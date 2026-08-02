Historia en 4 tiempos | El director de La Región, presidente de mérito del Centro Gallego de Madrid

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976. | La Región

El director de La Región, presidente de mérito del Centro Gallego de Madrid

Una comisión del Centro Gallego de Madrid, encabezada por su presidente, teniente general don Constantino Lobo Montero, ha hecho entrega al director de La Región, don Alejandro Outeiriño Rodríguez, del nombramiento de presidente de mérito de la citada entidad.

Don Alejandro Outeiriño Rodríguez recibe el nombramiento de manos de don Constantino Lobo Montero.

Asimismo la comisión ha hecho depositario al director de nuestro periódico del pergamino con idéntico nombramiento a favor de don Ramón Otero Pedrayo, con el fin de que se haga llegar a su familia o albaceas.

El señor Lobo Montero, en unas breves palabras, justificó el nombramiento de nuestro director y lamentó la demora en la entrega del título, “a la que no ha sido ajena la modestia de don Alejandro, quien no ha querido recibirlo más que en un sencillo acto privado y excluyendo cualquier otro de carácter público”. El presidente recordó igualmente la figura de don Ramón Otero Pedrayo, y habló de sus relaciones con el patriarca de las letras gallegas, especialmente poco antes de su muerte.

Por su parte el director de La Región agradeció el “generoso nombramiento”, que entendía era para todos los que trabajaban en el periódico, y resaltó que “nos une fuertemente un sentimiento compartido, la defensa y enaltecimiento de lo más nuestro, de lo más genuino y peculiar: la galleguidad”, recordando que La Región siempre se ha dedicado a la defensa de los intereses orensanos y, por ello, de Galicia.

La Caja Rural presenta un estudio sobre la agrigultura gallega en 1975

El salón de sesiones de la Caja Rural acogió el acto de presentación a los medios informativos de un estudio económico sobre la agricultura gallega en el pasado año 1975 que ha sido elaborado por el servicio de estudios de la Caja Rural Provincial de Orense.

Don Eulogio Gómez Franqueira en el centro de la imagen durante la presentación. | La Región

El acto se inició con unas palabras de presentación por parte de don Francisco Contreras Brotons, ingeniero jefe del IRYDA y presidente del Consejo Rector de la Caja Rural, alabando la obra “La agricultura gallega en 1975” como “un libro de consulta que abría un camino al futuro, puesto que la economía gallega no ha sido profundamente estudiada hasta ahora”.

Seguidamente tomó la palabra don Eulogio Gómez Franqueira, director gerente de la Caja Rural, que ahondó en el papel de la Caja y su función social en Galicia y especialmente en Orense.

Tomó la palabra, posteriormente, el director del estudio económico, don Gonzalo Fernández, que fue interrumpido esporádicamente por las preguntas de los periodistas en torno a la situación económica de Galicia y la crisis mundial que afecta a todos los sectores, y cuya mayor repercusión según él a nivel gallego será que treinta mil emigrantes no volverán después de sus vacaciones a los países donde están trabajando en la actualidad, una afirmación que basó en las remesas de dinero enviadas por estos durante el primer cuatrimestre del año en curso.

Crónica de Jesús Losada

Del calor de Orense

La fama del calor de Orense es una de las más dilatadas que conozco. Se aprecia en toda la provincia, sin duda como una reacción de las villas contra la dominación de la capital.

La capital goza de todas las ventajas: autoridades, comercio, taxis, cines, colegios y academias -tan importantes hoy con la monomanía del estudio-, Liceo, Club, Orfeón, banda municipal, stadium del Couto, etc, etc. La ley de las compensaciones -que, por cierto, no siempre funciona- obliga a suponer un contrapeso a tanta felicidad; este contrapeso es el calor.

La fama del calor de Orense llena, amplía y espesa, Galicia entera. Se habla del calor de Orense en Coruña, Lugo y Pontevedra, en Santiago, Vigo y Tuy, en Mondoñedo y en El Ferrol del Caudillo… Incluso hablan del calor de Orense los orensanos, en Sanjenjo y en Panjón, en Canido y en Playa América.

La fama del calor de Orense se ha extendido por toda España, Portugal y Principado de Andorra, por el otro lado del Atlántico y por la Europa Central, Septentrional y Meridional. Sin duda también por el Próximo Oriente y por el Oriente Medio.

La fama del calor de Orense llega a donde quiera que hay gallegos, y como gallegos los hay en todas partes, la fama del calor de Orense llena el mundo.

El calor de Orense es un mito. Los orensanos lo toman como pretexto para tomar bebidas frescas, helado de La Ibense, y para construirse chalets en Panjón.

Es un mito que debemos conservar cuidadosamente, ya que no tenemos otro.

Yo creo que solo hay un señor en Orense que no crea en el calor que hace aquí, pero no me atrevo a citarlo sin autorización.

Pero, de todos modos, el calor de Orense es un mito.

Una bola de nieve.

Crónica de Vicente Risco

Una viuda pide ayuda para ir a Vizcaya | 2 de agosto de 1926

El comandante don Carlos Brasa Sánchez, es destinado desde la 8ª Región al regimiento del Príncipe número 3 de guarnición en Oviedo.

-Llegó a Orense procedente de Valladolid el secretario de aquel Gobierno civil, don Francisco Riestra.

-Salió para La Coruña, con su familia, el teniente alcalde, don Constantino Añel.

-El cadáver de una mujer, vecina del pueblo de Reza (Arnoya), aparece en aguas del río Miño en el paso de barcas llamado de Merens, en Ribadavia. “Circula el rumor” de que fue arrojada al río desde el puente de Santa María, en Castrelo, por un portugués con el cual vivía maritalmente, recorriendo el cuerpo por el río unos cinco kilómetros antes de su aparición.

-El soldado Juan Manuel D’Arriba, de guarnición en Tetuán, solicita madrina de guerra en Orense.

-Una pobre viuda de un agente comercial, con dos hijos, y careciendo de todo recurso, solicita desde las páginas de La Región de las personas caritativas y en especial de los señores comerciantes “alguna cantidad” para trasladarse a Vizcaya, al lado de unos parientes. Los donativos se reciben en la administración de La Región.

Éxito del coro de jóvenes de Acción Católica | 2 de agosto de 1951

Nacieron en Orense: Cesáreo Fernández Babarro, María Estravís Fernández, Alejandro Escarda Salgado y Ángeles Fernández Yebra.

-El Coro de las Jóvenes de Acción Católica de Orense logra una mención honorífica en Congreso Nacional de Jóvenes de Acción Católica celebrado en Madrid, en el que tomaron parte todas las provincias de España y representantes de países como Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal o Eslovenia.

-El cura párroco de Campobecerros, don José Fernández Rivada, celebra sus bodas de plata sacerdotales acompañado para la ocasión del Orfeón Unión Orensana, del que es él mismo tenor solista.

-En la localidad de Olot (Gerona), por los señores Barones de Vernet y para su hijo primogénito, el distinguido abogado don Antonio P. de Fortuny, ha sido pedida a los señores de Agustí Gobartt la mano de su bella hija Margarita. Con tal motivo enviamos nuestra felicitación al abuelo y tío de la novio, nuestros amigos don Fernando y don Federico Gobartt.

-(3) Vicente Risco escribe sobre el calor de Orense.

Clausura de los Juegos Olímpicos de Montreal | 2 de agosto de 1976

Nacieron en Orense: Cristina Pérez Rodríguez y Pablo González Fernández.

-(1) El director de La Región, don Alejandro Outeiriño Rodríguez, recibe el nombramiento de presidente de mérito del Centro Gallego de Madrid.

-(2) La Caja Rural Provincial de Orense presenta un estudio sobre la agricultura gallega en 1975.

-Se clausuran los Juegos Olímpicos de Montreal, en los que destacaron figuras como la rumana Nadia Comaneci, ganadora de tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en gimnasia artística, o el cubano Alberto Juantorena, oro en atletismo en las pruebas de 400 y 800 metros. La Unión Soviética encabezó el medallero con un total de 125 (47 de oro), por delante de Alemania Oriental con 90 (39 de oro) y Estados Unidos con 95 (34 de oro). España cerró su actuación con dos medallas de plata en piragüismo y vela, algo que hasta ahora no se había logrado en una edición desde el comienzo del movimiento olímpico moderno en 1896.

-El motín de trescientos presos comunes en la Prisión de Carabanchel en demanda de amnistía finaliza sin violencia.

-La sonda Viking envía “indicios de vida en Marte”, aunque los científicos de la NASA creen que podría tratarse de “una reacción química inesperada que imita la actividad biológica”.

El juez Garzón, contra la cúpula de ETA | 2 de agosto de 2001

El combo ourensano Lamatumbá inicia la gira de presentación de su primer disco, “Pachangüilanuí”, grabado en el estudio ourensano Xingreira por la compañía Arteficción Discos, que también se estrena como discográfica con este trabajo. El disco, grabado por los ourensanos Sergio Lameiras y Xurxo Labrador, incluye ocho canciones propias y mezcla estilos como el ska, el rock, el folk o la salsa con “la diversión como punto de partida y como meta”, como recuerda el grupo que se dio a conocer en actuaciones y conciertos cada vez más exitosos.

-El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dicta auto de procesamiento contra 31 personas integradas en Ekin, el aparato político de ETA, al que considera “la cúpula” de la banda terrorista, y sitúa al frente del mismo a José Antonio Urruticoechea “Josu Ternera”.

-El mariscal Francisco Costa Gomes, presidente de Portugal en la transición que siguió a la “Revolución de los Claveles” y al que se atribuye el mérito de haber evitado una guerra civil durante aquel periodo, muere en Lisboa a los 87 años.