Historia en 4 tiempos | Javier Pazos bate cuatro récords absolutos provinciales

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

Javier Pazos bate cuatro récords absolutos provinciales

Javier Pazos entrando vencedor en la prueba de 100 metros braza.

La piscina del Pabellón de los Deportes acogió los Campeonatos provinciales de verano de natación, con la participación de los clubs Medina y Pabellón.

Lo más relevante, sin lugar a dudas, ha sido la prueba de 400 metros estilos individual masculino, con un Javier Pazos en plenitud facultades que ha llevado el récord provincial absoluto de 5.32.0 a 5.08.0, consiguiendo así la mínima para los campeonatos de España.

Otra prueba donde ha conseguido récord provincial absoluto y por lo tanto mínima para Palma, ha sido en la prueba de 100 metros braza con 1.11.3, rebajando su anterior récord en una décima de segundo.

Sus otros dos récords han sido en la prueba de 100 mariposa con 1.04.2 y en 200 estilos individuales con 2.23.1.

Con estos cuatro récords conseguidos por Javier Pazos el Club Natación Pabellón ha escalado puestos en la clasificación del mejor club de natación en la presente temporada, esperando que en Palma de Mallorca consiga rebajar aún más estos tiempos y situar a su club en un gran puesto.

(1976)

Presentación de la reina de las fiestas de El Puente

La Reina de las Fiestas de El Puente con sus damas de honor.

Las fiestas de El Puente se están desarrollando con una inusitada animación, con miles de personas acudiendo a los distintos actos populares desarrollados, destacando especialmente la procesión del Santiago Apóstol por las calles más céntricas.

Otro acto destacado fue la gratísima fiesta que se desarrolló en los salones de “La Troya” con motivo de la presentación de la Reina de las Fiestas, señorita María Teresa Valeiras Magán.

Con ella fueron elegidas damas de honor las señoritas Isabel Guede Iglesias y Nieves Goyanes Bermejo.

Se les impuso la banda de honor y fueron homenajeadas con obsequios y ramos de flores.

Inmediatamente se bailó el tradicional “vals de presentación”, siguiendo una gratísima velada que duró hasta altas horas de la noche, y en el transcurso de la cual, la directiva obsequió espléndidamente a todos los presentes.

(1976)

Ofrenda nacional al Apóstol Santiago

Los reyes de España a su llegada a la Catedral. | La Región

La familia real española ha asistido hoy, en la catedral de Santiago, a los actos de la ofrenda nacional al Apóstol Santiago, que ha sido hecha por Su Majestad el rey don Juan Carlos.

Minutos antes de las diez de la mañana la familia real abandonó el Hostal de los Reyes Católicos, donde se hospeda. En ese momento la banda de música de capitanía general interpretó el himno nacional.

Su Majestad el Rey, que vestía uniforme de capitán general del Ejército, pasó revista a una compañía de Infantería del regimiento Isabel la Católica, con bandera, bandas de cornetas y tambores que rendía honores.

Seguidamente se formó la procesión que encabezaba la corporación municipal, a continuación la familia real, y seguidamente el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; los ministros de Justicia, Landelino Lavilla; de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, y de Educación y Ciencia, Aurelio Menéndez Menéndez, y otras autoridades civiles y militares.

La familia real fue recibida en la puerta del Obradoiro por el arzobispo de Compostela, monseñor Ángel Suquía.

Sus majestades, tras besar el “Lignum Crucis”, penetraron en la basílica bajo palio. La familia real española ocupó un sitial de honor.

En el ofertorio, su Majestad el Rey dio lectura a la invocación, en la que pidió al Apóstol “paz, reconciliación, convivencia generosa en la libertad y el orden, y tolerancia en el respeto mutuo”.

(1976)

26 de julio de 1926 - Bando sobre la venta de vinos

Llegó a Orense procedente de Santander el joven comerciante establecido en aquella ciudad don Antonio Seoane.

-Llegó a Orense procedente de Madrid, continuando viaje a Verín, el oficial de Correos don Matías Mosquera con su bella esposa y el afamado médico oculista doctor Oliveros, a quien acompañaba su familia, consultando a los enfermos de su especialidad en el Hotel Roma.

-Los orfeonistas de Unión Orensana salen con dirección a Puenteareas para ofrecer allí un concierto, con su presidente señor Cobelas y varios miembros de la directiva.

-El alcalde de Orense, don Matías Bobillo, dicta un bando sobre la venta de vinos en la ciudad que prohíbe la tenencia y venta de vinos falsificados y establece que en los establecimientos públicos de venta se deberá indicar la graduación alcohólica, procedencia y precio del vino en puntos visibles de los recipientes.

-Se concede pensión de 1.514 pesetas a los padres del legionario muerto en campaña Celso Moreiras Pena, vecino de Sandianes.

26 de julio de 1951 - Primera Vuelta Pedrestre de El Puente

El Puente celebra sus fiestas patronales superando los problemas que pusieron en duda su puesta en marcha este año, gracias a una comisión formada por los señores: Andrés Rodríguez Valeiras, Bruno Tabarés, Gerardo Camino Castillo, Arturo Quintana Meléndez, Pablo Prada Álvarez, Miguel Iglesias Diz, José Luis Arce, Arsenio Crespo, Fermín Novo, Benito Alonso Álvarez, Evaristo Martín Castro y Felipe Menéndez.

-Las fiestas del Puente acogen la primera edición de la Vuelta Pedestre al Puente, sobre un recorrido de 3.500 metros, con triunfo final para Benito Rodríguez Feijóo y victoria por equipos del Juventud del Frente de Juventudes.

-En Verín ha dado a luz una preciosa niña, primera de su matrimonio, doña Teresita Pérez, esposa del comerciante de esta plaza don José María Pérez.

-El exentrenador de la Orensana Gallart, esta temporada al frente del Lemos, ficha por el Chaves portugués, que le pagará un sueldo mensual de 2.000 escudos.

-Un vecino de Velle de 33 años sufre heridas de pronóstico reservado al caerse de una bicicleta en la carretera de La Lonia.

26 de julio de 1976 - Manifestación juvenil en Santiago

Noticia 1976

(1) La reina de las fiestas de El Puente y sus damas de honor son presentadas en una brillante fiesta en los salones de La Troya.

-(2) El nadador del Club Natación Pabellón Javier Pazos bate cuatro récords provinciales absolutos.

-(3) El rey Juan Carlos presenta la ofrenda nacional al Apóstol Santiago en Compostela.

-Varios cientos de jóvenes se manifiestan en Santiago en petición de amnistía y autodeterminación para Galicia, en plena visita de la Familia Real española, con gritos de “¡Galicia ceibe! y ¡Amnistía xeral!, disueltos finalmente por la Policía Armada que efectuó 32 detenciones, aunque no pudo evitar la quema de una bandera española en la calle del Franco.

-Nacieron en Orense: Ana Cerviño Alonso y Delfín Ramos Vázquez.

-Se casaron: Pedro Castro Prol y Carmen Espinosa Insuela, Venerando Montes Cabanelas y Carmen Conde Fernández, José Blanco Alonso y Pilar Rodríguez Conde, Antonio Caballero Almo y Adelaida Cid Fontaiña, Horacio Montelo López e Isabel Baltar López, Nibio Bernardo Ferrari y Dolores Estévez Vigil, Manuel Díaz Fernández y Camila Salgado Borrajo, Jesús Campelo Muiño y Carmen Iglesias Rodríguez.

26 de julio de 2001 - Adiós al quiosco del Posío

Noticia 2001

El Concello de Ourense recupera el quiosco del Posío, situado en la esquina de las calles Ben Cho Sey y Coruña, para demolerlo definitivamente, dado su estado de abandono por el incumplimiento del hasta ahora titular de la concesión.

-El Sorteo del Oro de la Cruz Roja reparte un premio de 500.000 pesetas entre los empleados de la Oficina de Correos de San Cibrán das Viñas.

-La militante de la banda terrorista ETA Olaia Castresana, de 20 años, muere al explotar la bomba que estaba manipulando en un apartamento de Torrevieja (Alicante), una explosión que causó heridas leves a siete personas, cuatro de ellas menores, que se encontraban en la piscina de la urbanización. Con esta muerte son ya 33 los miembros de ETA fallecidos al hacer explosión las bombas que manipulaban, desde el primer incidente en 1969 en el que murieron dos militantes de la banda terrorista.

-El exrey de Bulgaria Simeón II toma posesión como primer ministro en Sofía tras jurar la Constitución republicana.