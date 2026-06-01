Historia en 4 tiempos | Concierto de Tomás Camacho en El Liceo

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Los titulares de La Región del 1 de junio de 1976 | La Región

Concierto de Tomás Camacho en El Liceo

Tomás Camacho.

Hoy, patrocinado por la Sociedad Filarmónica Orensana, se celebra un nuevo concierto a cargo del guitarrista Tomás Camacho.

Tomás Camacho, conocido ya del público orensano, por cuanto es la segunda vez que actúa en la Sociedad Filarmónica, y porque es el catedrático de este instrumento en el Conservatorio de Música de Orense, se convierte en una primera figura de la interpretación guitarrística por su tenacidad, dedicación al estudio y excelentes condiciones musicales.

De origen andaluz, fue becado por la Caja de Ahorros de Sureste, para estudiar bajo la dirección de José Tomás. Alumno de los cursos internacionales de “Música en Compostela” con Andrés Segovia, fue luego participante en los III Encuentros Internacionales de Guitarra en Arlés, bajo la dirección de Leo Brouwer.

Incluido en los Ciclos de Intérpretes Españoles en España, ha dado numerosos conciertos en diversas ciudades españolas, bajo el patrocinio de la Comisaría General de la Música.

Para la reproducción de la música del Renacimiento y del Barroco, así como numerosas obras de música contemporánea, Tomás Camacho ha adoptado una guitarra de ocho cuerdas.

En el programa de hoy interpretará obras de Gaspar Sanz, Weiss, Britten, Leo Brouwer, Villalobos, Lauro, Barrios y Mompou.

El concierto se celebrará a las ocho en el salón del Liceo Recreo Orensano, para los socios de la Filarmónica y para aquellos del Liceo que previamente retiren la correspondiente invitación en Secretaría.

(1976)

529 religiosos se reparten por la Diócesis de Orense

Vista del Seminario de Orense.

Me informo sobre la situación de la vida religiosa en Orense, en el departamento de Medios de Comunicación Social del obispado.

-¿Cuántas instituciones religiosas hay en la diócesis?

-14 de varones y 36 de mujeres, si bien hay algunas que se repiten como los Padres Paúles en Orense y Los Milagros, o los Salesianos en Orense y Allariz, y en cuanto a las religiosas hay Casas de las Franciscanas de la Divina Pastora en Orense (un total de tres, en Cardenal Quevedo, la Residencia Sanitaria y el Sanatorio de Piñor), Carballiño, Celanova y Ribadavia, y no digamos las Hijas de la Caridad, de las que hay siete Casas y tres de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

-¿Qué Ordenes religiosas tienen aquí representación?

-Masculinas, los benedictinos, cistercienses, franciscanos, mercedarios, servitas, paules, salesianos, maristas y Hermanos de Nuestra Señora de Lourdes, que son los que tienen a su cuidado el Sanatorio Psiquiátrico de Toén. Femeninas, Clarisas reparadoreas, Carmelitas descalzas, franciscanas de la Divina Pastora, Carmelitas de la Caridad, Adoratrices, Siervas de María, Josefinas, Calasancias, Religiosas del Amor de Dios, Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Hijas de la Caridad, Misioneras del Divino Maestro, Esclavas de la Eucaristía y Madre de Dios, Esclavas del Santísimo Sacramento e Hijas de María Santísima del Huerto, también en el Sanatorio de Toén. Luego están, como Institutos Seculares, la Alianza en Jesús por María y las Misioneras Seculares.

-¿Total de religiosos y religiosas en la diócesis?

-El total es de 529, de los cuales son varones 103 y mujeres 426.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

David Ferrer Garrido habla sobre la Caja de Ahorros

David Ferrer Garrido.

La Caja de Ahorros de Orense ha sido objeto de comentarios en los periódicos, y no precisamente en los espacios publicitarios, mientras sus representantes han guardado silencio. Ahora es su presidente, don David Ferrer Garrido, el que ha decidido romper esta postura en una charla con nuestro compañero Alfonso Sánchez Izquierdo.

-Para empezar sería interesante conocer su diagnóstico global de la Caja.

-La Caja de Orense acaba de rebasar la cantidad de 25.000 millones de pesetas en saldos de ahorro, una medida del grado de confianza que ofrece la institución. Si la Caja ha obtenido ésto se debe a un sólido prestigio que se refleja en el número de clientes, con 322.000 cuentas, lo que significa que tres de cada cuatro habitantes de la provincia son clientes de la entidad, aunque no sea exactamente así al haber cuentas con un solo titular. El ahorro en Orense es un fin, no un medio, una peculiaridad que condiciona nuestra estructura financiera. Hay que valorar que la Caja ha crecido mucho en muy poco tiempo, lo que ha superado a nuestro esquema organizativo que posiblemente no hemos sabido poner al día.

-¿Que beneficios ha obtenido la entidad en su último ejercicio anual.

-Prácticamente no ha habido beneficios absolutos desde el punto de vista estrictamente contable, lo cual ha impedido realizar la obra benéfico-social con la amplitud que desearíamos. Pero sí se han concretado las realizaciones socio-económicas.

-Radio Munich en español anunciaba la semana pasada que la Caja había quebrado. Usted afirma que no ha obtenido beneficios. ¿Cómo le explica al hombre de la calle que la entidad no pasa por un momento comprometido?

-El que tengamos un pasivo de 25.000 millones de pesetas, el que hayamos incrementado nuestros saldos en lo que va de añoen 1.000 millones, el que en el mes de abril hayamos concedido créditos por 250 millones, el que en el mes de mayo los créditos hayan superado los 580 millones, creo que son cifras suficientemente expresivas de la potencialidad de nuestra entidad.

(1976)

Un niño marroquí, bautizado en San Sebastián - 1 de junio de 1926

El soldado de Sanidad Militar Miguel Aracil Rico, destinado en el hospital Docker de Ceuta, solicita madrina de guerra en Orense.

-Orense cuenta con un nuevo comercio de tejidos y novedades propiedad de Felipe Sánchez Guerra y su hermano don Nicasio y situado en la calle de la Paz, al lado del Gobierno Militar.

-El Bazar de Outeiriño en Orense recibe una nueva remesa de la ya famosa “lana de corcho”, un excelente producto para colchones, almohadas y cojines que ha sido muy bien acogido por el público.

-Un niño moro de 7 años, recogido hace cuatro años en África por los soldados del regimiento de Ingenieros zapadores de San Sebastián, es bautizado en la capital guipuzcoana con el nombre de José María, apadrinado por el marqués de Cavalcanti y protegido por la reina Cristina. El pequeño fue rescatado en 1922 por las tropas españolas cuando estaba a punto de ser devorado por un chacal, y al no poder localizarse a sus padres, supuestamente fallecidos en lucha contra España, fue adoptado por el regimiento, con el que convivió durante más de tres años hasta su regreso a nuestro país, convertido ya en un niño lleno de cariño por los soldados que le prohijaron.

Nueva entrada para Almacenes Alfredo Romero - 1 de junio de 1951

Nacieron en Orense: Julio Cardeo Suárez y Adolfo Lloves Iglesias.

-El prestigioso establecimiento orensano Almacenes Alfredo Romero inaugura su moderno y lujosísimo vestíbulo en el antiguo “hall” del local, ahora completamente reformado apareciendo más amplio, mejor iluminado y más lujoso, logrando una entrada que puede competir con las más renombradas de España.

-En Carballino ha dado a luz con toda felicidad una preciosa niña doña Elena Tojo Barreiro, esposa del secretario del Ayuntamiento, don José Fariñas Jamardo. La niña recibirá el nombre de María Elena.

-El embajador de España en Alemania Occidental, señor Aguirre, presenta sus credenciales en Bonn, refiriéndose a las “tradicionales relaciones amistosas hispano-alemanas”, mientras el presidente alemán, Heuss, expresó su confianza en que “en un futuro próximo pueda haber un embajador de la República Federal Alemana en Madrid”.

-Siria derriba un caza israelí que sobrevolaba su territorio al sureste del Mar de Galilea, y se cree que el piloto ha resultado muerto a falta de confirmación oficial.

Orensanos afortunados en las quinielas - 1 de junio de 1976

Los titulares de La Región del 1 de junio de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Luisa Touriño Santos, Julio Fernández García Valenciano, Fe Santos de Arcos y Mercedes Cabo Ben.

-Una peña de nueve personas en Ourense gana casi 40 millones de pesetas en las Quinielas, con absoluto secreto por el momento en torno a la identidad de los afortunados, seguramente uno de los grupos que se reúne en un determinado bar de la ciudad para rellenar sus quinielas.

-El Consejo de Administración de La Región SA incorpora como nuevos consejeros a los señores Aurelio Fernández Dopazo, Alejandro Outeiriño Míguez e Isidoro Guede Fernández, éste último recién jubilado después de cuarenta años de servicios a la empresa.

-(1) El guitarrista Tomás Camacho ofrece un concierto en el Liceo de Orense.

-(2) Un total de 529 religiosos de diversas ordenes se reparten actualmente por la Diócesis de Orense.

-(3) David Ferrer Garrido, presidente de la Diputación y de la Caja de Ahorros, habla sobre la entidad orensana para acallar los rumores sobre su viabilidad.

Limpieza del “chutadeiro” de As Burgas - 1 de junio de 2001

Los titulares de La Región del 1 de junio del 2001 | La Región

El Comité Cidadán Antisida de Ourense y el Centro Iris inician tareas de limpieza en el conocido como “chutadeiro” de As Burgas, el único espacio de la ciudad reconocido actualmente como usado por drogodependientes para consumir, recogiendo desperdicios y desinfectando y limpiando el resto del lugar, donde colocarán incluso bancos y una mesa para evitar el consumo en el suelo.

-Las matronas de la provincia de Ourense, actualmente 30, celebran a su patrona La Visitación en Allariz. La mayoría, con estudios de Enfermería, ejercen su oficio en la ciudad de Ourense, ya que las gestantes del rural son atendidas por los ginecólogos en los diferentes centros de salud de las comarcas.

-Un joven de 28 años y vecino de Ourense fallece ahogado en el rio Miño al ser sorprendido por una crecida del caudal cuando, por motivos que se desconocen, se encontraba en una de las cepas del Puente Romano.

-La quiebra de la empresa inglesa Key School deja a 37 estudiantes del colegio Divina Pastora de Ourense sin el viaje a Orlando que habían contratado, y por el que sus padres pagaron 260 mil pesetas por niño.