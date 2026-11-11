Historia en 4 tiempos | Continúa creciendo el Barbaña

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de La Región del 11 de noviembre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Continúa creciendo el Barbaña

El río Barbaña crecido a su paso por Orense. | La Región

(2) A juzgar por las opiniones de los vecinos de los barrios colindantes, el río Barbaña lleva estos días una de las mayores crecidas de los últimos años.

Ahora, con la obra de encauzamiento que ha sido realizada, se nota muy poco el nivel crecido de las aguas, nivel que hubiese sido observado fácilmente si el curso del río se hubiese mantenido como antiguamente, cegado por la maleza y con fuertes meandros.

El caudal de las aguas transcurre con gran rapidez.

Tanto el Barbaña como el llamado “río dos Ponxos” acusan un notable caudal, que ha servido, entre otras cosas, para barrer la basura y los desperdicios que los desaprensivos han venido arrojando al río, aun después de la operación de limpieza que ha realizado el Ayuntamiento.

(1976)

Inauguración de un centro de medicina deportiva en la Casa del Deporte

Bendición del nuevo Centro de Medicina Deportiva. | La Región

(3) A las ocho y media de la tarde de ayer se procedió a la inauguración y bendición de la nueva clínica de la Casa del Deporte, perteneciente al plan nacional de la Federación de Medicina Deportiva, con asistencia de las primeras autoridades provinciales y los presidentes de las federaciones provinciales, así como algunos informadores.

El gobernador civil, señor Blanco Gutiérrez, encabezó el acto pronunciando unas palabras, y seguidamente el delegado provincial de Deportes, señor Vázquez Navarro, mostró las instalaciones, que ocupan la séptima planta de la Casa del Movimiento con una superficie de unos 400 metros cuadrados, con un área para la cuestión administrativa y otra para clínica con cuatro despachos de consulta, según las diferentes especialidades de la medicina deportiva.

Educación Física y Deportes ha contratado los servicios de un cuadro médico que dirigirá el doctor don José de la Torre, con la previsión de efectuar hasta treinta reconocimientos diarios.

Son alrededor de 1.700 atletas los que serán reconocidos en una primera fase, con pruebas físicas y médicas y detección de posibles anomalías. Al finalizar el plan de arranque, se llevarán a cabo reconocimientos periódicos que se harán coincidir con el inicio de las temporadas de las diferentes disciplinas deportivas.

(1976)

La nueva ordenanza de tráfico, al pleno municipal

Coches invadiendo las aceras en Orense. | La Región

(1) La nueva Ordenanza de Tráfico será sometida a aprobación del próximo pleno municipal, a mediados de la próxima semana.

La Ordenanza se ha venido trabajando desde hace pocos meses en la Delegación de Tráfico, cuya tenencia de alcaldía ostenta el señor Lage y Lage, considerando diversos aspectos de adecuación de las últimas instrucciones sobre tráfico y las necesidades y dificultades de la ciudad.

En la nueva Ordenanza se estudian y distinguen las nuevas zonas peatonales, pues es el criterio municipal el ir ganando calles para el libre tránsito de peatones; los horarios y puntos de carga y descarga de mercancías, la regulación del tráfico, la incorporación de disposiciones de viejos bandos municipales, problemas direccionales, nuevas zonas de estacionamiento de vehículos, tramos limitados para estacionamiento, instalación de parquímetros, limitaciones de tiempo para estacionar, circulación de camiones y limitaciones de carga, etc.

También serán estudiados problemas urgentes como las licencias para entradas y salida de vehículos, la actuación de la grúa ante la frecuencia de coches abandonados y estacionamientos abusivos, o la otorgación de licencia municipal a comercios, almacenes o industrias relacionadas con el problema del tráfico.

(En la foto de Reza, uno de los muchos ejemplos que plantean dificultades y problemas de circulación: los coches invadiendo las aceras).

(1976)

11 de noviembre de 1926 - Normas para la venta de leche en la ciudad

Los guardias de seguridad detienen a un joven de 18 años en Orense por conducir un automóvil sin tener el correspondiente carnet ni documentación del coche.

-Los guardias municipales detienen a un hombre de 35 años con domicilio en la calle Reina Victoria de Orense por promover un fuerte escándalo estando completamente embriagado, llegando a enfrentarse con los agentes.

-Un bando de la Alcaldía de Orense recuerda a los expendedores de leche en la ciudad los preceptos que regulan la venta de este artículo de primera necesidad, entre ellos el registro como vendedores en el Laboratorio de la Plaza del Trigo, la prohibición de subir los precios por encima de los 60-70 céntimos litro habituales en esta época del año o la prohibición de vender al por mayor antes de las doce de la mañana, hora en que puede quedar abastecido el vecindario para el consumo directo.

-El exdiputado por Ribadavia seños Merelles pasó ayer para Madrid procedente de sus posesiones de Beariz.

11 de noviembre de 1951- Crece la tensión entre Gran Bretaña y Egipto

Nacieron en Orense: Antonio Calleja Lameiras, Ramón Santás Sotelo y Pilar Rodríguez Rodríguez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Joaquín Cachaldora Fernández, Marcial Marquina Formigo, Marcelino Míguez Vaquero, Maximino González Macía, Benito Balboa Rodríguez.

-En Maside ha dado a luz con toda felicidad un robusto niño doña Olimpia Nóvoa Rodríguez, esposa de nuestro estimado compañero Casimiro.

-En Orense contrajeron matrimonio la encantadora señorita Isabel Díaz Ordóñez, maestra nacional, y el joven Miguel Fernández Pérez, apadrinados por la señorita Celia Carballo y el joven industrial de Vigo Otilio Fernández.

-Gran Bretaña mantiene sus posiciones en el Canal de Suez, escenario de varias escaramuzas con Egipto, mientras una emisora de El Cairo controlada por el Gobierno egipcio hace un llamamiento a la “guerra santa” contra los “agresores británicos”.

-La Marina de Estados Unidos realiza sus primeras maniobras atómicas en la costa de Florida.

11 de noviembre de 1976- Se presenta en público el Partido Popular

Se presenta en público el Partido Popular | La Región

Da comienzo en la provincia de Orense la campaña de matanzas domiciliarias de cerdos, manteniendo el Gobierno Civil la normativa de los últimos años que limita los productos resultantes al consumo familiar y prohíbe su comercialización.

-El reverendo don Domingo González Freire gana por oposición el puesto de “bajo de capilla” de la Catedral de Orense, vacante tras el fallecimiento de su último titular, don Antonio Nóvoa.

-(1) Una nueva Ordenanza de Tráfico para Orense.

-(2) Se inaugura una nueva clínica deportiva en la Casa del Deporte, en la séptima planta de la Casa del Movimiento en Orense.

-(3) El caudal del río Barbaña a su paso por Orense sigue creciendo y alcanza el nivel más alto de los últimos cinco años.

-Pío Cabanillas y José María de Areliza constituyen en “bloque de centro” con diferentes agrupaciones y sectores afines al Gobierno de Adolfo Suárez y presentan por primera vez en público, en la ciudad de Madrid, al llamado Partido Popular, constituido el pasado mes de julio.

11 de noviembre de 2001- La generosidad del doctor Garrido Valenzuela

La generosidad del doctor Garrido Valenzuela | La Región

La película alemana “Zoom”, de Otto Alexander, triunfa en el Festival de Cine de Ourense al hacerse con tres Calpurnias a mejor largometraje, mejor fotografía y mejor actor para Florian Lukas.

-El COB sigue su marcha triunfal en la Liga LEB y vence al Sondeos de A Coruña por 88-61 con Buesa como máximo anotador con 16 puntos.

-El pediatra ourensano Manuel Garrido Valenzuela dona las cien mil pesetas del premio “González Tojal”, que le concedió la UGT de Ourense, a la maternidad que él mismo ha fundado en Bolivia, donde lleva trece años luchando contra la alta mortalidad en niños y mujeres en la zona de Santa Cruz de la Sierra.

-El baloncestista español Pau Gasol, novato en la NBA, ya destaca en los Memphis Grizzlies y se convierte por primera vez en el máximo anotador de su equipo frente a Los Angeles Clippers, con 24 puntos, aunque los Grizzlies todavía no conocen la victoria.

-El actor George Clooney, “el más apuesto de Hollywood”, es de nuevo “soltero” tras poner fin a su noviazgo de apenas dos meses con la actriz Renée Zellweger.