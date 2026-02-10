Historia en 4 tiempos | “Hay aldeas mejores que este barrio”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada | La Región

“Hay aldeas mejores que este barrio”

Consuelo Cid y Purificación Conde. / Estado de Puente Pelamios. | La Región

(2) En Puente Pelamios sólo existe una mercería. En el momento de visitar el barrio toda la familia está trabajando en el establecimiento. Doña Consuelo Cid y su hija Purificación Conde trabajan con la máquina de coser y el padre lo hace en la trastienda desde donde toma parte en las declaraciones.

-”Lo que hay aquí parecen caminos de aldeas, estando tan cerca del centro de la ciudad”, dice la madre, y el marido concluye: “Hay aldeas mejores que este barrio, concretamente la mía. Es una vergüenza”.

-¿Ustedes viven aquí?

-Solo pasamos el día mientras estamos trabajando en la mercería, pero vivimos en Las Camelias.

-¿Cómo encuentran este barrio?

-Muy sucio. Aunque la basura la recogen, no hay barrendero. Este barrio está muy atrasado, incluso las bombillas que hay en el camino que viene de Villa Valencia son del siglo pasado. Los perros andan sueltos por las calles y los automovilistas se quejan mucho del estado del piso. También nosotros encontramos serias dificultades para poder pasar, sobre todo cuando llueve.

Entrevista de J. L. Dorado

(1976)

Dos heridos en un accidente de tráfico

Los dos vehículos accidentados en la avenida de Santiago. | La Región

(1) Dos personas resultaron con heridas calificadas de pronóstico reservado -ambos sufren traumatismo cráneo encefálico- en un accidente de tráfico ocurrido sobre las cuatro de la tarde de ayer, en la carretera de Santiago.

Parece ser que por la citada carretera, en dirección a esta ciudad, circulaba el turismo Renault 4-L matrícula OR-27204, y al efectuar un giro hacia la izquierda, para ir por la carretera que conduce a Barra de Miño, chocó con el turismo Mini matrícula LU-5826-B, que circulaba en dirección a Santiago.

Como señalamos anteriormente resultaron heridos los conductores de ambos vehículos, don Manuel Ron Robinos y don Bernardo Deza Iglesias, que fueron trasladados a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora del Cristal, en donde quedaron internados.

En las gráficas de Reza, los daños sufridos por ambos vehículos.

(1976)

La lucha entre la destreza y la torpeza

Ignacio Basallo ante una de sus esculturas. | La Región

(3) “Materia Prima” es el título de la exposición que el escultor ourensano Ignacio Basallo exhibe en la galería Marisa Marimón y en la que presenta al público un conjunto inédito de sus obras. Son ocho esculturas en gran formato en torno a las que gira el resto de la colección, formada por obras menores que “son como bocetos de otras piezas que sirven de complemento”, según palabras de su autor.

Como suele ser habitual en la carrera de este escultor, el eje fundamental de la exposición es la escultura en madera, aunque se presenta en esta ocasión con un añadido excepcional: la cuerda, cuerdas grandes y blancas con las que el autor no sólo reinvindica nuevos materiales, sino que también consigue fijar la atención del espectadora.

En su obra retoma la herencia paterna y algunas vivencias que lo vinculan al trabajo en madera. Por eso Ignacio Basallo resulta totalmente convincente cuando asegura que “esta exposición es el resultado de la lucha entre la destreza y la torpeza”, aunque viendo el resultado de los trabajos está más próximo de lo primero que de lo segundo.

La exposición puede visitarse hasta el 17 de marzo. No obstante un par de estas esculturas volverán a exhibirse en breve, aunque para contemplarlas habrá que viajar hasta Madrid y la feria de arte “Arco”. El escultor ourensano eleva así a seis sus participaciones en el evento, del que asegura que “en ocasiones se rentabiliza”, aludiendo a las obras que le compró la Fundación Coca-Cola España.

Crónica de S. Espinoso

(2001)

10 de febrero de 1926 - Recibimiento a la Tuna Universitaria de Oviedo

La Tuna Universitaria de Oviedo llega a Orense, recibida en la Estación por una gran multitud con el alcalde de Orense, señor Bobillo; el secretario, señor Colemán; el director del Instituto, don Salvador Padilla; los catedráticos del Instituto señores Colemán, Latorre y Núñez de Couto; los profesores de la Normal señores Risco y Soler, y una comisión numerosísima de alumnas del Instituto y Escuelas Normales, así como la mayoría de los alumnos de ambos centros con sus respectivas banderas. El mal tiempo, con lluvias persistentes, hizo desistir de hacer la entrada de la Tuna a pie en Orense a pesar del inmenso gentío estacionado a lo largo de la calle del Progreso, por lo que los tunos fueron trasladados en varios autos al Hotel Roma.

-El Hotel Español de Ponferrada acogió un merecido homenaje al laborioso industrial don Lisardo Diéguez, con nutrida presencia orensana que incluyó a los señores Manuel y Antonio Malingre, Alberto R. Blanco y Narciso Iglesias Cid de Orense; Teodoro Sánchez y Antonio González de La Rúa; Julio R. Soto, Eduardo Fontaiñas, Avelino Piñeiro, J. Benito Piñeiro, Manuel y José María Banga, Cesáreo Cortés y Andrés Valeiras de Carballino; Ángel L y Lois, Emilio Alonso Rodríguez de Maside, o Pedro Pérez de Trives.

10 de febrero de 1951 - Julio Prieto Nespereira expone en Marruecos

El embalse del Salto de las Conchas, con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos, desborda a consecuencia de las lluvias caídas los últimos días, cayendo también una gran nevada en la comarca de Entrimo con 30 centímetros de espesor en algunos puntos, la más intensa que se recuerda en años.

-Don Luis Varela García, hasta ahora secretario general del Gobierno Civil, jura su cargo como abogado incorporándose al Ilustre Colegio de Orense.

-El gran artista orensano Julio Prieto Nespereira inaugura una exposición de aguafuertes en la Dirección General de Marruecos y Colonias, con asuntos marroquíes y gallegos, después de varios meses de estancia en la zona marroquí española, recibiendo todo tipo de elogios.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Vázquez Fernández, Dolores Vázquez Labandeira, Melia Vázquez Pérez, Adelina Vicente Expósito, José Villasanín Amaro, Benigno Mera Vázquez, Manuel Cobela Pérez y Juana Pousa Rodríguez.

10 de febrero de 1976 - Emotivo concierto de Raimon en Madrid

10 de febrero de 1976 | La Región

(1) Dos personas resultan heridas en el choque de dos turismos en la Avenida de Santiago.

-(2) El barrio de Puente Pelamios se convierte en una “aldea” en el centro de Orense, como señala una familia que trabaja en la única mercería de la zona.

-El alcalde de Galdácano (Vizcaya), Víctor Legorburu, es asesinado a tiros por cuatro individuos que le ametrallaron a él y a los dos policías municipales que le acompañaban, que resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El alcalde llevaba escolta por las numerosas amenazas que había recibido, la última un “ultimatum” para que cesara como alcalde en el plazo de tres meses, plazo que vencía en el día de hoy. El atentado ha sido reinvindicado por la organización ETA.

-El cantautor valenciano Raimon protagoniza un emotivo recital en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ocho años después de su última actuación en Madrid, un concierto que se convirtió en una manifestación política con gritos como “Dolores Ibarruri a Madrid”, “Carrillo” o “Amnistía”, y presencia entre los seis mil espectadores de personalidades como Felipe González, Marcelino Camacho, Gabriel Celaya, Berlanga, Bardem, Marsillach o Massiel.

10 de febrero de 2001 - Tom Cruise y Nicole Kidman se separan

10 de febrero de 2001 | La Región

El pintor y fotógrafo ourensano Pastor Outeiral expone su obra por primera vez en Madrid, en la Casa de Galicia de la capital.

-(3) El escultor orensano Ignacio Basallo protagoniza la exposición “Materia Prima” en la galería Marisa Miramón de Ourense.

-La Audiencia Provincial de Madrid acoge el primer juicio celebrado en España contra la “Iglesia de la Cienciología”, una religión o secta, según se mire, que funciona en nuestro país desde 1968 a la que el fiscal acusa de moverse únicamente por el “afán de lucro”, con 16 de sus dirigentes sentados en el banquillo acusados de hasta once delitos que incluyen lesiones, amenazas o fraude contra la Hacienda Pública. Fundada en la década de los 50 por L. Ron Hubbard, la Cienciología cuenta en Estados Unidos con seguidores como los actores Tom Cruise, Dustin Hoffman o John Travolta; o escritores como Mario Puzo o Gore Vidal. En España un famoso como Antonio Flores siguió un tratamiento de desintoxicación bajo su supervisión.

-Los actores Tom Cruise y Nicole Kidman se separan después de once años de matrimonio.