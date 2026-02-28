Historia en 4 tiempos | El escritor Alfredo Conde habla en el Ateneo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 28 de febrero de 1976 | La Región

El escritor Alfredo Conde habla en el Ateneo

Alfredo Conde en el Ateneo de Orense. | La Región

“El hecho novelístico y su contexto histórico” ha sido el tema de la conferencia que en gallego ha leído Alfredo Conde Cid en el salón de actos del Ateneo orensano.

El conferenciante fue presentado por Antonio Tovar, quien dijo de él que había nacido en Allariz y había tenido distintas ocupaciones a lo largo de sus 31 años. Habló de su producción poética y de sus obras en prosa, concretamente sus doce narraciones de matiz socio-político.

Conde Cid centró el tema en los condicionantes políticos que ocasionaron el que los escritores hayan producido mucha poesía, poca prosa y escasa novela, pero sin culpar por ello a los propios escritores. Se refirió, como un ejemplo, a Rosalía, que solo publicó en gallego dos libros de poemas, puesto que estaba condicionada, y como ella otros escritores, al tiempo en que vivían. Rosalía no fue, por tanto, un fenómeno aislado.

Conde Cid culminó su disertación diciendo que eran necesarias las libertades políticas para que el hecho novelístico se llegue a producir, echando de menos las publicaciones de revistas, diarios y libros en gallego así como proponiendo una reunión de escritores para analizar la carencia de crítica coherente y desasistida, y la devaluación de los escritores.

El gobernador civil visita Arnoya

El gobernador civil saludando a los vecinos en Arnoya. | La Región

La jornada de la tarde de ayer ha sido dedicada por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento a visitar diversos puntos del término municipal de Arnoya.

El señor Llobell Muedra realizó esta visita acompañado del jefe del Departamento de Política Local, señor García Pérez; subjefe provincial, señor Matías de la Torre; inspector de zona, señor Pereira Fernández.

Sobre las cinco y media de la tarde llegaron al límete del municipio, siendo recibidos por el alcalde y jefe local del Movimiento don Rafael Bangueses y autoridades locales.

Visitaron las obras del camino vecinal al pueblo de Chaos, con parada en Laja, en donde fueron recibidos por el vecindario; visita en Oliveira, al valle de San Vicente, en donde con el vecindario se expusieron las necesidades propias de la zona.

Finalmente, en la casa consistorial, el señor Llobell Muedra presidió una reunión conjunta de la Corporación y del Consejo Local del Movimiento con los alcaldes de barrio, en el transcurso del cual fueron abordados diversos aspectos y necesidades del municipio.

Autoridades e invitados fueron obsequiados con un vino español en el tele-club.

Día del fotógrafo en Orense

Los fotógrafos orensanos entregan una placa a don David Gómez Rodicio, uno de los fotógrafos más antiguos de la provincia. | La Región

La Agrupación sindical provincial de Fotógrafos celebró el Día del Fotógrafo, fiesta que se vio concurrida por la totalidad de los fotógrafos profesionales orensanos, muchos de ellos acompañados de sus esposas o familiares.

Por la mañana, en la conventual de San Francisco, asistieron a la celebración de una misa oficiada por don Emilio Duro Peña, asesor religioso de Sindicatos.

Después, a las doce, visitaron a don David Gómez Rodicio en el Puente, uno de los fotógrafos más antiguos de la provincia que se encuentra enfermo, y a quien hicieron entrega de una placa con el nombramiento de “miembro de honor” de la Agrupación. El acto resultó muy emotivo.

A mediodía empresarios, productores y familiares se trasladaron a Carballiño, en donde, en un conocido restaurante, celebraron un almuerzo de hermandad, haciendo gala de buen humor con el menú, uno de los más extraños y “fotográficos” en que podría pensarse, y que por su interés reproducimos:

Aperitivo “Alta sensibilidad”: nécoras “punto rojo” y cigalas “gran angular”. Entrante “Por la antigua”: calamares, fiambres, jamón y croquetas. Tentempié “Cajas amarillas”: merluza del pincho “con trípode” a la cazuela. Saliente “Oreja destapada”: carne de “identidad” mechada. Postres “Al Magnesio”: “Teleobjetivos” rellenos de crema, flan “a la Rogelia” y helado para “refescar la memoria y soltar la tela”. Vinos “bien lavados” “Con pie de galería para no caerse”: blanco y tinto del país. Licores “Iluminados a creyon”: selectos “luminosidad 1,4”. Champán “A la minuta”: “De la Viuda”, que mal sea que no se vuelva a casar y nos llame para hacer la boda (O lo que sea). Café “30x40”: Para despertar del sueño.

28 de febrero de 1926 - Muere la escritora orensana Filomena Dato

La escritora y académica orensana Filomena Dato muere en La Coruña a los 72 años.

-El propietario del Garage Hispano-Americano don Manuel Vázquez Rodríguez obsequia a La Región con un artístico calendario para el año actual y anunciador de los renombrados autos marca Chevrolet, de los que es importador exclusivo en Galicia.

-De sus posesiones de Esgos regresó a Orense el joven abogado don José Muleiro.

-Han regresado de Alemania, Suiza y Francia los señores Marie Dicker y W. Dainow, reputados odontólogos establecidos en Orense, que han visitado las mejores clínicas y los principales Institutos de Odontología estudiando sus últimos adelantos.

-Acompañado de su familia regresó de Astorga el sabio polígrafo y presidente de la Asociación de la Prensa de Orense don Marcelo Macías.

-Don Ramón Rodríguez Guzmán es nombrado recaudador de contribuciones en los municipios de Coles y Villamarín.

28 de febrero de 1951 - Naufragio mortal en el río Guadiana

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Concepción Ramos López e hijos menores, Jesús Janeiro Crispín, José Iglesias González, Ramiro Graña Terrazo, Bernardino González Rodríguez y esposa Irene Seara Lamas, Rosa González Salgado, Manuel González Rey, Héctor Gómez Chousal, Carmen García Fernández, Consuelo Vila Pérez, Agustín Casa Casa, Saturnino Fernández Escudero, Manuela Feijóo Salgado, Antolín Espino Álvarez, Manuel Araujo Atrio, Sara Álvarez González, Carmen Pousa Sanmamed, Aurelio Portela Martínez y esposa Concepción Dacal Álvarez e hija menor, Benita Diéguez Domínguez, Luis Sánchez Abad, José Pérez Ferro, José Méndez Camiño y esposa Josefa Colmenero Limia, Manuel Fernández Fernández y esposa Aurea Fernández González e hijos menores, Virginia Estévez Rodríguez, Antonio Espiñeira Puga y esposa Josefa Fernández Fernández e hija menor.

-Cuatro hombres mueren ahogados en el río Guadiana a su paso por Badajoz al zozobrar la barca en la que transportaban unos fardos de contrabando, naufragio causado por la fuerte corriente que lleva el río estos días.

28 de febrero de 1976 - Manuel Fraga, presidente de honor del Rallye de Orense

28 FEBRERO 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Alejandro Pousa Martínez, Eva Robleda Fernández, Aurora Pereira Gonçalves, Luis Fernández Pires, Sonia Lamas López, Sonia González Gallego, Rosa Freire Cumbrado, José Cid Rodríguez, José Díaz Vázquez y Fernando Diéguez Vázquez.

-El vicepresidente del Gobierno y ministro de Gobernación, Manuel Fraga, acepta la presidencia de honor del Rallye de Orense, ofrecida en el despacho de su ministerio en Madrid por el presidente de la Escudería Orense, don Estanislao Reverter.

-(1) El gobernador civil visita el municipio de Arnoya.

-(2) El joven escritor alaricano Alfredo Conde ofrece una conferencia sobre literatura en el Ateneo de Orense.

-(3) Los fotógrafos orensanos celebraron el Día del Fotógrafo con un menú muy “fotográfico”.

-El profesor Jesús Alonso Montero será repuesto en su cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto Masculino de Lugo, al ser tenido por el Ministerio de Educación y Ciencia en cuenta el recurso que presentó.

-Los actores Elizabeth Taylor y Richard Burton se separan apenas cinco meses después de casarse por segunda vez.

28 de febrero de 2001 - Trágico naufragio en la costa de A Coruña

28 FEBRERO 2001 | La Región

El joven Marcos Crespo, del Athlos, se proclama nuevo campeón provincial junior de badminton al vencer en la final disputada en el polideportivo del Campo da Feira a su compañero de equipo Rubén Casmartiño.

-El presidente José María Aznar resuelve la marcha de Jaime Mayor Oreja, proclamado candidato del PP a lehendakari en el País Vasco, y nombra como nuevo ministro del Interior al hasta ahora vicepresidente, Mariano Rajoy, asumiendo la cartera de Presidencia el hasta ahora presidente de Castilla y León, Juan José Lucas.

-El poeta José García Nieto, Premio Cervantes y Académico de la Lengua, muere en Madrid a los 87 años.

-El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, Premio Príncipe de Asturias y uno de los autores hispanoamericanos más reconocidos, muere en Caracas a los 94 años.

-El mercante con bandera de Malta “Kristal” naufraga a 73 millas al noroeste de A Coruña, con trágico balance inicial de tres muertos y ocho desaparecidos, dos de ellos gallegos, y otros 19 marineros rescatados por otros mercantes y los helicópteros de salvamento.