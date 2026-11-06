Historia en 4 tiempos | Javier Bardem y Luis Tosar pasan por el Festival

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 6 de noviembre de 1976.

Se anuncia la Festa do Magosto

Cartel de Virxilio para la Fiesta del Magosto en Orense.

(1) Con la distribución de carteles de Virxilio y la edición de folletos que llevan una presentación de Xosé Ramón Estévez Gómez, se anunció por la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento la celebración de la XIII Festa do Magosto.

Se celebrará, como en años anteriores, el próximo día 11 festividad de San Martín.

Por la mañana habrá recorrido de bandas y grupos de gaiteiros por las calles de la ciudad.

A las cuatro, recepción en el Ayuntamiento a la “Moza do Magosto 1976”, señorita María Fernanda Trapote Torre y “compañeiras”. Concentración de los magostos y ofrenda floral ante la imagen de San Martiño en la Catedral.

Desfile por las calles de Lamas Carvajal, Eugenio Montes, Cruz Roja y General Franco hasta la Alameda, donde a las cinco pronunciará el pregón don Ramón María Blanco, escritor y poeta.

A continuación de procederá al encendido de los magostos con premios de cinco mil pesetas al más “enxebre” y al más animado. Cada magosto participantes con un número no inferior a diez magosteiros será subvencionado con mil pesetas.

Seguirá una fiesta típica animada por la Banda de Música de Orense y grupos de gaiteiros. A las nueve de la noche, gran sesión de fuegos de artificio y lucería como final de jornada.

(1976)

Los destrozos de las aceras

Aceras destrozadas en las calles Calvo Sotelo, General Franco y Juan XXIII.

(2) Tiene que volver a ser tema, pese a haberlo tratado numerosas veces.

Recordamos que en el último pleno municipal se abordó este tema y se acordó hacer un inventario de necesidades de reparaciones de aceras en la ciudad, así como otras necesidades, como sumideros, reparación de alcantarillas, bordillos, etc., etc.

Pero esto de las aceras, nos lo decían varios orensanos, está exigiendo una ordenanza municipal o un bando de tal manera que tan pronto se realice un destrozo, se exija de inmediato su reparación.

Estos destrozos son causados por contratistas de otras obras, por la propia brigada municipal al reparar averías de agua, por el hundimiento provocado por el estacionamiento indebido de camiones, algunos de ellos de gran tonelaje, que hunden las tapaderas de registros.

De hecho, y de trecho en trecho, las aceras orensanas ofrecen estos aspectos. Ya no digamos en lugares de la periferia, sino en las mismas calles del centro de la ciudad.

Crónica de Urbano

(1976)

Javier Bardem y Luis Tosar pasan por el Festival

Luis Tosar, presente el domingo en el Festival de Cine.

(3) “¿Más jamón, jamón?”. Al camarero cuarentón del Sanmiguel le gusta el cine… y la película de Bigas Luna… y Javier Bardem también. Así que después del jamón, el queso, la ensalada, el rape, regado con un Viña Meín, y el licor café, le pidió un autógrafo para su hija. ¡Sólo tiene siete meses!, pero qué importa: Algún día se lo agradecerá.

Apareció en la ciudad el domingo, por sorpresa y para sorpresa de todos, en uno de los dos días que le deja libre el rodaje de “Los lunes al sol”, de Fernando León. Llegó entre el actor Luis Tosar y José Manuel Quiroga, que presentaba un corto.

Después al Sanmiguel. En los postres eran diez, al sumarse Lola Dueñas y Daniel Guzmán. Y con la misma, a bailar. “¿Yo? cerveza mahou, soy de Madrid”. Y a cantar: los Stones, Siniestro Total… A las seis de la mañana se acabó la fiesta. Atrás quedaban autógrafos, caras de susto e incluso algún conato de histeria. ¿Guapo? A la gerente del Festival, que estuvo en el grupo, se lo pareció: “un gran tipo, pero para encantador Luis Tosar, y además es nuestro”.

Crónica de X. Carballo

(2001)

6 de noviembre de 1926 - La Cruz Roja sortea un Citroen en Orense

Llegó a Orense procedente de Verín el doctor don Juan Guerra Valdés.

-Llegó a Orense procedente de Verín el farmacéutico don José Santamarina.

-Regresó de sus posesiones de Carballeda de Avia nuestro compañero de la prensa don Manuel Estévez, acompañado de su distinguida familia.

-El comandante médico don César Gutiérrez sale con su distinguida familia en dirección a La Coruña, donde el militar ha sido destinado y donde fijarán su residencia.

-Saludamos en Orense al recaudador de Contribuciones de Verín, don José Tresguerras.

-La Asamblea Local de la Cruz Roja sortea un magnífico coche Citroen en Orense en una rifa cuyo ganador debe coincidir con el número de la Lotería Nacional del día del sorteo, vendiéndose los números en casi todos los comercios de Orense y en la Papelería de La Región.

-Inglaterra y Gales declaran la guerra a las ratas, que causan daños valorados en 55 millones de libras esterlinas al año en ambos territorios.

6 de noviembre de 1951 - Matinal de cine en el Xesteira

El Coliseo Xesteira acoge una matinal cinematográfica en homenaje a los productores orensanos, con entrada gratuita para los productores y sus familiares que solo tuvieron que enseñar su carnet sindical o cartilla profesional para acceder.

-La Diputación Provincial concede una subvención de 21 mil pesetas a la Junta de Fomento Pecuario para los concursos comarcales.

-Procedente de Marín saludamos en Dacón al conocido industrial don David Corral Pajariño.

-En Freijeiro (Vigo) fue bautizado un niño, primer hijo del conocido hombre de negocios Vázquez Rivada y su esposa, Quety Cordero.

-El senador Robert Taft es el favorito para ser el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, por delante de los generales Eisenhower y Mac Arthur, según una encuesta entre los delegados de la Convención Republicana.

-La princesa Isabel de Inglaterra y su esposo el duque de Edimburgo llegan a Washington en visita oficial.

6 de noviembre de 1976 - Otro accidente en el “cruce de la muerte” en Ervedelo

Nacieron en Orense: Roberto Iglesias Graña, Yolanda Fernández Díaz, Diego Fernández Morais, Natalia Figueras Pimentel, Francisco Contreras Martinón, Silvia Iglesias Feijóo, Carmen Rodríguez Pascual, Pablo Pérez Varela, Alfonso da Cruz Durán y Isabel Brandín Míguez.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Teresa Pulido Picouto y don Domingo Gómez Fernández, profesor en la Universidad de Santiago. Fueron padrinos doña Teresa Picouto Díez, viuda del doctor Pulido Vázquez, y don Valentín Gómez Fernández, hermano del novio. Los novios fijarán su residencia en Santiago.

-El conocido como “cruce de la muerte” de Ervedelo registra un nuevo accidente, esta vez sin muertos ni heridos graves, al chocar un turismo con un camión.

-(1) La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Orense anuncia el programa de la próxima Fiesta del Magosto, con la señorita María Fernanda Trapote Torre como “Moza do Magosto 1976”.

-(2) Siguen los destrozos en las aceras de Orense.

6 de noviembre de 2001 - El Concello de Ourense embarga a morosos

6 de noviembre de 201.

El Concello de Ourense bloquea las cuentas de sus morosos para embargar cerca de un millón de euros de impuestos impagados, un importe sin embargo inferior a los 3 millones de euros que suelen quedar sin cobrar cada año aunque no siempre por la morosidad, con los cambios en el padrón como otra de las causas.

-José Luis Castro de Paz y Jaime Pena presentan el Festival de Cine de Ourense el libro “Las imágenes y el inventor de palabras: Camilo José Cela en el cine español”, un estudio sobre la vinculación de Cela con el cine que ha sido coordinado por ambos.

-(3) El actor Javier Bardem pasa “fugazmente” por el Festival de Cine de Ourense junto al también actor Luis Tosar, aprovechando un descanso del rodaje de la película “Los lunes al sol” que ambos filman en Vigo.

-El papa Juan Pablo II beatifica a la española María Pilar Izquierdo Albero (1906-1945), fundadora de la Obra Misionera de Jesús y María durante la posguerra española que cuenta actualmente con 230 religiosas en seis países.