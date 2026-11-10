Historia en 4 tiempos | Senén Bernárdez, nuevo presidente del Colegio Universitario

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de La Región del 10 de noviembre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Senén Bernárdez, nuevo presidente del Colegio Universitario

Senén Bernárdez Álvarez. | La Región

(2) Don Senén Bernárdez Álvarez, actual presidente del Colegio de Farmacéuticos, va a ser nombrado próximamente presidente del patronato del Colegio Universitario, según informaciones recogidas en fuentes bien informadas.

El señor Bernárdez sustituye en el puesto al señor Castro Somoza, abogado del Estado, el cual había presentado su dimisión.

Para corroborar este próximo nombramiento, el hecho de que el pasado lunes el señor Bernárdez se entrevistó en Santiago de Compostela con el rector de la Universidad, señor Sanz Pedrero. A dicha conversación asistieron, igualmente, don David Ferrer Garrido, presidente de la Diputación, y don Miguel Riestra París, alcalde de Orense.

Como se sabe, la Diputación y el Ayuntamiento son las dos entidades sobre las que recae la mayor parte de la carga económica que supone el Colegio Universitario.

Guerrillero de la ciencia

Daniel Toharia en el Foro La Región. | La Región

3) (Sabes, estoy muy vinculado a esta ciudad, tengo familia aquí). Conque ahí llega Toharia, todo acción, mente abierta y energía. Ya ha tenido cien batallas en el día. Como dice el maestro Marco Aurelio: “Cuando por la mañana te cueste trabajo levantarte ten presente este pensamiento: me despierto para llevar a cabo mi tarea como hombre”.

Bienvenido, guerrero, le digo, sonríe pícaro Toharia: “Sí, soy un guerrero y hasta el último suspiro estaré en la lucha. Lo mío es divulgar la ciencia. Aquí y allá, hasta las mismas puertas del infierno”.

Ahí llega. Allá en el Foro, cuando dos amigos discuten sobre cualquier tema dicen “te apuesto lo que quieras, llama a Toharia”. Donde está él está la lucidez, la búsqueda de conocimiento y las grandes preguntas. Todavía trae ese espíritu rebelde y curioso, pura sangre del asfalto del barrio cheli de Embajadores en que nació.

Le digo que hay mucho muermo, parálisis psíquica y está ahí ese jodido pensamiento único: “Amigo, están abiertas las fauces del enemigo, el consumo, la especialización en las facultades, la carroña, y esto va en contra de lo que tiene que ser el hombre: más y más por dentro”.

Caminamos antes de su conferencia y le inquiero cuáles son nuestras defensas, viejo corsario: “La vieja palabra, desalojar la idea de que la cultura es esa mujer aburrida y seria, esa cosa rígida como la muerte. La cultura es algo divertido, vivo y que nos ayuda a ser más libres”.

Crónica de J. Noguerol

(2001)

Los camiones también destrozan las aceras

Acera de Pardo Bazán destrozada por los camiones. | La Región

(1) Son, en muchos, en demasiados casos, los camiones los que también destrozan las aceras.

Resulta incomprensible cómo muchos conductores de camiones, incluso cargados, sobremontan las aceras para conseguir un estacionamiento muchas veces discutible y, naturalmente, provocan el hundimiento de las losetas de las aceras de las calles.

Hemos visto, en más de una ocasión, en calles de la periferia orensana, como por ejemplo Sáenz Díez, Pardo Bazán, avenida de Portugal, Capitán Cortés, carretera de La Lonia, avenida de Zamora, avenida de Marcelo Macías, a camiones de gran tonelaje estacionar sobre las aceras, machacando materialmente las bocas de riego, zonas completas de enlosado, sumideros e incluso registros de las conducciones eléctricas.

Y lo hacen con la mayor impunidad. ¿Por qué?

Hemos visto cómo camiones, transportando carga por más de quince mil kilogramos, han sobremontado aceras, provocando el hundimiento de las mismas. Bocas de registro recién sustituidas por el Ayuntamiento, apenas sí han durado un solo día, para ser hundidas definitivamente.

Pero, en fin, ya que tiene que ser así, que sea.

Los orensanos tendremos, dentro de poco, que adquirir zuecos, como en la aldea, o zancos especiales para no rompernos los tobillos al cruzar por las lagunas de los pavimentos hundidos.

En la foto de Reza, un caso entre mil. Un trozo de acera de Pardo Bazán, sirve como ejemplo gráfico suficiente.

(1976)

10 de noviembre de 1926- Nuevo presidente de la Diputación de Orense

Don Julio Rodríguez Soto es nombrado nuevo presidente de la Diputación provincial de Orense sustituyendo a don Arturo Pérez Serantes.

-Saludamos en Orense a nuestro colaborador en La Región y diputado provincial don Luis Conde Valbís.

-Salieron para Astariz (Troncoso) el abogado don Ignacio Moreno y sus bellas hijas Valbanera y Pepita.

-Una joven resulta herida de gravedad tras recibir dos navajazos en el vientre en Freás de Eiras, y aunque no identifica a su agresor se señala por varios confidentes como autor del hecho a un primo suyo de 22 años que había sido su novio.

-Llegó a Orense procedente de Madrid el culto inspector provincial de Sanidad don José Luis García Boente, que intervino brillantemente en la Asamblea de Inspectores celebrada en la Corte.

-Cierra sus puertas en Santiago la popular Casa de las Crechas, en tiempos típica casa de comidas y ahora el restaurante más popular de Compostela, escenario de numerosas “francachelas escolares” protagonizadas por estudiantes.

10 de noviembre de 1951- Duras batallas aéreas y terrestres en Corea

El joven orensano Mario Iglesias, hijo de don Narciso, de la Jefatura de Industria, aprueba brillantemente el ingreso en la Escuela Social en exámenes celebrados en la Universidad de Santiago.

-El conde Agustín de Foxá, primer secretario de Embajada e ilustre literato español, resulta herido leve al sufrir un accidente de tráfico en La Habana, al caer con su coche por un barranco de unos dos metros cuando viajaba con otros dos diplomáticos españoles.

-En La Rúa contrajeron matrimonio la bella señorita Rocío Doce González y el joven factor de Orense don Perfecto Jácome Rodríguez, apadrinados por el hermano del novio, don Ramón Jácome, funcionario del Instituto Nacional de Previsión de Orense, y doña Manuela Macías Respino, madrina de pila de la novia.

-A las batallas aéreas registradas en Corea con la participación de hasta 300 aviones de ambos bandos se suman ahora violentas batallas entre tanques aliados y comunistas, con cuantiosas bajas para los dos bandos.

10 de noviembre de 1976- Una planta de la Casa de la Cultura para el Ayuntamiento

Una planta de la Casa de la Cultura para el Ayuntamiento | La Región

Nacieron en Orense: Argimiro Sotelo Vila, Jorge Sotelo Arce, Antonio Taboada Vázquez y Hilda Álvarez Seco.

-Se casaron: Sergio Vidueira Martínez y Elisa Mera Fernández, Manuel Diéguez Olleros y María López López, Domingo Gómez Fernández y Teresa Pulido Picouto, Abelardo Fernández Fernández y Elisa Gil Fernández, Antonio Aviñoá López y Celsa Fernández Ferreiro, José Riveira Salgado y Carmen Pousa Añel, Javier Nóvoa López y Avelina Álvarez Conde, Vidal Villapun Río y Adela González González, Rafael Prado Rodríguez y Concepción Gómez Rodríguez.

-El Ministerio de Educación y Ciencia cede la cuarta planta de la Casa de la Cultura de la calle Concejo al Ayuntamiento de Orense, que planea instalar allí la proyectada Pinacoteca Municipal y ya ha ofrecido parte del recinto al grabador orensano Julio Prieto Nespereira para ubicar allí la obra que el artista ofreció a su ciudad natal hace algunos años.

-(1) Los camiones también destrozan las aceras en Orense.

-(2) Don Senén Bernárdez Álvarez es nombrado nuevo presidente del Colegio Universitario de Orense tras la dimisión de don Juan Luis Castro Somoza.

10 de noviembre de 2001- El Barça, eliminado en la Copa del Rey

El obispado de Ourense califica como “movimientos religiosos sectarios” a cuatro confesiones implantadas en la provincia | La Región

El cineasta ourensano Eloy Lozano estrena en España su película “Bellas durmientes” en el Teatro Colón de A Coruña, una adaptación de una novela del nobel japonés Yasunari Kawabata protagonizada por Clive Arrindel, Teresa Gimpera, Xabier Elorriaga, Mapi Galán y Unax Ugalde que fue presentada mundialmente en el Festival Internacional de Vancouver.

-El obispado de Ourense califica como “movimientos religiosos sectarios” a cuatro confesiones implantadas en la provincia con cerca de 500 adeptos: Testigos de Jehová (los más numerosos), Mormones, Misión Rama y Movimiento Gnóstico, ninguno de ellos reconocido por la Iglesia Católica como religiones.

-(3) El científico Manuel Toharia, muy popular en España como “hombre del tiempo” y hoy director del Museo de la Ciencia Príncipe Felipe en Valencia, protagoniza el Foro La Región con una charla sobre la revolución interactiva en los museos de ciencia.

-El Figueres, de Segunda B, elimina al Barcelona en la Copa del Rey al vencer en su campo por 1-0 con un gol de Kali Garrido en el minuto 92, “una vergüenza y un ridículo” en palabras del técnico azulgrana Rexach.