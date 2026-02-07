Historia en 4 tiempos | Homenaje a dos profesoras de EGB del colegio nacional Virgen de Covadonga de Orense por su jubilación

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 7 de febrero 1976 | La Región

Homenaje a dos profesoras de EGB del colegio nacional Virgen de Covadonga de Orense por su jubilación

Homenaje a dos profesoras del colegio de Covadonga por su jubliación. | La Región

Los profesores de EGB del colegio nacional Virgen de Covadonga de Orense se reunieron en un céntrico hotel en una comida de hermandad, para rendir homenaje a doña Isabel Gómez Tabarés y a doña Emérita Domínguez González con motivo de su jubilación.

También asistieron al acto todos los compañeros y compañeras que, en otro tiempo, ejercieron en el mismo centro de Covadonga y que, en la actualidad, lo hacen en otros colegios de la ciudad.

Doña Isabel y doña Emérita estaban acompañadas por sus esposos. A los postres les fue entregada a cada una una bandeja de plata como recuerdo del director y profesores del colegio “Virgen de Covadonga” y un ramo de flores.

Las homenajeadas agradecieron el acto con emocionadas y sentidas palabras, en medio de un gratísimo ambiente de afecto y simpatía.

Doña Isabel y doña Emérita dejan tras de sí una estela brillante de éxitos en la enseñanza. Su recuerdo permanecerá intacto como guía de una conducta a seguir por sus compañeros y como una senda de ejemplaridad a imitar por sus alumnas. Ya no volverán a enseñar en sus aulas, pero en ellas continuará la presencia viva de su entrega a una de las tareas más nobles: ayudar a modelar la personalidad de las niñas, mujeres del mañana.

Que su jubilación sea muy larga, sembrada siempre de alegría.

(1976)

La piscina olímpica y el foso de saltos del Pabellón estarán terminados en marzo

Vista del “vaso” de la futura piscina del Pabellón. | La Región

Poco a poco se va transformando el que en otro tiempo fue “Campo de los Remedios”, ahora urbanizado y sobre todo “deportizado”, y los orensanos se encuentran ahora entre la fachada oeste del Pabellón y el río Barbaña con una especie de recipiente de hormigón que será, sencillamente, la nueva piscina del recinto, una necesidad al no cubrir la demanda la actual piscina interior. Conversamos sobre la obra con sus dos aparejadores, don Rafael de Sas Espiñeira y don Alfonso Álvarez Moreno.

-¿Cómo será esta piscina que se construye en los Remedios?

-Se trata de una piscina olímpica que se ajustará totalmente a las características que exige el reglamento olímpico para esta clase de instalaciones, 50 metros de largo por 25 de ancho, con ocho “calles” y podium de salida. Será totalmente descubierta, con agua fría únicamente.

Es decir, que esta piscina solo podrá ser usada durante el verano o, a lo sumo, en épocas de buen tiempo, y además, sin aprovechar el excelente manantial de agua caliente de que dispone nuestra ciudad y cuya aportación sería totalmente gratis.

Al lado de la piscina irá el foso de saltos, de que se carecía en Orense. Tendrá unas dimensiones de 20 por 20 metros y 5 de profundidad, con una torre de saltos de hormigón de 10 metros de altura, que estará dotada de tres trampolines.

-¿Se harán graderíos?

-De momento no, aún cuando está previsto hacerlos en un futuro, habiéndose dejado para ellos el espacio suficiente.

Las obras de la piscina dieron comienzo el 15 de septiembre de 1975, y las del foso hace tan sólo unos días. El plazo de ejecución es de seis meses, por lo que es de esperar que empiece a funcionar a mediados de marzo… si el tiempo lo permite.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Un escultor en la nieve

Esculturas de Florencio Martínez Vázquez. | La Región

En la Cafetería del Self Service, de la Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda, se inauguró el pasado domingo una interesante exposición de esculturas de un nuevo artista orensano.

Florencio Martínez Vázquez, hombre joven, inició en su tierra natal de San Juan de Río su gran afición por la talla y la escultura en madera, como una satisfacción íntima, por la necesidad de realizarse. Su obra pronto encontró admiradores que deseaban adquirirlas y ello le animó el pasado año a montar una exposición en el Círculo Mercantil de Vigo, que tuvo bastante éxito. Posteriormente envió una escultura a la Bienal Internacional de Arte celebrada en Pontevedra y ya en la Bienal celebrada por la sociedad Trasgos y Meigas de Sarria, logró un segundo premio con una escultura en bronce.

El paso de la madera al bronce en sus obras está señalado por su amistad con el escultor Buciños, que le animó a utilizar este material, ayudándole moralmente.

Este paso de Florencio ha sido definitivo en su obra, pues ha pasado de un estilo académico y realista a realizar una obra de mayor imaginación, escapando de lo fríamente clásico y buscando un estilo propio, aunque de momento esté influenciado, y lo reconoce, por Buciños.

La exposición permanecerá abierta todo el mes de Febrero y es un atractivo más para los miles de aficionados que suben a disfrutar de la ya abundante nieve de Cabeza de Manzaneda.

(1976)

7 de febrero de 1926 - Juicio por homicidio en Ginzo de Limia

La Audiencia Provincial de Orense se traslada a Ginzo de Limia para celebrar en el Casino de la villa una vista contra Benigno Marra por el delito de homicidio, remontándose los hechos a septiembre de 1923 cuando tras una disputa por hechos banales (entonar canciones que molestaban al agrarismo gallego) el ahora acusado intercambió disparos con un vecino de Villarino de Conso que resultó muerto. El ministerio califica el hecho como homicidio con el atenuante de defensa lícita y pide dos años y cuatro meses de cárcel, mientras que la acusación privada no está conforme con dicha petición y pide para el procesado la pena de muerte. El juicio ha levantado gran expectación y han acudido a presenciarlo multitud de personas de las aldeas cercanas, notándose muy especialmente la presencia de “elemento agrario”.

-El Ayuntamiento de Canedo recibe una moción solicitando su agregación al Municipio de Orense.

-Ha salido de Orense para Madrid el corredor de comercio don Cándido Puga Noguerol.

7 de febrero de 1951 - Victoria de La Orensana liderada por Carriega

En Vigo, donde tienen fijado su residencia, ha dado a luz con toda felicidad un precioso y robusto niño la joven señora doña Gloria Peso, esposa del competente empleado de los almacenes Colón don José Feijóo. El niño, al que se impondrán los nombres de José Vicente, será apadrinado por su abuelo, el industrial de Celanova don Teófilo Feijóo, y doña Digna Peso.

-La Orensana vence al Numancia por 2-0 con dos goles de Oliveros y liderada en el campo por Carriega, superando además de al rival al barro que anegaba el terreno de juego del Couto.

-Con toda felicidad ha dado a luz un robusto niño, primogénito de su matrimonio, doña María de la Paz Olivares, digna esposa del Inspector de Higiene Pecuaria de Leiro y jefe local del Frente de Juventudes, don Santiago Marcos Prieto.

-En Verín, por don Ramón y esposa, y para su hermano don Juan, residente en Argentina, ha sido pedida la mano de la encantadora señorita Carmiña López Alvar.

7 de febrero de 1976 - Dimite el director del Hospital Provincial

7 de febrero 1976 | La Región

El doctor don Manuel Montero Gómez presenta su dimisión irrevocable como director del Hospital Provincial de Orense, cargo que desempeñaba desde hace seis años, a raíz de los últimos conflictos surgidos en el centro y la actitud tomada ante los mismos por el presidente de la Diputación, organismo del que depende el Hospital, en funciones.

-(1) Avanzan las obras de la piscina olímpica y el foso de saltos del Pabellón de Deportes, que podrían estar listas en el próximo mes de marzo.

-(2) Homenaje a las profesoras del colegio nacional Virgen de Covadonga de Orense doña Isabel Gómez Tabarés y doña Emérita Domínguez González.

-(3) Un nuevo artista orensano, Florencio Martínez Vázquez, expone su obra en Cabeza de Manzaneda.

-La Universidad de Santiago vive una situación extremadamente conflictiva, con más de 1.300 estudiantes encerrados en las Facultades de Económicas y Medicina en demanda de amnistía y otras reinvindicaciones estudiantiles y políticas, y huelga casi total en los restantes centros, protestando también contra la “brutalidad policial”.

7 de febrero de 2001 -Barcelona a favor de los inmigrantes

7 de febrero de 2001 | La Región

El atleta de Arnoia José Ramón Rey, del Grupo Academia Postal, logra el primer título absoluto de campeón gallego de Cross para un ourensano, al vencer en la prueba disputada en el parque vigués de Castrelos por delante de su compañero de equipo Hassan Leikhili, un doblete también histórico para el club ourensano. En categoría promesa el ourensano del Grupo Academia Postal Rubén Diz no pudo revalidar su título y finalizó en cuarta posición, con el ourensano del Pabellón Javier Paredes tercero en esta categoría.

-La compañía madrileña Nuevo Repertorio presenta en el Teatro Principal de Ourense la obra teatral del británico Tom Stoppard “Rosencrantz y Guildenstern han muerto”, protagonizada por los actores Ernesto Alterio y Juan Diego Botto.

-Miles de personas, 10 mil según la Guardia Urbana y 50 mil según los organizadores, se manifiestan en Barcelona en apoyo a los inmigrantes y su regularización y como protesta contra la nueva Ley de Extranjería del Gobierno de Aznar, bajo el lema “Papeles para todos”.