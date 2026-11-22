Me llevé una sorpresa. La asociación de entrenadores de fútbol Afiador, siempre activa y ya un clásico en la ciudad, nos rindió tributo a un grupo de comunicadores de este deporte. Y se acordaron de mí. No pude ir al evento. Me cuentan que fue muy emotivo. Ayer recibí la elegante placa de reconocimiento.

Han pasado muchos años. Permíteme recordarlo, hermano lector. Mis primeros artículos fueron futbolísticos. Avanzaban los años sesenta. Fueron días felices para mí. Sucedió que estudiaba cuarto curso y la jodida reválida en el colegio Cisneros. De aquellas practicaba atletismo y mandaba algunos escritos a La Región sobre estas competiciones.

Ocurrió. Un día me llama el jefe de Deportes: “¿Te atreves a ir con el Couto (después Atlético Orense) y mandarnos por teléfono una crónica? De vez en cuando, también irás con el primer equipo”. Imagínate, a mis diecisiete años, mi corazón se sobresaltó. Cómo es la vida. Hice la crónica del primer partido que jugó Miguel Ángel, el mejor futbolista ourensano de todos los tiempos. Qué barbaridad: dos veces mundialista. Y cubrí toda la temporada

El destino juega con nosotros. Miguel Ángel estudiaba en el mismo curso de Cisneros. Nunca olvidaré aquel 4ºB donde abundamos los estudiantes más vagos y repetidores. La anécdota es verídica. Algunas tardes llamaban desde el otro lado de la ventana: “Miguel Ángel, ven que hay partido”. Entonces la futura estrella, que estaba al fondo de la clase, se deslizaba y, arrastrándose, iba hasta la ventana. En un brinco, saltaba. Jamás los profesores se dieron cuenta.

Empezaba la temporada. Se lesionó Suárez, el portero titular. Muy nervioso, subí al autocar del equipo para ir a Ferrol. El ya mítico entrenador Luis Soria me recibió con calidez y me sentó junto al portero debutante. En todo el viaje, sumidos entre nuestros pensamientos, apenas hablamos una palabra. Imagínate la responsabilidad del guardameta, y yo también a su lado, como un flan. Los dos debutábamos. Al llegar a la ciudad distribuyeron las habitaciones y me tocó con otra estrella del futbol ourensano, ya de vuelta: Romasanta, un chico de Allariz que incluso había fichado por el Real Madrid, aunque fue en el Rayo Vallecano donde brilló. En el estadio de Vallecas luce su fotografía de héroe laureado.

Aquella temporada fui feliz. Era 1967. Miguel Ángel lo paraba todo. Todo. El Couto siempre cerca del líder, que era Club Deportivo Ourense. Soria, muy astuto, había montado un equipo con jugadores jóvenes combinados con veteranos que habían sido figuras. Siempre tenía que destacar, por ejemplo, a aquel medio volante como se decía antes, Pastor. Le llamaban el Xarriñas. Siempre parecía tener 20 años. Ay, viene a mi mente aquel jugador rubio de baja estatura, pero que saltaba por encima de todos sus rivales, Bolitas le llamábamos.

Cuando ganaba el equipo, el regreso era una fiesta y había timba. Entonces, las primas se pagaban en el propio vestuario al terminar el partido. Tres mil pesetas por triunfo, si mal no recuerdo. La mitad por el empate. Pastor siempre desplumaba a los pardillos debutantes. Cuando perdíamos, el silencio era sepulcral. Soria tenía árbitros amigos: dos hermanos lucenses. Qué carajo, la amistad estaba por encima de todo. Con ellos casi siempre ganaba. Una tarde en Cangas, el equipo iba perdiendo. En el descanso, el míster entró en el vestuario del colegiado amigo. Estaba cerca y escuché la frase: “Sí, Soria, sí, pero ninguno se tira en el área…”

(Quizás lo haya contado. Fue algo que me marcó. El partido era en Santiago. A punto de partir nuestro autocar, apareció el jugador que faltaba. Venía pálido y malencarado. Soria y él hablaron en secreto. Viajó y comió solo. Jugó con rabia inusitada. Fue el mejor.

Pasaron los meses. Por fin supe lo ocurrido. La noche anterior al partido, el jugador descubrió que su mujer le estaba traicionando).