos escaleras mecánicas, una peatonal o un ascensor panorámico llevan a la planta segunda, la de moda. Allí hay unas cuarenta tiendas, con cinco del grupo Inditex.

Seguimos bajando, y en la primera planta se ubicarán el supermercado “Healey” y tiendas de muebles, decoración, regalos, electrodomésticos y complementos, repartidos en unos cuarenta locales.

En los dos sótanos se reparten 700 plazas de aparcamiento, comunicadas con la primera planta por rampas mecánicas.

(2001)

14 de junio de 1926 - Brillante fiesta del Club Orensano

Dos vecinos de Bande denuncian a dos “sujetos” portugueses que estaban a su servicio y a los que acusan del robo de un gabán, una máquina de cortar el pelo, 62 pesetas en billetes y otros efectos.

-Se celebra en Orense una velada a beneficio de la Escuela Obrera de la Inmaculada, con estreno de una producción teatral de la señorita Blanca Calvo y destacadas interpretaciones de las señoritas Asunción Gamallo, Socorro Moure, Josefina Guedez, Sara Ventura, Julia Vales, Josefa Vales, Carmen González, Consuelo González, Carmen L. Mancisidor y el niño Agustín Carballo Sancho, que estuvo delicioso en su papel, actuando como fin de fiesta el Orfeón Unión Orensana.

-El Club Orensano que preside el señor Pérez Colemán celebra una brillante fiesta en sus elegantes salones con cena a cargo del Gran Hotel Roma y presencia, entre otras, de las señoras de Muñoz Delgado, Ulloa, Yáñez, Valenzuela, Bouzo, Encinas, Temes, Montero Ríos, Pérez Serantes, París, Pérez Colemán, Fernández de los Ríos o González Besada, y las señoritas de Ulloa, Alonso, García del Villar, López, Ximénez de Sandoval, Romero, Pérez Serantes, París o Temes.

14 de junio de 1951 - Nuevo delegado provincial de seguros en Orense

Nacieron en Orense: Manuel García Sarmiento, Carmen Galiña Díaz y Josefa Cid Vázquez.

-Don Joaquín Rodríguez Fernández es nombrado delegado provincial en Orense de la Compañía de Seguros Generales Banco Vitalicio de España.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Juan Pérez Vázquez, Avelino Pérez Santamaría, Plácido Pérez Cifuentes, Edesio Rodríguez Méndez, Jerónimo Rodríguez Crespo, José Rodríguez Ferro, Elena Crego Chao, Ramón Crego Chao, Manuel Colmenero Fernández, Gumersinda Escudero Jares, Dorinda Neno Sousa, Concepción Mosquera González, Celsa Vázquez Álvarez, Desiderio Nóvoa Fernández, Aurora Corral González e hijos menores, Manuel Álvarez Iglesias, Carmen Iglesias Peña, José Abeijón Veloso, Manuel Atrio, José Bugallo Álvarez, Benigno Souto Rodríguez, Domingo Dacal Pérez, Leontina Chao Soto, Gumersinda Núñez Álvarez, Guillermo Núñez Alonso, Antonio López Estévez, José Pereira Vidal, Manuel Feijóo Santalices, José Montoto Justo, Holanda Rodríguez Cid, Germán Cid Trelle, José Docabo González, Manuel Fernández Estévez, José Fernández Rodríguez, Manuel Valencia Teijeira, Ramón Rodríguez Barreiros y Benedicto Rodríguez Piteira.

14 de junio de 1976 - Asesinado el fiscal general de Génova

Noticia 1976

El Club Deportivo Orense celebra la “cena del perdón”, sufragada con las multas impuestas a los jugadores por su “bajo rendimiento”, con “reconciliación” entre jugadores, directiva y técnico después de un mal final de temporada.

-La señorita Elena Mosquera Rodríguez es proclamada Guapa de la Radio 1976 en la tradicional Verbena de la Radio celebrada en los Jardines del Posío.

-(2) En Sobradelo de Valdeorras se casaron María Isabel Prada Núñez y Helicerio Mariñas Losada.

-Alberto Demichelli asume la presidencia de Uruguay tras la salida de Juan María Bordaberry, depuesto por el Ejército.

-El fiscal general de Génova, Francesco Coco, es asesinado junto a su chófer y su guardaespaldas en la ciudad italiana, tiroteados por tres jóvenes, un asesinato calificado de “político” y el tercero de un magistrado italiano en los últimos cuatro años, reinvindicado por una organización denominada “Nuevos Partisanos” que dice “luchar contra los fascistas y quienes les protegen”.

14 de junio de 2001 - Salva Maldonado, nuevo técnico del COB

Noticia 2001

El técnico Salva Maldonado, exentrenador entre otros equipos del Joventut de Badalona, Caja San Fernando, Tau Cerámica o TDK Manresa (con el que ganó la Copa del Rey), se convierte en el nuevo entrenador del Club Ourense Baloncesto para la nueva temporada en la Liga LEB.

-(3) Las obras del nuevo centro comercial Ponte Vella entran en su recta final, con apertura prevista para el próximo mes de septiembre de este año.

-Tres individuos encapuchados y armados con pistolas asaltan el almacén de frutas La Ganga en el Alto do Cumial, intimidando y encerrando a los propietarios y a dos clientes antes de escapar con el dinero de la caja, cuya cuantía se desconoce. Estas bandas de encapuchados actúan en la provincia de Ourense desde hace unos cinco años, centrándose sobre todo en las gasolineras, aunque en los últimos meses se han decantado por las viviendas del rural habitadas por ancianos.

-El terrorista estadounidense Timothy McVeigh, autor del atentado con explosivos que en 1995 dejó 168 muertos y cientos de heridos en Oklahoma, es ejecutado con inyección letal en la primera ejecución del Gobierno Federal en 38 años, “un acto de justicia y no de venganza” según el presidente George W. Bush.