Historia en 4 tiempos | Entrega de los premios de promoción familiar y natalidad

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

La primera 3 de mayo 1976. | La Región

Entrega de los premios de promoción familiar y natalidad

Doña Raquel Bobillo recibe el primer premio de promoción familiar. | La Región

Se han entregado en el salón de actos de la Delegación provincial del Instituto Nacional de Previsión los premios de promoción familiar y de natalidad que se entregan anualmente, acto presidido por el gobernador militar don Joaquín Llobell Muedra.

Los primeros premios fueron para:

Promoción familiar, doña Raquel Bobillo Fernández, viuda de 77 años con 8 hijos mayores de 18 años, de los cuales 7 poseen títulos de enseñanza media y uno es administrativo.

Natalidad hijos habidos, don Carlos Márquez Chanivet, casado con doña Lourdes Cortizo Carballo, camarero de 45 años, 15 hijos vivos, de los que 12 son menores de 18 años.

Hijos vivos, don Manuel Dacosta Pérez, casado con doña María Iglesias Rey, electricista de 46 años, 15 hijos vivos, de los que 11 son menores de 18 años. Viven todos.

Tras la entrega tomaron la palabra el delegado de Trabajo señor Martínez Romero y el gobernador civil, que cerró el acto felicitando “a estas familias extraordinarias por el ejemplo que han dado y por los esfuerzos que han hecho para contribuir a un mayor esplendor social”.

Tanto los oradores como los premiados fueron muy aplaudidos.

(1976)

Comida de hermandad en Carballiño

Diversos momentos de la comida de hermandad. | La Región

Se celebró en Carballiño la V Festa de San José Artesano con numerosos actos en la Residencia General Moscardó.

Por la mañana misa en la capilla de la Residencia, con asistencia de autoridades sindicales, y hacia las dos comida de hermandad entre empresarios y productores, con más de 700 comensales, a la que se unieron el gobernador civil de la provincia, alcalde de Orense y otras autoridades.

Seguidamente se entregó la medalla de Educación y Descanso a don Argimiro Marnotes Rodríguez y la Sindical a don Celestino Peleteiro Otero.

A los postres se entregaron los trofeos correspondientes a los ganadores en los campeonatos deportivos.

Luego tomaron la palabra don Celestino Peleteiro y el alcalde de Carballiño señor Perea.

El delegado de la Organización Sindical hizo un breve resumen de las actividades.

Cierra el acto el gobernador civil diciendo que estos actos serán transmitidos al Rey de España por medio de telegrama haciendo constar la adhesión del pueblo de Carballiño a esta España de hoy. “La vida, dice, es un constante cambio y hay que adaptarse a estos procesos”.

Se entonó por todos el Himno Gallego, a cuyo final hubo muchos aplausos, con todos los asistentes en pie.

La fiesta se prolongó hasta bien entrada la tarde.

Crónica de Julio Lama (1976)

Vidal y Sampayo en el Club Artístico de Ribadavia

Vidal y Sampayo ante sus obras. | La Región

Con motivo de la Feria del Vino y patrocinada por el Club Artístico de Ribadavia, ha sido montada una exposición de pintura y escultura a cargo de los artistas orensanos Leonardo Vidal, de Verín, y A. Sampayo, de Orense.

Esta exposición ha sido inaugurada el pasado día 28 y se mantendrá abierta hasta el 5 de mayo.

Leonardo Vidal, verinense pero natural de El Pinto, en Esgos, muestra una treintena de obras, en su mayoría figuras de tipos gallegos y paisajes, entre ellos algunos del Verín de su residencia y de Orense. También muestra algunos motivos de Ribadavia.

A. Sampayo expone una veintena de esculturas de terracota, sobre motivos labregos, nais, fillos, campesiño, cruceiros, etc.

La exposición está siendo muy visitada y merece los más encendidos elogios por parte del público.

(1976)

3 de mayo de 1926 - La huelga minera paraliza Gran Bretaña

El almacenista de Orense don Silvio París y su esposa doña María Villar resultan heridos de consideración al sufrir un accidente de automóvil cerca de Las Cruces, a pocos kilómetros de Lalín

-Gran Bretaña se paraliza al declararse en huelga cerca de un millón cien mil mineros, tras romperse las negociaciones con los patronos. El Gobierno ha declarado el estado de sitio y se ha reunido con el rey para intentar solucionar el conflicto, ante el temor de una huelga general que agravaría aún más la situación, tomando además otras medidas “extremas” como el control de la radiotelegrafía para informar puntualmente y “sostener la moral de la población”, la apertura de centros de reclutamiento de policías o la petición de ayuda a “los particulares”, que han puesto a disposición del Gobierno un total de 200 mil automóviles para “dominar la situación”.

-El estadounidense M. Bayard Brown, un “ermitaño” que ha vivido sus últimos 35 años a bordo de un yate anclado en el mar, deja al morir una fortuna que se calcula en 1.500 millones de dólares.

3 de mayo de 1951- Toma de hábito en Orense

El exentrenador del Club Deportivo Beariz, don Manuel Otero Lamas, informa desde Méjico de la creación de una comisión de orensanos residentes en dicho país para recaudar fondos destinados a la mejora y terminación del campo de deportes de La Goberna, en Beariz.

-La capilla del Noviciado de las Religiosas Cooperadoras del Divino Maestro acoge la toma del santo hábito de las siguientes señoritas, de manos del obispo de Orense: Anita Gil Mende, Mercedes Feijóo Rivero, Norberta Páramo Lobit, Petra García Nistal, Dolores Herrera García, Paquita Sampedro Gallán, Josefa Sánchez Moreno, Anita Serrano Torres, Petra Rodríguez Tormenón, Amparo Ederra Pérez, Pía Robles Cano, Pilar Aranzana Medorrán, Higina Ojuel Jiménez, Dolores Ruiz Jurado, Josefa Monje Tortosa, Julia Rodríguez Vázquez y Rogelia Castro Garriga.

-Por doña Aurora Quintas Rodríguez, viuda de Barros, y para su hijo don Vidal Barros Quintas, comandante del puesto de Beariz, ha sido pedida a los señores de Lorenzo-Martínez, en Amiudal de Avión, la mano de su encantadora hija Elena, maestra nacional.

3 de mayo de 1976 - Intensa jornada de Manuel Fraga en Orense

3 de mayo de 1976. | La Región

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga, protagoniza una intensa jornada en Orense, que incluyó visitas a las obras del Jardín Maternal del Couto, del Colegio de Asistencia Social, del nuevo Hospital Provincial y del nuevo Cuartel de la Guardia Civil, así como los pabellones en construcción del Sanatorio Psiquiátrico de Toén, acompañado de las primeras autoridades provinciales y locales. Tras reunirse con el obispo, monseñor Ángel Temiño, por la tarde se desplazó a Ribadavia donde presidió la clausura de la Feria del Vino del Ribeiro y recibió la distinción de presidente de honor, y posteriormente se dirigió en helicóptero a Cabeza de Manzaneda para conocer las instalaciones del complejo de alta montaña, quedando gratamente impresionado.

-(1) Carballiño acogió la V Festa de San José Artesano, con más de 700 trabajadores y empresarios reunidos en comida de hermandad.

-(2) El Instituto Nacional de Previsión en Orense acogió la entrega de los Premios de promoción familiar y de natalidad

-(3) Los artistas orensanos Leonardo Vidal, de Verín, y A. Sampayo, de Orense, exponen su obra en el Club Artístico de Ribadavia.

3 de mayo de 2001 - La cárcel a cambio de un solar en O Couto

3 mayo de 2001. | La Región

El Estado acepta la permuta de la vieja Cárcel de la calle Progreso por un solar para treinta viviendas en O Couto, pasando así la Prisión a ser propiedad municipal a falta de la ratificación del convenio que pondría fin a una negociaciones que se iniciaron con el socialista Veiga Pombo como alcalde de Ourense.

-La banda terrorista ETA inicia una nueva campaña de extorsión a los empresarios del País Vasco y les envía cartas con remite de familiares cercanos para amedrentar aún más a los destinatarios, a los que les exige el pago del denominado “impuesto revolucionario” con cantidades que varían entre las 500.000 pesetas y los 50 millones, según la capacidad económica “calculada” por la propia banda.

-Mueren cinco personas y otras 18 resultan heridas al volcar en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) un autocar que cubría la línea Madrid-Málaga-Algeciras.

-El Real Madrid cae ante el Bayern de Munich por 0-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, con gol de Elber para los alemanes que obliga a los de Del Bosque a la remontada en Munich, donde nunca ha ganado hasta ahora.

-El TAU Vitoria cae ante el Kinder Bolonia por 60-80 en el tercer partido del playoff final de la Euroliga de baloncesto, que se coloca con 1-2 para los italianos liderados en esta ocasión por el argentino Ginobili (27 puntos).