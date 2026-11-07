Un grano en la farmacia

El grano que precede al chaval en la cola de la farmacia pide pomada. La librera de cabecera comenta que va a secundar la huelga general, sobre todo porque no quiere pasar un mal rato con el escaparate. UGT y CC. OO. anticipan en un comunicado el seguimiento “multitudinario y la paralización de miles de centros de trabajo” el 11 de noviembre por la adhesión de más de 3.600 comités y secciones sindicales de empresas de distinto mercado como Seat, Airbus, Levi Strauss, Iberia, Zara, Glovo, DomusVi o Securitas Seguridad España, además de universidades, colegios, hospitales y residencia bajo un lema con sonoridad de telegrama: “Salarios, vivienda, precios”. Y tabaco, continuaría el guiño de una viñeta cómica. Minutos antes, el leído comerciante coruñés quedaba dándole vueltas a qué hacer con la tienda el día que se puede necesitar una estreleira, una bandera anarquista o un palestino.

La librera comprende la decisión del colega. El seguimiento será igual de fiable que las encuestas para predecir el futuro electoral.

“¿Cómo no me lo va a poder dar?”, se queja el chaval en el mostrador. Por la estatura y la espalda está en edad de votar. La huelga general queda desplazada de la cháchara por un susurro cómplice con tres golpes de sílaba: “¿An-fe-tas?”. Cruce de recuerdos. El dedo sí señala al furúnculo. “Pero si es la pomada que se echaba mi padre, me la recomendó él”, insiste. “Sin receta no puedo dártela, lleva antibiótico”. La farmacéutica cierra el cajón. “¿Y tengo que ir al médico por un grano?”, pregunta con razón al aire. “La miel va fenomenal”, sugiere una señora desde atrás. El grano parece más rojo al girarse. El rapaz se va avergonzado sin motivo.

“Sin receta o con la receta caducada tampoco despachan óvulos de estrógenos para la menopausia”, amplia información la señora de la miel. “Ni Viagra”, añade la farmacéutica con naturalidad. Y la Atención Primaria saturada. “Menos mal que el hilo dental no necesita receta”. La boticaria enseña los dientes.

Un mensaje del leído comerciante coruñés devuelve la atención a la huelga general: “Creo que voy a abrir la tienda, la chavalada ese día suele andar por el centro y compran. Hacer huelga en negocios como el mío es un poco absurdo aunque esté a favor”. La librera comprende la decisión del colega. El seguimiento será igual de fiable que las encuestas para predecir el futuro electoral.