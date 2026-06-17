Historia en 4 tiempos | La edición para América de La Región, en el programa de TVE “Crónica de 7 días”

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 17 de junio de 1976.

Matilde Lloria, primer premio del certamen de la Festa de Exaltación Poética de Orense

Matilde Lloria.

(2) La poetisa valenciana, hija adoptiva de Orense, Matilde Lloria, ha obtenido el primer premio del certamen poético convocado en la Festa da Exaltación Poética de Ourense, convocado por la Comisión Municipal de festejos.

El premio de trabajos periodísticos quedó desierto.

El jurado estaba compuesto por los señores Xesús Taboada Chivite, Manuel de Dios Martínez, Ánxel Martínez Vázquez “Anxo”, Alexandro López Outeiriño y Xosé Carlos Casares Mouriño, actuando como secretario Carlos Trapote Rodríguez.

El primer premio de poesía, dotado con 20.000 pesetas, fue para el poema “Lembrando ao Cristo de Ourense”, de doña Matilde G. de Lloria.

El segundo premio, dotado con 16.000 pesetas, fue para el poema “Declaración de amor”, obra de don Nicolás Sánchez Prieto.

El tercero, dotado con 12.000 pesetas, fue para el poema “Orense, Auria esperanzada”, de don Marino Sánchez García.

(1976)

“La trayectoria de la junta anterior del Ateneo nos obliga a una línea de continuidad”

Manuel Albendea.

(1) Hubo renovación de directiva en el Ateneo de Orense, resultando elegida la candidatura que presidía don Manuel Albendea y Gómez de Aranda, y de la que formaban parte Juan Raposo, Martínez Pedrayo, Acisclo Manzano y Fernando Díez.

-¿Qué supone para usted esta elección?

-Supone un servicio a la cultura orensana. La trayectoria de la Junta anterior es tan meritoria, que me obliga profundamente para proseguir una línea de continuidad con ella.

-¿Cree necesaria la libertad para la cultura?

-Por supuesto. La cultura, que es la proyección perfectiva del hombre en la Historia, como bien lo pensó Hegel, solo puede ser culminada con un proceso de libertad humana.

-¿A qué partido político se apunta el presidente del Ateneo?

-Actualmente no pertenezco a ningún partido político ni tengo proyecto alguno de afiliación; pero, por supuesto, mi actitud mental, como expresión de un racionalismo crítico, no puede ser otra cosa que un socialismo humanista.

-¿Será el Ateneo un centro que influirá en la vida intelectual de Orense?

-Eso pretendemos y es su fin primordial. Si no lo conseguimos, quiere decir que hemos fracasado rotundamente.

-¿Piensan dedicar especial atención a lo gallego?

-Debe dedicarse, en efecto, una atención específica a la cultura gallega, pero siempre en correlación dialéctica con la cultura universal, en la que ambos aspectos culturales se estimulan recíprocamente.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

La edición para América de La Región, en el programa de TVE “Crónica de 7 días”

El señor Outeiriño Rodríguez.

El señor López Salgado.

(3) Con motivo de la recientemente aparecida edición internacional para América de La Región, en los estudios de Televisión Española han grabado una entrevista con el consejero delegado de La Región, señor Outeiriño Rodríguez y López Salgado , director gerente de la mencionada edición.

Ambos han sido interrogados por Santiago López para el prestigioso programa informativo semanal “Crónica de 7 días”, el cual aparece en las pantallas en la sobremesa del domingo.

Los señores Outeiriño Rodríguez y López Salgado, de los cuales publicamos unas imágenes del programa que emitirá TVE, exponen a lo largo de la entrevista los motivos que llevaron a la creación de la edición de La Región para América así como una serie de pormenores con ella relacionados.

(1976)

17 de junio de 1926 - Éxito para estudiantes orensanos

El aventajado estudiante don Francisco Vázquez Gaya obtiene brillantes calificaciones en los exámenes de cuarto año en el Seminario Conciliar de Orense.

-La encantadora niña Amparito Plaza Lamas obtiene brillantes notas en el primer año del Bachillerato.

-Las autoridades militares reclaman al mozo de Lebosende Manuel Boleira Silveira.

-El coro orensano Os Enxebres parte rumbo a Portugal para realizar varias audiciones en Lisboa, Cintra y otras localidades.

-Un niño de cuatro años es mordido por un perro en el barrio del Barbaña, sospechando su padre que el animal podría ser hidrófobo.

-La Asociación de la Prensa Orensana convoca un Certamen Científico y Literario para conmemorar el centenario de la publicación del primer libro del “Teatro crítico”, del Padre Feijóo, con hasta doce premios de entre 100 y 500 pesetas otorgados entre otros por el Ayuntamiento, la Diputación, el Colegio de Abogados o el ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo.

17 de junio de 1951 - Nuevo edificio de Correos en Orense

El joven cirujano don Cristino Bravo Mateos se doctora con la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas en la Universidad de Madrid.

-En los exámenes libres celebrados en el Instituto de Enseñanza Media de Orense aprobaron el primer curso de Bachillerato la niña Julita Muñoz Cid y el examen de ingreso el niño José Torre Fernández.

-Un incendio afecta al primer piso del número 15 de la calle de La Paz, en Orense, propiedad de don José Rodríguez García, y se propaga luego al tejado de una colindante de la calle de San Fernando, propiedad de don Darío Seoane. El incendio, que se inició en la chimenea de la primera casa citada, fue sofocado después de una hora y media de trabajo por los Bomberos de Orense, que evitaron lo que pudo haber sido una verdadera catástrofe.

-El nuevo edificio de Correos y Telégrafos de Orense, que pasa a ser del Estado, es entregado en una sencilla ceremonia con presencia de numerosas autoridades, entre ellas el arquitecto director, don Luis Lozano; el alcalde de Orense, don Eduardo Valencia, o el jefe de Obras Públicas, don Antonio Sáenz Díez.

17 de junio de 1976 - Orense, a la cabeza en tasa de emigración

17 de junio de 1976.

Nacieron en Orense: Laura Diz Rodríguez, Natalia Cantón Álvarez y Jorge Rodríguez Vangas.

-El escritor Paco Martín presenta en el Liceo su novela “O Cadeixo”, con introducción del profesor y escritor Carlos Casares.

-(1) Entrevista con don Manuel Albendea, nuevo presidente del Ateneo de Orense.

-(2) La poetisa valenciana Matilde Lloria, hija adoptiva de Orense, gana el primer premio del certamen Festa de Exaltación Poética de Ourense, convocado por la Comisión Municipal de festejos.

-(3) La edición para América de La Región, en Televisión Española.

-La Agrupación de Radio y TV de Orense elige nueva junta directiva, formada por: Odilo Caneiro Candeiro (presidente), Otilio Muñoz Álvarez, Pilar Vila Cid, Pedro Gómez Antón, Miguel Iglesias González y Manuel Díaz Rodríguez.

-Orense es la cuarta provincia española en tasa de emigración, con 4,2 por cada mil personas, superada únicamente por Santa Cruz de Tenerife (7,2), Granada (5,1) y Murcia (4,7), mientras que la media nacional supera escasamente el 1 por 1000.

17 de junio de 2001 - Desigual seguimiento de la huelga general

17 de junio de 2001.

La huelga general convocada por la CIG y UGT en Galicia tiene un seguimiento desigual en Ourense, con la ciudad sin apenas pan y la basura de las calles sin recoger, con un seguimiento mayoritario en los sectores productivos como la construcción y mínimo entre los funcionarios de la Administración y la Xunta, donde apenas llegó al 6 por ciento. Se registraron incidentes con piquetes en Ourense, donde más de doscientos agentes de la Policía Nacional y Local se desplegaron por las calles y hubo una manifestación de unas tres mil personas, y en empresas del Polígono de San Cibrán como Adolfo Domínguez, aunque la nota más destacada fue el “golpe” a la unidad sindical en la provincia al desmarcarse de la huelga Comisiones Obreras.

-Caixanova, hasta ahora colaborador habitual de Expourense, se implica más en el recinto ferial ourensano al incorporarse como nuevo patrono junto a Xunta, Diputación, Concello, Cámara de Comercio, CEO y Concello de San Cibrao, en la primera ampliación del Patronato desde su fundación en 1994. Caixanova se convierte así en la tercera caja de España que entra en la dirección de un recinto ferial, junto a Caja Madrid y Caja Canarias.