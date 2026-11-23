Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página del 23 de noviembre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

El dirigente sindical Luis Alonso Novo en Orense

Luis Alonso Novo entrevistado por Ellacurriaga. | La Región

(2) Estuvo unas horas en Orense Luis Alonso Novo, natural de Puebla de Sanabria pero “criado en As Frieiras (A Mezquita) en la provincia de Orense”, que vive desde hace muchos años en Madrid. Secretario de propaganda de UGT y miembro del comité nacional del PSOE, estuvo en la ciudad por motivos de trabajo y aprovechó para visitar a los miembros de ambas organizaciones en Orense.

-¿Cuáles son las vinculaciones de la UGT con el PSOE?

-La UGT es independiente del partido. Las vinculaciones vienen dadas en cuanto que los militantes socialistas son a su vez, por estatutos, militantes de la UGT. No así los de la UGT. El programa máximo del partido coincide con el programa máximo de la UGT, pero hay una clara separación entre una organización y otra.

-¿Con cuántos afiliados cuenta la UGT?

-Exactamente no se lo puedo decir. Aunque no hemos salido de la clandestinidad, estamos tolerados, y no tenemos un fichero y eso es lo que estamos haciendo actualmente.

-Las Cortes dieron “luz verde” a la reforma política, ¿qué opina usted de esto?

-Yo no sé si de aquí pueden esperarse muchos milagros. Dependerá, en todo caso, del uso que el propio Gobierno pueda hacer de esta facultad que le confiere la nueva situación. Mi criterio personal es que las Cortes han firmado su certificado de defunción. No se concibe que después de esto, si realmente queremos ir a la democracia, las Cortes sigan siendo lo que son en este momento. Esperamos que el Gobierno dialogue con la oposición a nivel sindical.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

Inaugurada la delegación comarcal de la Cruz Roja en Celanova

Nueva delegación comarcal de la Cruz Roja en Celanova. | La Región

(1) Se ha inaugurado en Celanova la delegación comarcal con destacamento de la 33 Brigada de Tropas de Socorro de la Cruz Roja de nuestra provincia, con asistencia del presidente delegado provincial don Alfonso Sánchez Fernández; inspector provincial jefe de la 33 Brigada de Tropas de Socorro, don Manuel González López; autoridades locales, civiles, militares y religiosas, al frente de las cuales figuraban el alcalde en funciones don Ricardo Soto y el cura párroco de la villa don Manuel González Grande; el capitán de la unidad militar de la Brigada don Antonio Barrio Quintas, y el jefe del destacamento, don Odilo Sousa Tesouro.

Intervinieron con sendos discursos el coronel jefe de la Brigada, el alcalde de Celanova, el párroco y el presidente delegado provincial, que hizo un llamamiento a la juventud y futuros hombres del mañana exhortándoles a participar, a construir y a trabajar por un mundo más humanizado.

Todos los asistentes se trasladaron al solar donde se ubicará próximamente el módulo del puesto de socorro, de primeros auxilios y evacuación; puesto que, a partir del año próximo, contará con cupo de soldados adscritos al destacamento de Celanova.

Al final todos los asistentes fueron obsequiados con un vino español en un céntrico restaurante de la villa.

(1976)

Arrancados otros dos bancos en el Parque de San Lázaro

Imagen de los bancos arrancados. | La Región

(3) Pues, como pueden observar, los arrancadores no paran. Arrancaron dos bancos junto al Monumento a los Caídos, en el Parque de San Lázaro. Ayer aparecieron arrancados otros dos, en zona contigua.

Se habrán dicho: “Vámoslle dar na cara ós do periódico”. Bueno, peor para ellos. La han tomado con los inocentes bancos. Los jóvenes continúan amontonándolos para sus tertulias, sentándose en los respaldos y poniéndolos perdidos de barro con los zapatos y las botas en los asientos.

Como si sus respectivos papás no les hubiesen enseñado todavía a “tomar asiento”.

En fin, otros dos bancos arrancados, como si la tarea no fuese una gamberrada ocasional, sino un plan de ataque. Qué lástima de una buena cazata.

Pero, ya sabe: Orense, de noche, huérfano de vigilancia.

Crónica de Urbano

(1976)

23 de noviembre de 1926- Bernard Shaw renuncia al dinero del Nobel

Sale para Madrid, con objeto de asistir al Congreso de Arquitectura, el arquitecto jefe del Catastro en Orense, don Adolfo de la Vega Quintanilla.

-Marchó a Santiago el abogado don Narciso Rivas.

-El expresidente del Congreso, conde de Bugallal, planea viajar con su esposa a Egipto con objeto de asistir a las sesiones del Congreso de Navegación Fluvial que se va a celebrar en El Cairo.

-El agente de Vigilancia don Cesáreo Borrajo González es trasladado de La Coruña a Orense.

-Después de pasar una temporada con su familia en Zamora regresó a Verín la bella señorita Pilar Hervella, hija del notario de aquella villa, don Serafín.

-El poeta y periodista orensano don Eladio Rodríguez González es elegido nuevo presidente de la Real Academia Gallega.

-El escritor Bernard Shaw, galardonado con el Nobel de Literatura, renuncia al premio económico del mismo argumentando que sus lectores y los espectadores de sus obras le procuran lo suficiente para sus necesidades.

23 de noviembre de 1951- Más donantes para la Campaña de Navidad

Nueva relación de donantes para la Campaña de Navidad del Gobierno Civil de Orense: José Orbán Caramés (100 pesetas), Manuel Varela Vázquez (25), redacción de La Región (60), Cámara Oficial de Industria y Comercio (1.000), Hijos de Simeón García y Cía. (1.500), Rogelio Fernández González (500), Agapito Fernández Pérez (25), Leonado Pascual (25), Cine Mary (100), Gestoría Puga (25), Gestoría Méndez (25), La Equitativa Nacional (25), Ignacio Tabarés e Hijos (225), José Pérez y Cía. (225), Antonio Tabarés e Hijos (225), José de las Cuevas (225), Menéndez y Cía. (225), Viuda e Hijos de F. Moretón (225), José R. Rodríguez (125), Valeriano Salve (125), Acisclo Rivera (125), Eduardo Moure (125), Colegio Oficial de Titulares Mercantiles (50), Modesto Pérez Piñeiro (50) y Francisco Calviño Ozores (25).

-El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Vichinsky, propone ante la Comisión Política de la ONU reunida en París la prohibición de la bomba atómica, después de que la Unión Soviética rechazara las propuestas occidentales de desarme.

23 de noviembre de 1976- Santiago Carrillo podría estar en España

Santiago Carrillo podría estar en España | La Región

Nacieron en Orense: Sira Vázquez Devesa, Marcos González Cadavid, María Martínez Soto, Jaime Salgado Pérez y Cristina Rivero Díaz.

-El orensano Luis Rodríguez Vaz es nombrado por la Federación Española de Fútbol nuevo director de la Escuela Gallega de Entrenadores.

-(1) Se inaugura la delegación comarcal de la Cruz Roja en Celanova.

-(2) El secretario de propaganda de UGT y miembro del PSOE, Luis Alonso Novo, con raíces en As Frieiras (A Mezquita), estuvo unas horas en Orense.

-(3) Los gamberros arrancan otros dos bancos en el Parque de San Lázaro.

-El orensano Alberto Prego de Oliver se proclama campeón gallego de tiro con carabina neumática, en prueba celebrada en Pontevedra, con la también orensana Karol Fernández de Menor tercera clasificada.

-Santiago Carrillo podría haber presidido una reunión del comité ejecutivo del Partido Comunista de España en Madrid en la que se acordó comenzar una campaña “anti-referendum” sobre la reforma política aconsejando a los ciudadanos la abstención, aunque no se ha podido confirmar su presencia oficialmente.

23 de noviembre de 2001- Acuerdo por la Finca Santamarina

Acuerdo por la Finca Santamarina | La Región

Una inmobiliaria catalana cierra la compra a la Diputación de la mitad de la Finca Santamarina por 8,4 millones de euros, con la intención de construir 1.200 viviendas, un parque, un hotel, instalaciones deportivas, equipamiento cultural, plazas, jardines y nuevos viales, aunque un informe pericial había valorado la propiedad de 178 mil metros cuadrados en el doble, 16 millones de euros, llegando ambas partes a un acuerdo para poner fin a la vía judicial que se había iniciado al hacerse la inmobiliaria con los derechos de reversión propiedad de la familia Santamarina.

-Beade celebró un año más la ya “tradicional” misa por Franco sin los incidentes habituales en los últimos años, debido a la ausencia de protestantes independentistas que hizo innecesaria la intervención policial, una ceremonia anual que el alcalde Senén Pousa asegura que “se celebrará mientras yo viva para recordar a los caídos por España”.

-El Barcelona se exhibe ante el Liverpool y vence en Anfield por 1-3 en el primer partido de la segunda fase de la Liga de Campeones, con goles de Kluivert, Rochemback y Overmars que remontaron el tanto inicial de Owen.