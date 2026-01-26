Historia en 4 tiempos | Cuarenta mil personas han visitado los cinco monumentos histórico-artísticos orensanos durante el año 1975

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 26 de enero 1976 | La Región

Cuarenta mil personas han visitado los cinco monumentos histórico-artísticos orensanos durante el año 1975

Monasterio de Oseira, el monumento más visitado. | La Región

Unas cuarenta mil personas han visitado, según cálculos comprobados por los respectivos guardas, los cinco principales monumentos histórico-artísticos orensanos durante el año de 1975, según se acaba de conocer por datos facilitados por el consejero provincial de Bellas Artes y director del Museo Arqueológico provincial, don Francisco Fariña Busto.

Según estos datos, ocupa el primer lugar el monasterio de Santa María la Real de Oseira, con 22 mil visitas realizadas.

Le sigue, en segundo lugar, la Acrópolis y Castillo de Monterrey, en Verín, con seis mil visitas de españoles y unas dos mil de extranjeros.

A continuación, en tercer lugar, el monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, con 4.500 visitas.

En cuarto lugar, el Museo Arqueológico provincial de Orense, con tres mil visitas, sin contar las realizadas a las exposiciones de pintura y escultura que habitualmente se organizan en las salas que tienen acceso a la escalinata de Santa María.

Por último, en quinto lugar, las realizadas a la iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, en un total de 1.900.

(1976)

Florencio Álvarez González, presidente de la Cámara de Comercio

Asamblea de la Cámara de Comercio. | La Región

Don Florencio Álvarez González ha sido proclamado nuevo presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, al ser retirada la candidatura a la presidencia que había presentado el hasta ahora titular, don José Fernández Borrajo.

La anunciada asamblea fue presidida por el delegado regional de Comercio. Al ser retirada al candidatura del señor Fernández Borrajo, quedó proclamado el señor Álvarez González, realizándose varias votaciones para determinar los restantes puestos de la junta, que quedó establecida en la siguiente forma:

Vicepresidente primero, don Joaquín Jones Rodríguez.

Vicepresidente segundo, don Miguel Ángel Pérez Pérez.

Tesorero, don Vicente Nóvoa Blanco.

Contador, don José Caride Cortizo.

Vocales, don Celso Gallego Cortiñas y don José Ramón Calvo Cid.

Hubo un total de 23 votantes, puesto que dos de los convocados excusaron su asistencia.

Cerró el acto el delegado regional de Comercio, quien en nombre del ministro del Departamento, dijo que la Cámara de Comercio e Industria de Orense tenía que desarrollar un importante papel en la Galicia de hoy.

(1976)

Foro La Región: Agallas del nuevo milenio

José Manuel Vázquez “Casiano” y Forges en el Foro La Región. | La Región

Oiga, estábamos en la Universidad y yo veía entrar estudiantes en la sala. Con que le digo a Toni, un tipo con pinta de rebelde y “enterao”, qué ¿vienes a escuchar a Forges? Me mira perdonándome la vida. “Eh, tío, paso de rollos y conferencias, me voy al Galipán a jugar al parchís”. No me derroto. Invito a una chica cargada de libros. “Bah, si fuera Boris Izaguirre...”.

Presentó muy divertido Casiano, ese hombre que conoce las espaldas golpeadas de Auria, ora por el frío de “raia”, ora por el frío del emigrante en Dusseldorf, ora por el trabajo agobiante. Conoce el dolor. Sabe, lo contrario a la vida es la rigidez: Rígidos solo se quedan los muertos.

Y allí estaba Forges, sabio, casi patriarcal, ojo electrónico de este trozo de mundo del sur de Europa. De su mano caminamos cuatro décadas diferentes generaciones, nos alivió el camino desde el comienzo de la transición hasta este fin de milenio cibernético. Nos enseñó a sonreír, a reírnos de nosotros mismos y de todos los clichés de nuestra historia. Nos guiñó, lo importante no es lo que dicen los jefes sino lo que esconden. Nadie dibujó como él a guerrilleros de Cristo Rey, progres, punkies, pensadores colgaos, filósofos de salón y al pestiño de la burocracia.

Desde su dibujo mañanero saltó directo a nuestras mentes con insignia de sheriff para disparar a nuestros miedos y a los ojos de cera que tuvimos que desaprender.

Ayer nos dio recado: Hay que entrar sin miedo, con decisión y agallas en el milenio.

Crónica de J. Noguerol (2001)

26 de enero de 1926 - “Rin Tin Tin” en el Teatro Principal

El vecino de Orense don Joaquín Girandier Bueno es nombrado agente ejecutivo del Ayuntamiento de Cualedro.

-El Teatro Principal de Orense acoge la proyección de la película “Rin Tin Tin, buen testigo”, protagonizada por el famoso perro cuyas películas son la admiración mundial.

-Nueva relación de donantes del Aguinaldo del Soldado en Carballino: Manuel Ledo, José María Banga, Francisco Quintana, Evaristo Rodríguez, Josefa Rodríguez, Eugenio Álvarez, Gregorio Álvarez, José Díaz, Aurea González, José Fernández, Arturo Ansade, Rafael Veleiro, Consuelo Rodríguez, Juan Bravo, José Pereira, José Civeira, Francisco Moza, Albino González, Valentín Pérez, Ramón Codas, Carmen García, Dositeo Nóvoa y Antonio Arias.

-El maestro don Francisco Domingo Egido es destinado a la escuela de Maceda.

-Don Ladislao Roig, juez de Orense hasta hace poco tiempo, es nombrado fiscal de Salamanca.

26 de enero de 1951 - Un camionero/cazador

Nacieron en Orense: Esther Fernández Díaz, José Lorenzo Vázquez, Daniel Rodríguez Nóvoa, Ramón Fernández Piña, Carlos García López, Carlos Otero Carreras y José Malingre Magán.

-El camionero don José Rodríguez Pérez recibe muchas felicitaciones por abatir con su propio camión a un lobo de unos 55 kilos de peso en tierras de Leboreiro, tras sorprender al animal cuando conducía desde Santiago un camión de aceite pesado, demostrando que además de un afortunado cazador es un gran “volantista”.

-La erupción del volcán Lamington en Nueva Guinea podría haber causado cerca de cuatro mil muertos, según las primeras estimaciones.

-Un corrector del periódico deportivo Marca es asesinado a puñaladas en pleno centro de Madrid por un compañero de trabajo en el periódico.

-La Jefatura del Estado crea por decreto-ley la Asociación Mutua-Benéfica del Cuerpo de Policía, Armada y de Tráfico.

26 de enero de 1976 - Miguel Riestra París sigue como alcalde de Orense

26 de enero de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Carolina Puga Datorre, Belén Álvarez Araujo, Sonia Movilla Vázquez, Margarita García Blanco y Carmen Ferreira Barroso.

26 de enero de 2001 - Se cae la marquesina del viejo Xesteira

26 de enero de 2001 | La Región

