Historia en 4 tiempos | Fiesta de gala en el desfile de modelos de las Damas de la Ilusión

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Fiesta de gala en el desfile de modelos de las Damas de la Ilusión

Desfile en el Liceo.

(2) Extraordinario éxito ha tenido el anunciado desfile de modelos celebrado en el patio de las columnas del Liceo Recreo Orensano organizado con fines benéficos por la comisión de Damas de la Ilusión.

Ocho señoritas realizaron la presentación de los numerosos modelos, última moda, para otoño e invierno. Las colecciones han sido aplaudidas largamente por el numeroso público que presenció el desfile, entre el que se encontraban numerosas damas orensanas.

Un acto social de gran brillantez que, al mismo tiempo, ha logrado un estupendo éxito económico con el que las Damas de la Ilusión atenderán a sinnúmero de necesidades sociales de distinto orden.

(1976)

¿Cuántos kilómetros hay a Verín?

Punto kilométrico 553 en la carretera de Orense a Portugal. | La Región

(1) ¿Cuántos kilómetros hay ahora a Verín? Esta es la pregunta que se están haciendo los automovilistas, tras las obras de Accesos a Galicia que, según todos, han acortado la distancia, pero que, según los mojones indicadores del kilometraje, se ha alargado.

Un conductor que por razones de trabajo frecuenta este recorrido y se fija en los mojones llega a la conclusión de que ahora la distancia entre Orense y Verín es de 85 kilómetros.

A la altura de la famosa y conocida Fuente del Sapo, muy cerca de Verín y viniendo de Madrid, el mojón marca el punto kilométrico 467, la distancia desde Madrid. Este mojón se encuentra casi justo a un kilómetro de Verín, razón por la cual la villa debiera tener el mojón 468.

Pues bien, muy poco antes de llegar al cruce de Accesos a Galicia con la carretera de Orense a Portugal, o a Celanova, se encuentra otro mojón, el de la fotografía de Reza, con el número 553 claramente diseñado, lo cual indica que desde Madrid hasta Orense hay, por Accesos a Galicia, 553 kilómetros y uno más, hasta llegar al casco urbano.

Pues bien, si usted halla la diferencia entre el mojón de 467 a Verín y el de los 553 a Orense, la villa de Verín nos queda ahora a 85 kilómetros y algo más, cuando antes, según todos los cálculos, andaba por los 72.

¿Quién será capaz de aclararnos esta diferencia de más cuando, según se ha dicho, la distancia entre Verín y Orense quedaba acortada?

(1976)

Peligro en el Parque Infantil

Una columna peligrosa en el Parque Infantil de Orense. | La Región

(3) Según la foto de Reza, y según la inclinación de esta columna, todo parece indicar que existe el peligro de que esta columna de piedra se caiga, en el momento más insospechado, en el Parque Infantil.

Por el lugar, la concurrencia de niños y jóvenes y la inadvertencia de cuantos por allí se dedican al recreo, cabe pensar en la necesidad inmediata de que se compruebe la seguridad de esta columna, con lo que se evitará un posible accidente.

La inclinación, que muestra la fotografía, tomada en el Parque Infantil y advertida por numerosas personas, hace sospechar el peligro que anunciamos.

Ojalá que todo sea una falsa alarma.

Crónica de Urbano (1976)

7 de noviembre de 1926 - Complot republicano contra España

El Centro de Estudios Concepción Arenal, en la calle Pereira de Orense y dirigido por don Pedro López Llopis, imparte clases de Bachillerato y especiales para señoritas con un profesorado formado por: Rosario Vila, María S. Villot, María Vila, Ruperto Martínez Trincado, Ángel Martínez Doval, Eligio Núñez, Antonio Jaunsarás y el propio director del centro.

-El jefe de negociado don Enrique Añel, que prestaba servicios en Salamanca, es destinado a la Delegación de Hacienda de Orense.

-La Federación Republicana Provincial de Orense convoca a los republicanos orensanos a una junta general en su domicilio social de la calle Vicente Pérez.

-Más de cuatrocientos españoles e italianos son detenidos en Francia por participar en un supuesto complot revolucionario republicano contra España y el Gobierno de Primo de Rivera, que estaría liderado por el exdiputado y excoronel catalán Maciá y el revolucionario italiano Garibaldi, que daría un golpe análogo en Italia contra el régimen de Mussolini.

7 de noviembre de 1951 - Fallece en Los Peares al caerse de un puente

Un hombre de 52 años natural de Las Palmas que trabajaba como obrero en las obras del Salto de Los Peares muere al caerse desde un puente al dar un paso en falso cuando regresaba de madrugada a su domicilio.

-Marchó a Madrid don José Fernández Gallego, vicepresidente de la Diputación y Delegado provincial de Información y Turismo.

-El doctor don José Ramos Pardiñas sale para Madrid a tomar parte en los cursillos de Traumatología y Ortopedia del Hospital Provincial.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Luis Iglesias Borrajo, Antonio Alonso Araujo, Antonio Álvarez Díaz, Rosa Balboa Lamas y menor, Celsa Domínguez González.

-Winston Churchill pronuncia su primer discurso en la Cámara de los Comunes como nuevo primer ministro británico, advirtiendo que Gran Bretaña "camina hacia la bancarrota si no son adoptadas medidas drásticas" y señalando que su Gobierno "no teme hacer cosas desagradables" por el bien del país.

7 de noviembre de 1976 - Alberto Prego, campeón provincial de tiro

Noticia 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Marcos Touriño Ruiz, Miguel de la Iglesia Santos, Miguel Estévez Sánchez, Sonia Nespereira Rodríguez, Elia Cid Gómez, Javier Rodríguez Romero, Eva Rivero Madriñán, Eva Lorenzo Cid, Javier Augusto Gómez y Ernesto Riol Alonso.

-En Orense ha dado a luz con toda felicidad un niño, primero de su matrimonio, doña Duvi Martinón Sánchez, esposa de don Carlos Contreras Mata.

-El guardia civil jubilado don Luis Rodríguez Vázquez toma posesión como nuevo portero del Ayuntamiento de Ribadavia, ocupando la vacante del recién jubilado don Florentino Adán Araujo.

-Alberto Prego se proclama campeón provincial de tiro con carabina neumática en prueba celebrada en el polígono de Eiroás.

-(1) Confusión con la distancia real entre Orense y Verín "gracias" a Accesos a Galicia.

-(2) El Liceo de Orense acogió el desfile de las Damas de la Ilusión.

-(3) Peligro en el Parque Infantil de Orense.

7 de noviembre de 2001 - Las revelaciones de la esposa de Luis Roldán

Noticia 2001 | La Región

La recién nacida editorial Mirabel presenta su primer libro en el monasterio de San Clodio con Manuel Fraga como "padrino", la obra "O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño", coordinada por Xosé Carlos Sierra, director del Museo Etnolóxico de Ribadavia, con prólogo de Francisco Fernández del Riego y textos de, entre otros, de Xesús Alonso Montero, Emilio Rojo o Pegerto Saavedra.

-La ourensana Blanca Rodríguez Porto, esposa del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, declara como testigo en el juicio por el uso irregular de fondos reservados y confirma que su marido y otros altos cargos del Ministerio del Interior cobraban "sobresueldos" de hasta 60 mil euros de dichos fondos. "Era algo sabido", respondió ante la insistencia de las partes, ratificando sus declaraciones en la fase de instrucción en las que dijo que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, disponía de propiedades en España y negocios en Miami; el ministro de Interior, José Luis Corcuera, se estaba haciendo un chalet "como de Falcon Crest", y el juez Baltasar Garzón recibía 1.500 euros al mes para "gastos de bolsillo".