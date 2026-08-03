A Sánchez le aguarda su peor año político

Había preparado cuatro semanas de vacaciones en La Mareta lejos del mundanal ruido, lejos de los avatares políticos y judiciales que le han amargado los últimos meses. Para desgracia de Pedro Sánchez tendrá que reducirlas en unos días, los incendios le obligaron a fijar un Consejo de Ministros la última semana de agosto porque no era aceptable que con la que estaba cayendo el Gobierno se cogiera un mes de vacaciones, y ahora la crisis de Ceuta ha repercutido en sus planes, porque ha impedido que pudiera volar a Canarias nada más finalizar su audiencia en Palma con el rey, y se fue a Ceuta.

Así y todo, a pesar de los problemas, del desafecto creciente hacia su persona, de las dificultades para hacerse valer en el escenario internacional, y de la maldita corrupción que se lleva todos los titulares de los medios de comunicación, Pedro Sánchez ni por un momento se ha planteado renunciar a presentar nuevamente su candidatura. Eso sí, lo admiten las pocas personas de su confianza que hablan con periodistas, de vez en cuando da a entender que ha asumido que puede perder el Gobierno. Pero su estrategia está centrada en recordar que no ganó las elecciones en el 2023 y sin embargo logró formar Gobierno con el apoyo de diferentes partidos, y está convencido de que Feijóo no logrará un solo apoyo de ningún partido que no sea Vox. Y la alianza con Vox, el rechazo a Vox, será el principal aliado de la izquierda.

Elecciones generales

Lo que centra los preparativos a futuro de la clase política es el intento de fijar la fecha de las elecciones generales. Tienen que celebrarse antes de finales de julio para cumplir con lo que marca la Constitución, pero la mayoría de los rumores auguran que serán antes de las municipales y generales de mayo para no perjudicar al partido , ya que el rechazo a Pedro Sánchez se hace extensivo a sus candidatos. Si es así, teniendo en cuenta que desde la fecha de la disolución de las Cortes a la fecha de las elecciones deben transcurrir 54 días, Sánchez debería disolver las Cortes como tarde a finales de marzo.

Decía Sánchez que Podemos no le quitaba el sueño, aunque le ha dado muy serios disgustos. Ahora, cuando inicia sus vacaciones, hay un nombre que le quita el sueño: Begoña.

Su mujer tendrá que comparecer ante un tribunal popular a principios de año, y la prueba de que el presidente está lógicamente preocupado es que el matrimonio ha decidido que Begoña Gómez cambie de abogado.

A Pedro Sánchez también le preocupa, mucho, desconocer qué más puede salir sobre la corrupción de su partido

No le preocupa que pueda ser condenada a prisión, ninguno de los dos presuntos delitos por los que está imputada significan que en caso de ser condenada tenga que cumplir pena de prisión, pero desde el punto de vista de la imagen, la biografía de su mujer quedará marcada para siempre y afectará incluso al resto de la familia. El último tramo de su trayectoria en la Complutense ha sido amarga: la Universidad le exige más de 100 mil euros de indemnización por los perjuicios causados durante la etapa en la que ocupó una cátedra a la que no tenía derecho y con una gestión polémica y que podría ser delictiva.

Y también le preocupa, mucho, desconocer qué más puede salir sobre la corrupción de su partido.

Su estrategia hasta ahora, y la seguían fielmente tanto sus colaboradores como los medios de comunicación afines, era presentarse como un jefe de Gobierno honrado, sin capacidad de controlar todas las estructuras del Ejecutivo y del partido, y profundamente sorprendido, y dolorido, por loa casos de corrupción que afectaban a algunos de sus hombres de mayor confianza, amigos con los que compartía confidencias personales e iniciativas políticas, condenados por los tribunales y que cumplen muchos años de prisión.

Sigue diciendo que no sabía nada de lo que ocurría en su entorno más íntimo. Pero hay algo que se le escapa y que también le podría quitar el sueño, aunque eso es ya una percepción: no tiene ni idea de qué informaciones se pueden revelar en septiembre en los medios de comunicación que en estos años se han hecho con fuentes importantes. Han demostrado que la corrupción era habitual en miembros destacados del PSOE, incluso pertenecientes al entorno más cercano a Pedro Sánchez.

De ZP a Ceuta

Es lo que lleva a la conclusión de que el presidente sabía lo que ocurría; es impensable que, por la envergadura de los casos no tuviera noticia de nada. Cuenta con servicios de información profesionales que estaban obligados a trasladarle lo que ocurría en el PSOE y en el Gobierno, las investigaciones de la UCO y la UDEF antes de que se publicaran, y qué datos manejaban importantes empresarios -que conocen bien a Sánchez- sobre “conseguidores” en el partido y en el Gobierno a cambio de comisiones colocadas en sociedades más o menos discretas o en cuentas en el exterior.

Todo el mundo que sigue la actualidad política y sus avatares aguarda al mes de septiembre con la convicción de que desde los primeros días se publicarán nuevas y demoledoras noticias sobre más casos de corrupción o ampliación de los ya conocidos. Como se esperan revelaciones de personajes que están al tanto de todo lo que ha sucedido y desean colaborar con la Justicia para tener los beneficios que ha tenido Aldama, espera tener Julio Martínez -testaferro de Zapatero- y esperan tener los dos directivos de Plus Ultra que han dejado la empresa aérea y también destacados miembros de la SEPI.

En estos días finales de julio la prioridad absoluta es la crisis de Ceuta y, en segundo plano, Melilla. Sabe el presidente, mejor que nadie, que no ha atendido a las señales de alerta que llegaban desde hace mucho tiempo, años. Ni puede iniciar las vacaciones en peor escenario ni, vista la envergadura del problema, puede esperar que haya finalizado cuando se inicie el curso político. Complicado curso político.