Historia en 4 tiempos | Club Deportivo Arenteiro 76-77

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de La Región del 16 de agosto de 1976 | La Región

Club Deportivo Arenteiro 76-77

Plantilla del Arenteiro 1976-77. | 1

Un nuevo representante en el fútbol nacional tendrá en la temporada, próxima a iniciarse, el fútbol orensano; un equipo que tras una brillante campaña en segunda regional y después de los partidos eliminatorios, en los que obtuvo buenos resultados, consiguió el ascenso a la categoría que hace varios años había perdido.

Este equipo al que nos estamos refiriendo es el CD Arenteiro, un equipo con ganas, con ilusión, con hombres capaces de mantener al Club en la categoría recién conquistada.

Como preparador técnico ha fichado a José Ricardo, un hombre joven que, pese a su juventud, ha demostrado en el tiempo que dirigió al Atlético Parque, conocimientos para mayores empresas y ahora, al frente del Arenteiro, puede adquirir más experiencia en las lides futbolísticas.

Debemos de destacar, como ejemplo a imitar, el del jugador Francisco Chao Nóvoa, quien a sus 30 años sigue todavía jugando y defendiendo, como a sus 18 años, los colores del Arenteiro, junto a sus compañeros de plantilla, todos ellos entre los 18 y los 24 años de edad.

Al Arenteiro y a su junta directiva, que preside Cesáreo Rivera Pérez, le deseamos mucha suerte en esta singladura que van a empezar en la Regional Preferente y se mantengan en la misma.

Crónica de Servando

(1976)

¿Por dónde suele hacer turismo en la provincia?

María Teresa Cortón, Roberto González Nogueira y Miguel Ángel Villar.

Miguel Ángel Villar (Fotógrafo).-Conozco toda la provincia pero a dónde vamos en verano toda la familia es a Allariz, por sus condiciones idóneas de clima y esparcimiento para los niños. Otro recorrido que me gusta es el de La Gudiña y Viana. Los domingos hay infinidad de sitios para ir con la familia y comer bien. Manzaneda, Carballiño, en donde hay buenos hoteles y se puede practicar la pesca; Entrimo, Los Milagros, Bande, Las Conchas y su playa fluvial muy buena; Luintra, San Esteban de Ribas de Sil. Todo esto se puede hacer muy barato y sin sofocos, ni prisas.

Roberto González Nogueira (Delegado comercial).-Yo viajo con frecuencia a Trives por motivos de trabajo, y también de descanso. En este caso también viene la familia. Algún sábado y domingo también solemos ir a Carballiño. El verano suele ser en Vigo. Conozco en la provincia Viana, lugar idóneo para unas buenas vacaciones. Y en cuanto a fiestas la del Pulpo, en Carballiño; la romería de la Androlla, en Viana; la del chorizo en Trives y en Manzaneda.

María Teresa Cortón (Profesora).-Los fines de semana y buena parte del verano vamos a Castro Caldelas porque allí tenemos la familia y porque nos gusta mucho la villa por su tranquilidad y belleza paisajística. Aquello es un remanso de paz aunque la juventud también lo pasa bien en las salas de fiesta y discoteca, amén de las fiestas del contorno y locales.

Encuesta de Jesús Losada

(1976)

Llegar en agosto

A quien quiera visitar Orense, Orense sin aditamentos, Orense solo -no sé si me explico- le aconsejaría que procurase llegar en auto de línea, en una mañana de agosto.

No es que vaya a repartir el panegírico de este mes, entusiásticamente escrito por el autor de “Márgenes”.

No es que sea partidario del “frío en el rostro”, ni en ninguna otra parte del cuerpo humano, además de que, este año, el frío en el rostro no es de agosto, sino de todos los meses.

Es la luz, lo que encuentro bueno, la luz del sol blanco de las mañanas de agosto, con las carreteras de Orense llenas de camiones y de autobuses “chafalleiros”.

Se dice -dicen los físicos o decían cuando yo estudiaba el Bachillerato- que la luz del sol es la luz blanca, resultado de la suma de los siete colores del espectro. Hay, en los gabinetes de física, un aparato para demostrarlo, aparato que nunca he visto que funcionase, como, por lo demás, ningún otro de los que hay en los gabinetes de física. En las escuelas hay el mismo aparato, hecho de cartón por los niños, con arreglo a los consejos de la pedagogía de hace cien años, y que no funciona tampoco. Pero es que la teoría es falsa. La luz del sol es dorada, solo es blanca en las mañanas de agosto, en Orense, cuando se llega en auto de línea.

Como el famoso rayo verde, la luz blanca del sol tiene su ocasión rara y especialísima para ser vista, porque a la tarde ya no es así. Las tardes de agosto son turbias y tristes.

Además, en Orense, en las mañanas de agosto, todo el mundo está muy animado.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

16 de agosto de 1926 - Triundo del coro De Ruada

El coro orensano De Ruada triunfa en los festivales celebrados en La Coruña y Pontevedra bajo la dirección de don Daniel González, con destacadas actuaciones en el Orzán y la Plaza de toros de Pontevedra que han merecido todo tipo de elogios de la prensa, que destacó a los orensanos por encima del resto de formaciones.

-El alcalde de Orense, don Matías Bobillo, marcha a Santiago por asuntos particulares.

-El capitán de Ingenieros don Celestino López Pardo es destinado a prestar sus servicios en el regimiento de Ferrocarriles y fija su residencia en Orense.

-Salieron para París nuestro amigo don Arturo Puga Noguerol y señora.

-Salió para Pontevedra la bellísima señorita Elina Carballo Sancho, hija del presidente de la Asociación de la Prensa, señor Carballo Rey.

-Salió para Junquera de Ambía el secretario del Ayuntamiento de Orense, don Luis Pérez Colemán.

-Un puente se hunde en Tokio al paso de una procesión, registrándose al menos 60 muertos y 75 desaparecidos.

16 de agosto de 1951 - El papa Pío XII celebra La Asunción

Ha dado a luz con toda felicidad una preciosa y robusta niña doña Josefa Santos Nóvoa, esposa de don Alemundo García Rodríguez, maestro nacional. La neófita recibirá el nombre de Lucita.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Adán Trigás y esposa Feliciana Pérez Lamas e hija menor, Josefa Alonso Álvarez e hija menor, Segundo Álvarez Pérez, Servando Bustelo Iglesias y esposa Delfina Rodríguez Iglesias y dos menores, José Sánchez Gómez, Socorro Diéguez Fernández e hija menor, Ramón Seoane Borrajo y esposa Consuelo Seoane Pérez y dos menores, Daniel Nieves de Prada, Gumersindo Pérez Bouzas, Benito Pérez Grande, Rosa Pérez Pérez con tres menores, Victoriano Pérez Álvarez, Camilo Rivera Míguez, Eugenio Luis Álvarez, Pilar Mouriño Rodríguez con dos menores.

-(3) La mejor hora para llegar a Orense en agosto, según Vicente Risco.

-El papa Pío XII preside la festividad de la Asunción, proclamada como dogma el pasado año 1950.

16 de agosto de 1976 - Primer mitin masivo del PSOE desde la Guerra Civil

Titulares de La Región del 16 de agosto de 1976

Se casaron en Orense: Heriberto Fidalgo González y Rosario Fernández Iglesias, Manuel Rodríguez Canal y Alejandra González Fontaiña, Jesús Corres Orúe y Trinidad Rodríguez González, Eduardo Álvarez Vázquez y Odote Magalhaes Coelho, Ángel Fernández González y Carmen Fernández Muñoz, Antolín Flores López y Consuelo Bacelar Álvarez, Baldomero Pazos Valdés y Olga García Vázquez, Luis Cuquejo Diz y Manuela Diz Alonso, Joaquín Tesouro Pérez y Victoria Serrano Pérez, Antonio Reverter González y Sara Sanmamed, Mariano Aguado Fernández y Luisa Sanz Oria, Miguel Calviño Doforno y Gracia Rivera Seguín, Víctor Gutiérrez Rivero e Isabel Fernández Puga, César Rodríguez Martínez y Concepción Couto Varela.

-(1) El Club Deportivo Arenteiro 1976-77 afronta la Regional Preferente.

-(2) Los orensanos también hacen turismo por su propia provincia.

-El dirigente del PSOE Felipe González protagoniza el primer acto socialista masivo celebrado en Asturias desde el final de la Guerra Civil, con cinco mil personas reunidas en el Palacio de Deportes de Gijón.

16 de agosto de 2001 - El Polvorín quiere conservar La Molinera

Titulares de La Región del 16 de agosto del 2001

Un trabajador de 61 años muere en la fábrica de Faurecia en el polígono de San Cibrán al engancharse su bata con la máquina que reparaba, quedando atrapado con trágico resultado.

-El alcalde de A Rúa de Valdeorras, José Antonio Míguez “Pepucho”, muere en Ourense a los 61 años a causa de una pancreatitis, una noticia que ha dejado desolada a toda la comarca donde el regidor, que entró en política hace solo dos años, había ejercido como empresario durante las últimas tres décadas.

-Los vecinos del Polvorín luchan por convertir la antigua fábrica de La Molinera en local social, un edificio emblemático que cuenta con la única chimenea industrial que queda en Ourense y que está en completo abandono desde que hace unos meses cerró la panadería que había en la planta baja, abogando los vecinos por su conservación en vez del polígono urbanizable y la zona verde que contempla el futuro Plan Xeral de Ordenación Urbana.

-El filólogo y académico Manuel Alvar, hijo adoptivo de varias ciudades españolas y latinoamericanas y doctor honoris causa por más de veinte universidades, muere en Madrid a los 78 años, dejando inconcluso el “Atlas Lingüístico de Iberoamérica” que iba a ser su última obra.