Historia en 4 tiempos | El consejo provincial de empresarios, preocupado ante el “otoño caliente”

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 6 de octubre de 1976.

El consejo provincial de empresarios, preocupado ante el “otoño caliente”

El presidente del Consejo de Empresarios leyendo el informe.

(2) Ayer tarde se celebró en el salón de actos de la Casa Sindical una reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Empresarios, a la que asistieron algo más del centenar de ellos, lo que equivale a un tercio de los componentes del mismo.

Presidió el titular, don Luis Suárez Fernández, al acompañaban el vicepresidente, don Antonio Manjón Montero; don Beda Arias Puga, secretario general, y el director de Asuntos Sociales, don José Quiroga Fragoso.

Después de mostrar “la más enérgica condena” del atentado de ETA-Vª Asamblea en San Sebastián, con el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, su chófer y sus tres escoltas, el presidente leyó un informe aprobado por unanimidad, en el que, entre otras cosas, hace constar la “honda preocupación de los empresarios orensanos ante la gravedad de la situación económica” y el amenazante “otoño caliente” que se aproxima, recordando que no se puede esperar a la solución del panorama político para afrontar la coyuntura económica, tal y como defiende el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Luego se refirió a la situación de la provincia de Orense, señalando que “a nivel provincial la situación es la misma”, agravada por la pertinaz sequía que tan graves daños ha causado al campo y los grandes incendios forestales que han asolado la provincia.

Después de algunas breves intervenciones, el presidente dio por finalizada la sesión, que duró exactamente 43 minutos.

(1976)

“Ni mi familia ni yo aspiramos al puesto que ocupa don Juan Carlos”

Manuel Rego Nieto estrecha la mano de don Carlos Hugo.

(1) Don Carlos Hugo de Borbón Parma, presidente del Partido Carlista, responde a las preguntas de La Región en Vidago (Portugal), donde se reunió con los carlistas gallegos, nombrando al orensano Manuel Rego Nieto como máximo dirigente del Partido Carlista en Galicia.

-Hace ocho años que usted está expulsado de España, aunque ha entrado algunas veces en el país de modo ilegal. ¿Por qué esta vez no?

-Esta reunión que celebramos en Vidago es numerosa y no quiero exponer a los presentes a medidas represivas debido a mi presencia.

-¿Reinvindica usted la corona de España?

-No se trata de un problema dinástico. Ni mi familia ni yo aspiramos al puesto que ocupa actualmente don Juan Carlos. No pretendemos ocupar la Jefatura de un Estado históricamente superado. Mi ambición es una sociedad nueva, democrática y socialista. Creemos que la monarquía es algo a estudiar en el futuro. Ahora sólo tratamos de realizar la infraestructura de un poder democrático socialista. La monarquía la plantearemos o no según veamos si es útil para el progreso histórico, para la sociedad que deseamos para España.

-¿Qué explicación da usted a lo ocurrido en Montejurra?

-Parece ser que se intentaba demostrar que había división en el Partido Carlista. Pero creo que han demostrado todo lo contrario, porque lo que había frente al Partido Carlista eran grupos de ultraderecha, aunque utilizaran algunos elementos de origen carlista.

-Como presidente de un partido, ¿mantendría conversaciones con el presidente Suárez si se lo propusiera?

-Solo si este diálogo sirviera para la democracia de todos.

Entrevista de Maribel Outeiriño

(1976)

Manuel Rodicio Pozo, nuevo delegado de Misiones

Manuel Rodicio.

(2) El sacerdote ourensano Manuel Rodicio Pozo será el nuevo delegado diocesano de Misiones en sustitución de Aurelio Grande Fernández, fallecido el pasado sábado. La inesperada muerte no ha tenido nada que ver con el nombramiento, aunque sí ha precipitado los acontecimientos. Manuel Rodicio era hombre muy próximo al anterior delegado, con quien mantenía una estrecha relación, y de hecho estaba previsto que su aterrizaje en la Delegación fuera paulatino, contando con el apoyo de su predecesor, cosa que ahora ya no es posible.

Manuel Rodicio nació en Allariz hace 44 años. Realizó sus estudios en el Seminario Menor y luego en el Mayor de Ourense. Fue ordenado a principios de los años ochenta, desarrollando su labor pastoral en Montederramo, Os Peares y Ourense. Hace unos años formó parte del primer equipo que viajó a Ecuador para trabajar en la parroquia de Jipi Japa, que está al cuidado de la diócesis de Ourense en virtud de un compromiso alcanzado en tiempos del obispo monseñor Diéguez Reboredo.

A su regreso de Ecuador se trasladó a Salamanca, donde cursó estudios de Teología Bíblica. Manuel Rodicio está ya desarrollando sus primeros proyectos, que vienen a dar continuidad a la labor desarrollada por Aurelio Grande.

(2001)

6 de octubre de 1926 - Estreno de Azorín en Oviedo

Salió para Madrid la bella señorita Esther Puga, alumna aventajada de la Facultad de Medicina.

-Salió para El Escorial el teniente coronel de Carabineros don Manuel García del Moral, acompañado de su hijo don Víctor que va a cursar allí estudios superiores.

-Salió para León y Madrid el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orense don Antonio Saco.

-La señorita Amelia Álvarez Gómez es nombrada maestra de la Iglesia, en el ayuntamiento de Melón.

-Los guardias municipales detienen a un joven de 26 años natural de La Lonia como sospechoso de la sustracción de un reloj valorado en 25 pesetas.

-Terminó la carrera del Magisterio con brillantes notas la aventajada alumna Angelita Tejo Ordena, sobrina de don Ángel Ordóñez.

-El escritor Luis Martínez Ruiz “Azorín” estrena en Oviedo su comedia “Old Spain”.

6 de octubre de 1951 - Bodas de oro matrimoniales en La Lonia

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Tomás Yáñez Magdalena, Rosa Pérez Lorenzo, José Alonso Domínguez, Antonio Aceo Feijóo, Francisco Arias Losada, Digna Domínguez Álvarez, Amador González Martínez y Enrique Rodríguez Pumar.

-Los vecinos de La Lonia don Francisco Prada Nóvoa y esposa, doña Ramona Rodríguez Doval, cumplen sus bodas de oro matrimoniales rodeados de su familia, recibiendo también muchas felicitaciones su hijo, don Modesto Prada, industrial de Orense.

-Por doña Teresa Pérez, viuda de Hernández, e hijo José, y para su hijo y hermano, respectivamente, Francisco, funcionario de la Cámara Sindical Agraria, ha sido pedida a los señores de Alonso González la mano de su bella hija Peregrina.

-Las Hermanas Carmelitas Teresas de San José, originarias de Cataluña, inauguran su nuevo colegio en La Rúa, estableciendo así su primera casa en Galicia.

-La Quiniela de la pasada jornada registra un total de nueve acertantes de 14 resultados, uno de ellos de Orense, que se repartirán cerca de 67 mil pesetas cada uno.

6 de octubre de 1976 - Un carrillón electrónico para la Torre de Orense

6 de octubre de 1976.

Nacieron en Orense: Aranzazu Fernández Quintas, Elena Romero Rodríguez, Carmen Rivero Jardón, Diego González Barril, Fernanda García Varandela y Santiago Quintana García.

-La Comisión Municipal Permanente aprueba la instalación de un carrillón electrónico en la Torre de Orense, a petición de la Caja de Ahorros Provincial.

-En San Sebastián dio a luz a un niño, segundo de su matrimonio, doña Mercedes Rebolleda Vázquez, esposa del doctor Pérez-Cid. El recién nacido recibirá el nombre de José Luis.

-(1) La Región entrevista a don Carlos Hugo de Borbón Parma, presidente del Partido Carlista, en Vidago (Portugal), donde nombró al orensano Manuel Rego Nieto máximo dirigente de la formación en Galicia.

-(2) El Consejo Provincial de Empresarios se reúne en la Casa Sindical.

-Una falsa alarma de bomba provoca el caos en la Residencia Sanitaria de Orense, atribuida por algunos a la suspensión de una reunión del personal del centro que había sido prohibida por la Dirección.

6 de octubre de 2001 - Avalancha en el primer día de Ponte Vella

6 de octubre de 2001.

Un aluvión de visitantes “colapsa” el nuevo Centro Comercial Ponte Vella en su primer día de apertura, con Ucosa y Protección Civil reforzando la seguridad en previsión de aglomeraciones. La mayoría eran “curiosos” que querían conocer el nuevo Centro Comercial y sus comercios, que ofrecían obsequios y promociones a sus primeros clientes, mientras que los bares y restaurantes registraron un lleno al quedarse muchos “a tomar algo” en el nuevo referente comercial en Ourense.

-(3) El sacerdote ourensano Manuel Rodicio Pozo es nombrado nuevo delegado diocesano de Misiones en sustitución del recién fallecido Aurelio Grande Fernández.

-El agente judicial de Marbella Francisco Calero, detenido por el robo de sumarios judiciales relacionados con el alcalde Jesús Gil, se suicida al arrojarse al vacío desde la azotea de su edificio mientras la Policía registraba su domicilio.

-Un avión comercial ruso que volaba de Tel Aviv a Novosibirsk explota en pleno vuelo y cae al Mar Negro, falleciendo las 78 personas que iban a bordo, 51 de ellas inmigrantes judíos. El presidente Putin habla de un posible atentado, en plena psicosis por los ataques del 11 de septiembre, aunque no se descarta que el aparato fuera alcanzado por un misil lanzado por error en unas maniobras militares en Ucrania.