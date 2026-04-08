Historia en 4 tiempos | El gobernador civil en Puebla de Trives

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El gobernador civil en Puebla de Trives

El gobernador civil cortando una cinta de inauguración en Puebla de Trives.

(2) El gobernador civil de la provincia, don Joaquín Llobell Muedra, visitó la villa de Puebla de Trives, acompañado por la delegada provincial de Educación y Ciencia, doña Flora Veiga; delegado de Sindicatos, señor Rodríguez Castuera; subjefe provincial, señor Matías de la Torre; delegada de Sección Femenina, señorita Piñeiro Castiñeiras; ingeniero jefe de Iryda, señor Contreras Brotóns, y otras jerarquías.

En el límite del término municipal fue recibido por el alcalde de Trives y vicepresidente de la Diputación, don César Fernández Rodríguez, con otras autoridades locales.

Tras su llegada se procedió al acto de inauguración del edificio destinado a Casa Sindical, así como de otras inauguraciones de obras públicas como la carretera que une a Trives con Penapetada, el alumbrado público en varias calles de la villa u obras de abastecimiento de agua a los pueblos de La Encomienda, Piñeiro y otros. Por la tarde fue visitada la Escuela profesional “Virgen de la Luz”, en donde se celebró una reunión conjunta con la Corporación Municipal, Consejo local y alcaldes de la comarca y vecindario.

El alcalde expuso las necesidades del municipio en todos los aspectos y sectores, con intervenciones de los delegados, y a continuación habló el gobernador civil resumiendo las cuestiones expuestas y finalizando con una disertación que fue acogida con una gran ovación por el numeroso público asistente.

(1976)

Urge señalizar este cruce

Un cruce por señalizar en Ervedelo.

(1) Estando a punto de finalizar las obras de Accesos a Galicia en Orense, resulta ya urgente proceder a la señalización completa de este cruce complicado de Ervedelo, con la subida al Seminario y el desvío hacia el Puente Ribeiriño, así como hacia el que en su día será acceso por el río Miño hasta Monforte, vía que hoy su construcción ha quedado cortada a la altura del viaducto del Ferrocarril.

En este punto, nada fácil, resulta que todavía no han sido colocados los indicadores de dirección. Solamente se han realizado señalizaciones horizontales que, a todas luces, son insuficientes, pues la desorientación, para los que no conocen la zona, es absoluta. La falta de estos indicadores, por ejemplo, hacia Cortegada, hace que muchos sean los que toman directamente la nueva carretera hacia Puente Ribeiriño, cuando de la ciudad salen con dirección a Cortegada, pues al término del desvío a la derecha, no existe indicador para tomar la izquierda de la prolongada isleta central, yéndose los conductores hacia su derecha y continuando el despiste.

Del mismo modo, para los usuarios que no conocen bien esta zona, se despistan al llegar a Orense, procedentes de la carretera de Cortegada, pues la ausencia de indicadores, y la pluralidad de cruces, obligan en muchas ocasiones a dudar, lo que entorpece la agilidad del tráfico, si no llegan a confundirse y tomar caminos distintos.

A punte, pues, de ponerse en servicio estas intersecciones del Acceso a Galicia, convendría dejarlos perfectamente señalizados.

(1976)

La historia de una escalera

(3) En cualquier época en que esta obra fuese escrita, estaría “francamente bien”. Ahora, puesta entre las que el teatro nos da en España, es una auténtica obra maestra.

Lo que digo es justicia.

Pero no es toda la justicia.

Por lo siguiente: la obra es muy buena, pero la clase de literatura a que pertenece, no.

La “Historia de una escalera” es una casa desoladora, amarga, inmensamente triste, lúgubre. Es una historia de fracasados, de decepcionados, de la que toda alegría está ausente. Una confluencia de vidas mezquinas y sórdidas, sin esperanza.

Hay que reconocerle, además de lo apuntado, el mérito de la sinceridad, aunque este mérito sea demasiado frecuente en la clase de literatura de que se trata. No hay que dudarlo: la vida es así. Pero, precisamente porque la vida es así, el arte debe ser de otra manera. Creo que tenemos derecho a exigir del arte que nos levante el ánimo, que, como sea, aunque sólo sea mientras dura la representación de una obra, la lectura de un libro, la contemplación de un cuadro, nos liberte del ambiente en que vivimos.

¿Qué va a ser de nosotros si el arte nos desanima a vivir? Estoy seguro que de lo que más se habla en Orense hoy, entre la gente que puede hablar, es de la “Historia de una escalera”.

El éxito del cuadro del Conservatorio de La Coruña me parece no solo merecido, sino franco. No solo los ha encontrado uno bien, sino que a todos ha oído uno hablar bien, y ha visto la cantidad y sobre todo la calidad del público que ha ido a verlos, aún estando Orense tan viciado por el cine.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

8 de abril de 1926 - La falda corta, permitida en Grecia

En Los Peares ha dado a luz con toda felicidad una hermosa niña la bella esposa del médico don Camilo Mosquera Fernández.

-El valiente torero orensano Manuel Rodríguez “Castrelito” sale con dirección a Salamanca para tomar parte en una gran tienta de un afamado ganadero, viajando luego a Madrid para negociar una corrida con la Empresa de la Plaza de Tetuán de las Victorias. A “Castrelito” le acompaña el gerente de nuestra Plaza de Toros con el objeto de adquirir los “bichos” para las corridas de Corpus y contratar a los valientes espadas que actuarán en las mismas.

-Después de una larga temporada en Argentina ha regresado a Orense don Antonio Seara Aviñoá.

-Las autoridades griegas se ven obligadas a recular después de múltiples incidentes más o menos cómicos y vuelven a permitir la falda corta en Grecia, ante la “unánime resistencia” de las mujeres a someterse a la reciente ley, un “triunfo de las damas sobre la dictadura” como proclama la prensa griega.

8 de abril de 1951 - Trágico suicidio en Orense

Nacieron en Orense: Pilar Rodríguez Moure, Gustavo González Camiña, Josefina Pérez Fernández, Esther Álvarez Fernández, Mercedes Rivero Bóveda, María Fernández Manzano, Celso Montoto Areán, José y Carmen Ferreiro Prada.

-El ex de la Orensana Alfonso deja la Ponferradina y vuelva a su antiguo club, dispuesto a ayudar para salir de los puestos de descenso de Segunda División.

-(3) Vicente Risco se hace eco del estreno en el Teatro Losada de Orense de “Historia de una escalera”, la obra teatral de Buero Vallejo.

-Un hombre de 43 años y vecino de Rabo de Galo que trabajaba como carpintero en un taller del barrio del Couto, muere al arrojarse al paso del tren cerca del paso a nivel de La Chavasqueira, a unos 300 metros de la Estación, un hecho que ha causado honda impresión en la ciudad.

-Don César Cid Alonso es ascendido a practicante Mayor del Hospital Provincial de Orense.

-Don Alfonso Iniesta Corredor es homenajeado por un grupo de amigos en el restaurante La Regidora con motivo de su estancia en Orense.

8 de abril de 1976 - Fracaso de España en Eurovisión

8 de abril de 1976.

El ciclista orensano Isaac Godoy gana en pocos días el Premio San José en Vigo, la Vuelta al Morrazo y la VI Subida a La Zapateira en La Coruña, en la que puede ser la mejor temporada del corredor de Vilar de Ordelles.

-La ilustre poetisa Matilde Lloria, recién nombrada hija adoptiva de Orense, recibe el homenaje del Centro Gallego de Valencia, del que ha sido nombrada presidenta de honor, con presencia del presidente del mismo, el orensano don José Álvarez Rodríguez.

-El Impuesto Municipal de Circulación, cuyo pago voluntario acaba de finalizar, recauda hasta el momento 8 millones de pesetas en Orense, cuyo censo total de vehículos para el presente año es de 18.794 incluyendo todo tipo de los mismos, desde motos, hasta camiones y ómnibus.

-(1) Un nuevo cruce en Orense que urge señalizar.

-(2) El gobernador civil, don Joaquín Llobell Muedra, visita Puebla de Trives.

-Gran Bretaña gana el Festival de Eurovisión celebrado en La Haya con la canción “Save your kisses for me” interpretada por el grupo Brotherhood of Man, con España y su representante Braulio en antepenúltimo lugar.

8 de abril de 2001 - Nuevo libro de Marcos Valcárcel

8 de abril de 2001.

El historiador y escritor ourensano Marcos Valcárcel presenta en la librería “Torga” su último libro, una biografía del autor ourensano Eladio Rodríguez al que este año se dedica el Día das Letras Galegas.

-El pueblo de Gondulfes (Castrelo do Val) cumple un mes de aislamiento después de que un bloque de tierra y barro de unas fincas se derrumbase sobre la carretera de acceso a la localidad, a la que por el momento solo se puede acceder con vehículos ligeros por una vía “alternativa” muy estrecha y empinada que se ha habilitado.

-El Centro Comercial Paseo pone a la venta las entradas para el concierto del dúo Estopa en el Pazo Paco Paz el próximo día 19, una cita que será la primera de la nueva gira nacional del grupo y que ha causado gran expectación en Ourense.

-El Real Madrid cae ante el Galatasaray turco por 3-2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, pese a adelantarse por 0-2 con goles de Helguera y Makelele.

-La Universidad Sur aprueba el nombramiento como “doctor honoris causa” del director general de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.