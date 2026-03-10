Historia en 4 tiempos | El hombre de las barbas socráticas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Xavier Galiza y su colección de acuarelas

Xavier Galiza ante sus acuarelas.

(2) Expone en las dos salas del Museo Arqueológico una colección de acuarelas un fotógrafo profesional. El porqué un fotógrafo profesional hace acuarela sería cosa de análisis a la luz de una investigación con el propio autor. Pero de esto no hubo tiempo en la breve visita que hube de hacer a la sala. Me basta que Xavier Galiza, el autor de esta muestra, me diga que siempre le gustó pintar y que, desde hace poco tiempo, le dio por hacer acuarelas, rompiendo muchas, emborronando otras y a medias contento o semisatisfecho con las logradas, para que, sin investigar más, pueda decir, a la vista de la prueba presentada, que Xavier Galiza, si antes era un fotógrafo profesional con “vis artística”, ahora es un acuarelista muy digno de tener en cuenta.

En las 38 obras expuestas, una primera cualidad salta a la vista: el dominio de la perspectiva, cosa que no parece lógica en un iniciado, en un novel, pues ello requiere una indudable técnica, un previo aprendizaje. La cosa se explica porque Xavier fue delineante de un estudio de arquitecto, y naturalmente posee todos los secretos de la proyectiva, lo que le da pie, y poderoso, para no dejarse engañar por las apariencias de color en el momento de plasmar sobre el cuadro el paisaje que antes ha abocetado.

Una exposición bella, agradable, interesante, de muy buen tono con la que uno no puede por menos quedar sorprendido y gratamente impresionado.

Crónica de Alvarado

(1976)

Peliquín, un pueblo convertido en barrio

El polémico paso a nivel de Peliquín.

(1) Peliquín, ese pueblo que ahora es barrio de Orense, sufre una tremenda falta de comunicación. Por un lado, la carretera de Oira desde donde accede al barrio una empinada pista escenario de múltiples accidentes; por otro, en la avenida de Santiago un poderoso bloque de grandes empresas le dificulta el paso hacia la avenida.

Peliquín es un barrio encerrado en lo alto, marginado, incomunicado. El paso a nivel es la vía más rápida para salir y entrar, pero la más peligrosa. Los vecinos han luchado -aún continúa la lucha- para que ese paso sea suprimido. Pero sigue allí sin encontrarse otra solución más apropiada.

Además de esto, Peliquín echa de menos la riqueza de sus aguas, contaminadas ahora y por supuesto no potables. Y cada día los vecinos contemplan resignados ya la esbelta figura de la “capilla volante” todavía no restaurada desde hace 20 años que se instaló allí, procedente del Parque de San Lázaro.

El testimonio de un vecino, don Julio Mateo, es elocuente:

-Aquí muy cerca tenemos cuatro huesos difíciles de roer: Renfe, Campsa, Vegé, Uteco. Tenemos un paso a nivel muy peligroso que iban a suprimir, pero todavía no lo han hecho. La Renfe iba a hacer un puente de seis metros y no nos convino. Se pensó en uno de nueve y resulta que Vegé y Campsa hicieron un camino de menos de ocho metros. La Renfe colocó unos raíles en un camino y sólo dejaba metro y medio para peatones. Protestamos y sacaron los raíles. De momento, continuamos atravesando la vía con gran riesgo.

(1976)

El hombre de las barbas socráticas

José Luis Cuerda y César Silva.

(3) Humanamente hablando, qué reconfortante escuchar a este director, José Luis Cuerda, tan desesperadamente independiente. Desde sus barbas socráticas, cercano, lúcido, cómplice, fue ayer irónica espada flamígera del cine “standar”, nocivo y sin alma con que nos acechan las poderosas productoras americanas. José Luis tiene los ojos secretos del “progre” que fue allá en los erráticos 60, estudiante en el caserón de Derecho de la Complutense madrileña: Asambleas ruidosas, “Al vent”, Aute, jazz en el Colegio Evangelista y tomar disparado el metro hacia los cines de Arte y Ensayo.

Pronto, al carajo los pesados tomos de Derecho Romano. A buscar la acción, un estilo de vida creativo, a contar cosas y curtirse en el inquietante laberinto de la televisión de los 70. Aunque el poeta gritó “prohibido amanecer”, José Luis, casi en declaración de principios, titula “Amanece que no es poco”. Ahora tiene una casa en Moldes (Boborás): “Invoquemos la alegría y el sencillo vivir de las cosas”. De ahí sus imágenes llameantes, que descifran la alquimia del amor, cuentan una historia y logran eso tan sutil que es conmovernos.

Ayer reinvindicó la poesía, el arte y maldijo estos metálicos tiempos en que el corazón del hombre apenas siente la agresión de un verso.

(Mira, chico, si quieres ser director toma el video, graba, borra con avidez omnívora. Dirige como si palpases una mujer o como si hicieses el amor).

Crónica de J. Noguerol

(2001)

10 de marzo de 1926 - Millán Astray pierde un ojo en combate

El peligroso delincuente Francisco Javier Mira Rodríguez, detenido por hurto de caballerías, se fuga de la cárcel de Cea rompiendo el grillete que tenía en una pierna y rompiendo luego las cerraduras de dos puertas.

-Los soldados David Juárez Babarro, Donato Castro Rodríguez, Francisco Fernández Rodríguez, Gumersindo Labrador Rodríguez, Victorino Fraguas Campos, Adriano Méndez Conde, y el cabo Antonio Sanz Marcial, todos ellos destacados en Alcázarquivir, solicitan madrina de guerra en Orense.

-La ciudad de La Coruña rinde homenaje al poeta de Celanova Manuel Curros Enríquez, enterrado en aquella ciudad, con motivo del 18 aniversario de su muerte, con adhesión del Ayuntamiento de Orense.

-El jefe del Tercio, coronel José Millán Astray, pierde el ojo derecho al ser alcanzado por un balazo en combate en las montañas de Beni Hosmar, en Marruecos, aunque no se teme por su vida. Es la tercera herida que el militar sufre en combate, por lo que ya se pide para él “una recompensa que se destaque de las corrientes”.

10 de marzo de 1951 - Muere el teniente general Queipo de Llano

Don Manuel Gil Atrio, hasta ahora canónigo prefecto de Ceremonias y rector del Seminario Diocesano, es nombrado nuevo deán de la Catedral de Orense.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Vicente Muñoz Calero, visita Ribadavia y hace entrega de un importante lote de mantas para los más necesitados y de una subvención de 50 mil pesetas para el campo de deportes dela villa.

-En Orense fue concedido pasaporte a Leopoldo Dacasa Justo.

-Las camaradas de Sección Femenina en Orense son convocadas a los ensayos de cantos litúrgicos que se celebrarán en la Escuela del Hogar, cantos que se entonarán en las visitas para ganar el Jubileo con motivo del Año Santo y al que podrán sumarse los familiares y amigos de las camaradas que lo deseen.

-El teniente general Gonzalo Queipo de Llano, uno de los principales jefes militares de Franco durante la Guerra Civil y triunfador en el frente de Andalucía, muere en Sevilla a los 76 años.

10 de marzo de 1976 - Don Juan de Borbón visita a su hijo en la Zarzuela

Don Juan de Borbón visita a su hijo en la Zarzuela.

Nacieron en Orense: Dolores Delgado Paredes, Belén Pazos Cerdeiriña y Juan López Piñeiro.

-(1) El pueblo de Peliquín, convertido ahora en nuevo barrio de Orense, sufre varios problemas serios, entre ellos la contaminación de las aguas de la antigua fuente por gasoil o el abandono de la iglesia “ambulante” de San Lázaro, aunque el principal es la incomunicación de la zona y especialmente el “célebre” paso a nivel donde se han producido varios accidentes graves y del que los vecinos no logran “librarse” por más que lo intentan.

-(2) El fotógrafo Xavier Galiza expone su faceta como pintor en el Museo Arqueológico de Orense.

-El conde de Barcelona, don Juan de Borbón, visita “por sorpresa” a su hijo, el rey don Juan Carlos, con el que mantuvo una reunión de más de tres horas en el Palacio de la Zarzuela con el tema de la posible abdicación del conde y su renuncia al trono de España como tema principal.

10 de marzo de 2001 - Nuevo interventor para el Concello de Ourense

Nuevo interventor para el Concello de Ourense.

El ourensano Gonzalo Alonso Álvarez se convierte a sus 32 años en el interventor más joven de la historia del Concello de Ourense, una plaza que ocupará a partir del próximo mes de abril cubriendo la vacante que dejó hace 14 meses José María Baños, ahora interventor de la Diputación y presidente del Club Ourense Baloncesto. El nuevo interventor, que antes ocupó el puesto en los concellos de A Estrada y Lalín, será el tercero en los dos mandatos del alcalde Manuel Cabezas, y se convertirá en el cuarto funcionario del habilitación nacional del Concello de Ourense, junto al secretario municipal, el oficial mayor y el tesorero.

-(3) El director de cine José Luis Cuerda protagoniza el Foro La Región con una charla sobre cómo, por qué y para qué hacer cine, presentado por el director del Festival de Cine de Ourense, César Silva, con muchos nombres conocidos entre el público, entre ellos el alcalde de Carballiño, Manuel Vázquez; el concejal de Cultura de Carballiño, Francisco Rodríguez; la periodista Maribel Outeiriño, el actor Abelardo Pérez Gabriel, el concejal de Cultura de Ourense, Aurelio Gómez, o el historiador Marcos Valcárcel.

-La banda estadounidense The Lyres ofrece su única actuación en Galicia en la sala ourensana Rock Club, teloneados por los ourensanos The Easytones.