Historia en 4 tiempos | La guerrilla zapatista, en Ciudad de México

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Ya trabaja “Charlie”

César Pérez Prieto “Charlie”.

2) Le ha llegado de Madrid la silla especial de ruedas, con pedales de mano, encargada por Cáritas, y tan pronto la ha recibido, ha vuelto a ocupar su puesto de limpiabotas en la Plaza Mayor don César Pérez Prieto, más conocido por “Charlie”.

Está encantado y feliz de haber podido reintegrarse a su trabajo autónomo, que ejerce desde muchos años en la Plaza Mayor.

El triciclo ha sido adquirido gracias a la generosa actitud de un grupo de mujeres de Cáritas Diocesana, así como al acuerdo del Ayuntamiento, que se comprometió a coadyuvar a la adquisición de este vehículo, una vez que el anterior le había sido robado.

(1976)

El gobernador civil visita el municipio de Baltar

El gobernador civil, cortando una cinta de inauguración en Baltar.

(1) El gobernador civil de la provincia, señor Llobell Muedra, realizó una visita al municipio de Baltar. El señor Llobell Muedra, que partió de Orense a primera hora de la tarde, fue recibido en el límite del municipio por el alcalde del mismo, señor Vázquez Mandianes, por el diputado por el partido, don José Pérez Rodríguez, y otras autoridades. En su visita, el gobernador civil realizó las siguientes inauguraciones:

Carretera de Baltar a Boullosa; pavimentación en Boullosa-Randín y Boullosa-Montecelo; pavimentación en Boullosa, teléfono público también en Boullosa. A continuación, en el mismo pueblo, visitó una cantera patrimonio municipal para, seguidamente, celebrar una reunión conjunta con el Consejo Local del Movimiento, Corporación Municipal y alcaldes de barrio. Dicha reunión, al final de la cual se celebró un vino español, tuvo lugar en la Casa Consistorial.

El señor Llobell Muedra estuvo acompañado en su visita a Baltar por el jefe del departamento de Política Local don José García Pérez, el lugarteniente de la Guardia de Franco don Rafael Outomuro Fernández, y el inspector del Movimiento de la zona, don José Adolfo Sáa Rodríguez.

(1976)

Conferencia del señor Fernández Otero en la Escuela de Maestría

José María Fernández Otero.

(3) En el ciclo de conferencias que sobre la Constitución española ha programado la Delegación nacional de la Juventud, ayer, a las siete, en la Escuela de Maestría Industrial, intervino don José María Fernández Otero, actualmente director de Asistencia Social de Sindicatos.

La conferencia fue dedicada a los alumnos de la Escuela que al final de la misma intervinieron en un animado coloquio sobre los temas propuestos.

Fernández Otero expuso los distintos tipos de constituciones en los diversos derechos Internacionales, para continuar exponiendo el alcance y características de la constitución española, señalando los puntos más destacados de la misma a través de las Leyes Fundamentales.

Finalizó exponiendo las vías de perfeccionamiento y modificación que las mismas leyes contemplan por ser una constitución abierta.

Fue presentado por el director de la Escuela, don Enrique de la Fuente.

(1976)

13 de marzo de 1926 - Jura de bandera en el cuartel de San Francisco

El cuartel de San Francisco en Orense acogió el acto solemne y patriótico de Jura de Bandera, presidido en el Campo de Aragón por un artístico altar con la imagen de la Purísima Concepción, patrona de la Infantería. A la fiesta asistieron muchísimas personas, ocupando lugar preferente distinguidas damas y bellísimas señoritas, con presencia, entre otros, de los señores Comas (gobernador militar), Padilla (director del Instituto de Orense), Santos (profesor del Instituto), Victoriano Temprano (capellán del batallón), Páramo (comandante), Quiroga (teniente coronel) o Ulloa (capitán-ayudante). De abanderado figuró el teniente Ricardo Asensio, a quien escoltaba una sección al mando del sargento Risco. Los soldados fueron luego obsequiados con rancho extraordinario sirviéndose el siguiente menú: sopa, estofado de lomo, cabrito asado, postres variados, vinos, café y cigarros; comida que fue presenciada por las autoridades militares, prensa local y una nutrida representación del “elemento femenino”.

-Don Jesús Alonso Taboada es ascendido a jefe de Negociado de la Administración de Correos en Orense.

13 de marzo de 1951 - Los aliados reconquistan Seúl

Nacieron en Orense: Samuel Taboada Cid, Remedios Pérez Engay y Fernando Salvador González.

-La explosión de una bomba en la embajada de Estados Unidos en Roma se salda con daños materiales y sin víctimas, un atentado que ha sido atribuido por la policía italiana a “jóvenes fascistas” por la cuestión de Trieste.

-Se publican los dos primeros tomos de la Gran Enciclopedia Soviética, una obra auspiciada por Stalin que tendrá 50 tomos y ensalza la historia de Rusia como “el país que lidera el mundo”, afirmando en estos primeros tomos que “Estados Unidos no tiene un lenguaje propio y por lo tanto no es una nación”, ofreciendo numerosas fotos de indios y esquimales y una única foto de un “americano blanco” al que se muestra “derramando leche sobre las calles en lugar de entregársela a los numerosos seres hambrientos que pueblan aquel país”.

-Las fuerzas aliadas en Corea reconquistan la ciudad de Seúl, una victoria “de gran valor político” frente a las tropas comunistas que ahora se retiran al norte del Paralelo 38.

13 de marzo de 1976 - Primer Gobierno del Sáhara Occidental

13 de marzo de 1976.

Nacieron en Orense: Pablo Iglesias Álvarez, José Caride Seguín y Daniel Lamelas Remacho.

-Se casaron: José Casal Iglesias y Carmen Vázquez Martínez, José Timiraos Ferreiro e Isabel Diéguez Barja, José González Camba y Purificación Atrio Alvitos.

-(1) El gobernador civil visita el municipio de Baltar e inaugura diversas obras.

-(2) El popular limpiabotas César Pérez Prieto “Charlie” vuelve a su puesto en la Plaza Mayor al conseguir su nuevo triciclo gracias a Cáritas Diocesana.

-(3) El director de Asistencia Social de Sindicatos, don José María Fernández Otero, ofrece una conferencia en la Escuela de Maestría Industrial.

-El rey Carlos Gustavo de Suecia anuncia su compromiso matrimonial con la alemana Silvia Sommerlath, una azafata de 32 años a la que conoció durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.

-Mohamed Lamine Ahmed preside el primer Gobierno de la llamada República Árabe Saharaui Democrática, anunciado en Argel y en otras ciudades del mundo, “asumiendo la responsabilidad de la continuación de la lucha hasta la victoria”.

13 de marzo de 2001 - La guerrilla zapatista, en Ciudad de México

13 de marzo de 2001.

La joven carballiñesa de 22 años María Dolores Vázquez Novelle se licencia en Farmacia en Santiago como número uno de su promoción, siguiendo la estela en el campo de la Bioquímica de la recién nombrada miembro de la Real Academia, la también carballiñesa María Teresa Miras.

-Miles de personas reciben en el Zócalo de Ciudad de México a la caravana “zapatista” encabezada por el subcomandante Marcos, que finaliza así un viaje de 3.000 kilómetros a través de doce estados que comenzó en el estado sureño de Chiapas bautizado como “Marcha por la paz con dignidad”. El líder de la guerrilla conocida como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mostró dispuesto a disolver el movimiento armado, pero rechazó la invitación del presidente de México, Vicente Fox, para reunirse con él en su residencia oficial de Los Pinos.

-El finlandés Tommi Makinnen (Mitsubishi Lancia) gana el Rally de Portugal con el español Carlos Sainz (Ford Focus) en segunda posición después de remontar varias posiciones en los últimos tramos.