Historia en 4 tiempos | ¿Qué le gustaría que le preguntasen en el referéndum?

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Titulares de La Región del 31 de mayo de 1976

¿Qué le gustaría que le preguntasen en el referéndum?

Luis Matías de la Torre. Carlos Martínez Alonso. Inmaculada Tesouro Rodríguez.

Nadie sabe cómo va a ser el Referéndum ni que en qué va a consistir, pero hemos preguntado a los orensanos sobre el particular.

Luis Matías de la Torre (Funcionario, Subjefe provincial del Movimiento).-España se encuentra en estos momentos instrumentando un proceso de reforma, transición, o de evolución, hacia la implantación de un sistema democrático homologable en el contexto político europeo. Las líneas maestras están ya trazadas por el Gobierno del Presidente Arias, cuyas actuaciones responden a orientaciones expresadas en mensajes de S. M. el Rey Juan Carlos I como representación genuina de todos los españoles desde la más alta Magistratura del Estado.

Carlos Martínez Alonso (Militante del P.S.G.).-Sin a previa implantación das libertades democráticas de asociación, folga, manifestación, sindicación, etc., e sin a garantía mínima de control, a celebración de un referéndum non está xustificada nin poderá lexitimar a un reximen continuista que xa ten manifestado en outras ocasións a manipulación de estas consultas populares. A alternativa democrática terá de pasar por un previo proceso de ruptura co reconocimiento inmediato dos dereitos das nacionalidades á súa autodeterminación.

Inmaculada Tesouro Rodríguez (Maestra, presunta militante del M.C.G.).-O Referéndum anunciado por Arias ten por obxeto o lexitimar certas tibias reformas nun réximen caduco, coido que é inaceptable. Un Referéndum sería aceptable si se realizase nun contesto dun periodo constituyente, con libertades políticas, pra someter a consulta a forma do Estado e do Goberno. Ese Referéndum contribuiría á apertura dun auténtico proceso democrático galego, partindo dun goberno provisional galego, e que en base ó recoñecemento da nosa soberanía proceda á configuración federal do Estado Español.

(1976)

Calzados Layton, campeón provincial juvenil de Hockey sala

El equipo de Calzados Layton. | La Región

Increíble la magnífica labor realizada por la Federación Regional Orensana de Hockey con el Torneo “Banco de Bilbao”, batiéndose todos los récords de participación con hasta 16 clubs en las dos categorías en disputa.

En categoría juvenil nuevamente se ha vuelto a alzar con el campeonato provincial 75-76 el equipo de los “zapatos”, el “Calzados Layton”, conjunto bien adiestrado por el popular preparador “Chutis” que posee una técnica depurada, y en el que el juego se basa en el gran jugador que es Carlos Piñeiro, un chico de mucha clase, aunque por veces peca por ser muy individualista. Creemos que si este pequeño defecto lo subsana y juega para sus compañeros, el “Calzados Layton” será sin duda el vencedor de la próxima fase de sector regional y estará presente en la fase final del Campeonato de España.

El club Athlos, subcampeón por su gran labor en la segunda vuelta en la que desbancó al potente equipo Ciudad de los Muchachos del Padre Silva, será el otro club que represente a Orense en la fase sector, y pronosticamos que fácilmente puede pasar también a la fase final, pues tiene en sus filas jugadores de talla como Julio, Pablo y su portero.

(1976)

El Pombal tendrá abastecimiento de agua

Imagen del pueblecito de El Pombal | La Región

Uno de los pueblecitos del término municipal orensano, El Pombal, sito muy cerca de la carretera de Vigo, tendrá agua de la traída general dentro de muy poco tiempo, pues las obras de abastecimiento de agua han sido iniciadas.

El pueblo tiene unos 15 vecinos que, por unánime acuerdo, excepto uno solo que se ha negado a colaborar y que, según parece, es propietario de una de las mayores extensiones de terrenos, acordaron llevar el agua al pueblo, sufragando las obras con aportaciones personales, y contando también con ayudas del Ayuntamiento.

El presupuesto asciende a unas 700 mil pesetas y las obras comenzaron hace tres días, con lo que la concejalía del Perímetro Rural se apunta una tarea más a realizar en su amplio plan de obras que se están llevando a cabo en el rural orensano.

(1976)

Prisionero orensano liberado en Marruecos - 31 de mayo de 1926

Entre los prisioneros liberados por el líder rifeño Abd-el-Krim después de su rendición a Francia figura el teniente de Infantería orensano don Alfonso Alcocer, hijo del jefe del Archivo de Simancas, don Mariano, muy conocido en Orense. El orensano fue hecho prisionero en septiembre de 1924, en la retirada de Xeuen en la que murió el capitán que mandaba la fuerza, pasando primero varios meses en las cábilas de Larache antes de caer en poder de Abd-el-Krim, y dándosele por muerto hasta que en marzo de este año se pudo entablar comunicación con él. Su padre don Mariano Alcocer está recibiendo muchas felicitaciones por esta gran noticia, recibida con mucha alegría en Orense.

-El estudioso alumno orensano Eduardo Quintairos obtiene matrículas de honor en todas las asignaturas en su tercer año de Bachillerato.

-Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos del Corpus en Orense: José Lorenzo Méndez, Federico Vázquez, José Cadavid, Manuel de las Heras, José Vázquez, José Fernández, Secundino Rodríguez, Isaac Reigosa, José Ogando y Café Plus Ultra.

Primera Comunión en Viana del Bollo - 31 de mayo de 1951

Nacieron en Orense: Matilde Hentschel Méndez y Celsa Araujo Fernández.

-En Viana del Bollo recibió la Primera Comunión la niña Toñita Núñez Bembibre, hija de Pura Bembibre.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Baños de Molgas: Bernardo Lorenzo Babarro y Teófilo Martínez López; Beariz: Florinda Otero Barros, María Otero Becoña yDaniel Valiñas Barros; El Bollo: Manuel García García; Cartelle: Eliseo Fernández Míguez; Celanova: Sebastián Rodríguez Llorente; Laza: Concepción Fariñas Machado; Maside: Francisco Álvarez González; Monterrey: José Fidalgo Salgado y Eulogio Justo González; Pereiro: Eduardo García Diz.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Reinoso Bernárdez, José Pérez Martínez, Celso Rivera Cid, Odilo Rodríguez Méndez, Filiberto Fernández Castro, Juan Fernández Fernández, José Domínguez Mojón, Julia Rodríguez Cabalar, Rosalía Siota Gándara, Celsa Fernández Pombar, Carmen Hervella Fernández, Teresa Latorre Carbón, Herminio Laborda Fernández, Evencio Ogando Salceda, Nieves Rodríguez Barreiros y Ramón Seara Calviño.

Fallece el filósofo Martin Heidegger - 31 de mayo de 1976

Titulares de La Región del 31 de mayo de 1976 | La Región

(1) Los orensanos responden a la siguiente pregunta: ¿Qué le gustaría que le preguntasen en el Referéndum?

-(2) El Calzados Layton se proclama campeón provincial juvenil de hockey en sala.

-(3) El Pombal tendrá por fin abastecimiento de agua.

-Nacieron en Orense: Esther Hernández López, Manuel González Guede, Luis Garrote Velasco, María Quintas López, Jesús Rodríguez Vázquez, Rosa Fernández Pérez, Odón López López, Rosa Campos Meije, Andrés Freire Vieira, Pablo Pena Rodríguez y José Rodríguez González.

-El filósofo alemán Martin Heidegger, cuyas obras han sido traducidas a 57 idiomas, muere a los 86 años en su localidad natal de Messkirch.

-Según una encuesta realizada por Esquerra Democrática de Catalunya, grupo político que preside Ramón Trías Fargas, el rey Juan Carlos es el “dirigente” más popular actualmente en Cataluña por delante de Manuel Fraga y Jordi Pujol, dejando muy atrás al resto de líderes catalanes. Encuesta en la que el 65 por ciento se mostró partidaria de la igualdad oficial de catalán y castellano, así como de la autonomía de Cataluña.

Se anuncia los eventos de las Fiestas de Ourense - 31 de mayo de 2001

Titulares de La Región del 31 de mayo de 2001 | La Región

El Concello de Ourense anuncia el cartel de las próximas Fiestas del Corpus, nueve días de fiesta que incluyen un total de 141 eventos culturales y deportivos, con pregón a cargo del presentador “Superpiñeiro” y conciertos de, entre otros, La Oreja de Van Gogh, Los Suaves, M Clan, El Canto del Loco o Lolita.

-El proyecto presentado por cinco arquitectos de A Coruña gana el concurso para construir la futura sede de la Policía Local en el barrio de A Ponte, aunque la polémica está servida ya que se trata del proyecto inicialmente valorado en segundo lugar y al que el jurado eligió “a última hora” después de que La Región desvelase el día anterior que el más valorado era el presentado por los arquitectos ourensanos Aurelio Outeiriño y Alberto de Paula.

-La rotura de una tubería de la conducción general de agua inunda la calle Coruña en Ourense y provoca importantes daños en el carril derecho que conduce hasta Progreso, inutilizado durante seis horas por temor a un hundimiento del firme. La rotura se debió al incremento en el consumo de agua durante los últimos días provocado por la ola de calor que azota la ciudad.