Historia en 4 tiempos | III Semán do Cine en Celanova

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 3 de agosto 1976. | La Región

III Semán do Cine en Celanova

Cartel de la III Semán do Cine. | La Región

Como xa ven sendo normal os rapaces do Cine Club Solpor de Celanova traballaron sin desmaio pra poder levar a cabo a súa Terceira edición da Semán do Cine en Celanova, que deu comenzo onte no cine Regueiro daquela fermosa vila de San Rosendo. A Semán vencella as tradicionales festas da Encarnación e do San Roque e por primeira vez iste ano, moi acertadamente todo hai que decilo, e gracias a xenerosa axuda da Comisión de Festas, haberá o I Ciclo de cine pra nenos, dos que xamais naide debe olvidarse.

Tamén hai que destacar a maravillosa actitude e disposición do pobo celanovense frente a iste feito cultural, que apoia incondicionalmente. As entidás bancarias locales, así como algunhas casas comerciales, teñen prometida a súa axuda económica pra que no remate non haxa números roxos. Un exemplo dende logo a seguir polas entidades bancarias da cidade ourensán, e por casas comerciales, tan reacias sempre salvo honrosísimas esceucións, a apoiar os feitos culturales que se dan na chamada “Atenas de Galicia” máis polas inquedanzas dos xóvenes que polas axudas que conceden orgaismos e autoridades.

A Semán, baixo o tema xenérico de “Cine testimuña”, proietará un total de nove longometraxes, entre eles “O verdugo” de Luis García Berlanga, “O espíritu da colmea” de Víctor Erice, ou “Dodes’ka-den” de Akira Kurosawa.

(1976)

Cursillos de tenis en Manzaneda

Aprendiendo a jugar al tenis con Pepín Méndez en Manzaneda. | La Región

Pepín Méndez, con su buen hacer tenístico, estuvo dirigiendo en la Estación de Manzaneda una clases de tenis para cursillistas de varias edades.

La disciplina tenística, aunque difícil, ha sido asimilada por estos muchachos y muchachas asistentes, porque Pepín tiene el don especial de hacer fácil lo difícil, tratándose del tenis, que él enseña como pocos, hasta el extremo de que en sus exámenes de Madrid, ha destacado sobremanera por este punto.

Los cursillistas aprendieron lo fundamental del tenis, y era asombroso ver como chavales que no vieron una raqueta en su vida efectuaban el servicio, uno de los más difíciles golpes del tenis, con un estilo que para sí quisieran muchos ya iniciados y algunos consagrados de nuestro mundillo.

(1976)

Cecilia Martínez: todo lo que nada es oro

Cecilia Martínez. | La Región

Cecilia Martínez lidero al Pabellón Ourense en los campeonatos gallegos de verano de Natación celebrados en la piscina “Rosario Dueñas”, última cita de la temporada, en categoría junior y absoluta, bien secundada por David Dacuña y Ángel Ferrera.

Cecilia venció en las tres pruebas que disputó, a pesar de no ser las de su especialidad: cien metros espalda, doscientos estilos y cien libre, colgándose en los tres casos la medalla de oro.

Sandra Otero colaboró con un bronce en cien espalda, y Carlota Couto rozó el podio (fue cuarta) en los cien y doscientos braza.

En categoría masculina, David Dacuña venció en 100 y 200 espalda, con récord provincial incluido en la segunda prueba, y Ángel Ferrera fue el mejor en 200 y 400 libres, además de segundo en cien mariposa.

Francisco Justo, David Diz y Víctor Rodríguez también tuvieron actuaciones destacadas.

En categoría junior el único oro fue para Daniel Toro en 50 libre, con destacadas actuaciones de Raúl Lage, Iván Fernandez y Pedro Vilas, también medallistas.

Por equipos, el Pabellón finalizó segundo en la categoría masculina y sexto en la conjunta, arrastrando tres ausencias muy notables, las de Santi Escudero, Óscar Cofán y Paula Carballido, ésta última en los Mundiales de Fukuoka en Japón donde formó parte del equipo que logró un nuevo récord de España.

Crónica de Seoane (2001)

Se constituye el Ayuntamiento de Cortegada | 3 de agosto de 1926

El joven presbítero don Fernando Quiroga Palacios, enviado por el obispo de Orense a ampliar estudios en Roma, aprueba el primer curso “cum laude” en el Pontificio Instituto Bíblico de la capital italiana, convirtiéndose en el segundo alumno que lo logra desde hace muchos años.

-El comandante don Vicente Sevil Ivisa, disponible en la 4ª Región, es destinado al regimiento reserva de Orense número 65.

-Don Francisco Gallardo Gutiérrez es nombrado auxiliar de Pedagogía de la Escuela Normal de Maestros de Orense.

-Se constituye el nuevo Ayuntamiento de Cortegada, formado por: Santiago Puga Sarmiento (alcalde), Manuel Pérez, Antonio Vázquez Cordero, Bernardino Vázquez, Rogelio Areas, Manuel Carpintero y Avelino Álvarez.

-Una compañía de Seguros de Nueva York cifra en 500.000 los coches destruidos el pasado año por accidentes de carretera, sumando un coste total de 218 millones de dólares.

Paz entre Alemania y Yugoslavia| 3 de agosto de 1951

Nacieron en Orense: Pedro López Rivero, Isabel Rodríguez Carballo y Teófilo Nóvoa Rivero.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Celso Lomas Covelo, José Alén Martínez, José Filgueira Rodríguez, Salvador Domínguez Álvarez, Manolo Domínguez Nogueira, Heliodoro Estévez Fernández, Isaac Fernández Castiñeiras, Pedro Crespo Mojón, Antonio González Viso, Benito Grande Conde, Juan Guerra García, Modesto Guzmán Osorio, José Salgado Domínguez, José Salgado Fernández, José López González, Felisindo Bravo Alén y Manuel Bravo Amaro.

-El párroco de San Miguel de Lebosende (Leiro), don Juan Pérez Vázquez, fallece después de prolongada enfermedad.

-La Sección Adoradora Nocturna de Junquera de Ambía celebra sus bodas de plata con diversos actos que culminaron en la Ex-Colegiata.

-El primer ministro Ben Gurion y su partido laborista Mapal triunfan en las elecciones celebradas en Israel.

-Alemania y Yugoslavia ponen fin al estado de guerra entre ambos países.

Nuevas revelaciones sobre el caso de “El Tornillo” | 3 de agosto de 1976

3 de agosto de 1976. | La Región

La joven Paz Rodríguez Docampo declara al diario El País haber sido testigo presencial del suceso de la Ferretería “El Tornillo” en la calle General Franco que conmocionó a Orense en febrero de 1975, y asegura que vio como el joven José Luis Rodríguez Belmonte fue llevado a la fuerza por dos hombres y uno de ellos le disparó hasta en dos ocasiones en la cabeza con una pistola. La joven dice que narró estos hechos en su momento ante el juez y la policía y que hay otros testigos que vieron lo mismo, asegurando que a día de hoy no sería capaz de identificar al autor de los disparos. El caso está actualmente “cerrado” para los tribunales, que estimaron que el joven “se suicidó”.

-(1) Cursillos de tenis en Manzaneda a cargo de Pepín Méndez.

-(2) Da comienzo la III Semana do Cine en Celanova organizada por el Cine Club Solpor.

-Un incendio forestal “incontrolable” en Santa Mariña do Monte se convierte en el peor de lo que va de verano en Orense y continúa activo pese a la intervención de las tropas del regimiento Zamora número 8 junto a los bomberos.

-Un total de 42 presos políticos se declaran en huelga de hambre en la Prisión de Carabanchel en protesta por el retraso en la aplicación de la amnistía, la mayoría (33) pertenecientes a ETA Quinta Asamblea.

Incendio en un silo de pienso de Coren | 3 de agosto de 2001

3 de agosto de 2001. | La Región

Un total de 18 trabajadores de Coren tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo al declararse un incendio en un silo de pienso en la fábrica del polígono de San Cibrán, todos ellos después de participar en la extinción que luego fue asumida por Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Nacional. El fuego se inició en una granuladora y se extendió rápidamente, por lo que la rápida actuación de los trabajadores salvó a la fábrica de lo que pudo haber sido una catástrofe.

-(3) La nadadora ourensana Cecilia Martínez lidera al Pabellón en los Campeonatos gallegos celebrados en Ourense, con tres oros en 100 metros espalda, 200 estilos y 100 libres.

-El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a Porto do Son (A Coruña) acompañado de su esposa y sus dos hijas para pasar unos días de vacaciones en el piso de una prima.

-Entra en vigor en Alemania la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y equipara sus derechos a los de los heteresoxuales, una “victoria” hacia la plena igualdad de los homosexuales que ha tenido que pasar por encima de la oposición de los Estados más conservadores.