Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La basura de la ciudad, para el barrio de Oira

Basura acumulada en la carretera de Oira.

(1) En la carretera de Oira a Barra de Miño muy cerca de la playa fluvial, aparece a la margen derecha este panorama que denuncia la foto de Reza.

Consultado el vecindario, algunas personas atestiguan que son camionetas las que vacían toda la porquería que traen de obras, carnicerías, fruterías y otros establecimientos de la ciudad.

Se quejan de que no se castigue a los culpables, de que el servicio de limpieza no se lleve aquella colección de desperdicios, de que no existan papeleras, de que los perros ronden las basuras en busca de comida, que la encuentren, de que baje desde las fábricas que hay en el bariro de Peliquín hasta la carretera cantidad de nauseabundos restos de líquidos, de que las bombillas estén fundidas, una vez sí y otra también, de que esta zona de Orense se encuentra tan desasistida.

Estas mismas personas que denuncian este calamitoso estado de cosas, también dicen que omitamos sus nombres.

Crónica de Jesús Losada

(1976)

John Balan, el hombre orquesta, de nuevo en Orense

John Balan el “hombre orquesta”.

(2) John Balan, el popular “hombre orquesta”, acaba de regresar a Orense al término de una gira por diversas localidades de España. Famoso a raíz de su aparición en televisión, se llama en realidad Manuel Balam y nació en Seixo (Pontevedra) hace 42 años.

-¿Cuáles han sido sus últimas actuaciones?

-Acabo de actuar en varias salas de fiestas de España. Concretamente en Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Barco de Valdeorras y A Guardia.

-Y ¿en dónde ha tenido más éxito?

-En todas partes igual. El público de Zaragoza es más muerto. Tarda en aplaudir. Pero es bueno también. Para mí, lo son todos.

-¿Cuál fue la actuación que le dio más popularidad?

-Sin duda el programa “Directísimo”. Íñigo es un gran presentador. Gracias a “Directísimo” empecé a trabajar más en serio dentro de mi vida artística.

-¿De cuándo datan los inicios en esta profesión?

-Como aficionado comencé en Marín, Pontevedra, y en general en toda Galicia. Actuaba en salas de fiestas como vocalista de un conjunto y luego con una orquesta. Después fui a televisión.

-¿Proyectos inmediatos?

-Actuaré próximamente en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Santander, Oviedo, Gijón y luego me voy al extranjero

-¿Cuál es el repertorio actual?

-Bueno, yo igual interpreto mejicanas como pasodobles, españolas y bailables, de todo.

Entrevista de J. Losada

(1976)

Cerámica La Manchica, virtual campeón provincial de hockey en sala

El Cerámica La Manchica, virtual campeón provincial de hockey en sala. De pie, entrenador “Puma de Barbacoa”, Carballo, Carlos Piñeiro, Boo, Almeida y Pegerto Piñeiro. Agachados, Abelardo Barbosa, Gelu, Oliveros, Manso y Mariano.

(3) El conjunto Cerámica La Manchica, el magnífico equipo de los “ladrillos”, venció en la última jornada del campeonato provincial de primera categoría de hockey en sala al Fide Hockey Club por 13-2, partido disputado en el Pabellón de Deportes de Orense, una victoria que prácticamente les da el título de campeón provincial a falta de solamente dos jornadas.

El equipo que preside don Julio Veiga López y que entrena magistralmente el “Puma de Baracoa” lleva una distancia ya insalvable al segundo clasificado, el Ciudad de los Muchachos.

Por lo tanto será una vez más Cerámica La Manchica quien representará a Orense en la próxima fase sector a celebrar bien en Vigo, La Coruña u Orense.

Un conjunto muy bien acoplado y con ritmo veloz en sus jugadas cara al marco contrario, a la vez que posee buenos artilleros que resuelven por la vía rápida el camino al gol con tiros sorprendentes, organizando desde la defensa donde un Almeida y los hermanos Piñeiro enlazan con los rápidos contraataques de Abelardo, Barbosa, Carballo, etc.

Crónica de Stick

(1976)

17 de noviembre de 1926 - Competencia desleal en la venta de castañas

De “abuso incalificable” se tacha la actual venta de leche en la plaza de Orense, donde la escasa que llega es vendida a un precio excesivo y a pesar de ello se agota debido a la “imperiosa necesidad” que de este alimento lácteo tienen los enfermos de la ciudad, “que por desgracia no son pocos”.

-Las mujeres que tienen puestos de venta de fruta autorizados en sitios fijos de Orense se quejan al alcalde de que la venta de castañas, uno de sus mejores ingresos en esta época, es nula desde hace varios días debido a que se la quitan otros vendedores ambulantes que recorren la ciudad con carritos, situándose de cuando en cuando en los sitios más céntricos. Las afectadas piden que, como a ellas, se les obligue a ponerse en sitios fijos.

-Han sido concedidos los siguientes títulos de bachiller en Orense: César Ferreiro, Carlos Delgado, Víctor Feijóo, María González, Encarnación Rodríguez, Carmen Arrefin, José Martínez y Augusto Tejada.

17 de noviembre de 1951 - Candidatos a concejales en Orense

El Secretariado Diocesano de Caridad y las Navidades de Orense recibe limosnas en favor de nuestros hermanos los pobres de los siguientes fieles: Francisco Pérez (100 pesetas), Pedro Antonio López (180), Rvdo. Luis Hernando Hernando (25), Mercedes Rodríguez de Méndez (209), Angelita Ríos (10), feligreses de la Santísima Trinidad (227), José Fernández Morais (10) e Isidoro Guede Fernández (25).

-El orensano don Francisco Pato Pato obtiene uno de los primeros números en las oposiciones para aparejadores del Catastro.

-Se anuncian los candidatos presentados para cubrir las dos vacantes de concejales por el Tercio de Cabezas de Familia en el Ayuntamiento de Orense, que son los señores: Antonio López Estévez, Constantino Prieto Salgado, David Ferrer Quirós y Rafael Sas Murias.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Otilia Pérez González, Camila Pérez González, Eudosia González Martínez, Antonio Rodríguez Fernández y Matilde Rodríguez Rodríguez.

17 de noviembre de 1976 - Muere el exdirector del Instituto de Orense

17 de noviembre de 1976.

Nacieron en Orense: Jorge del Río Aguirre, Adelmo Bernardo dos Santos, Carlos Blanco Pimentel, Mónica Tesouro Tabaoda, Alejandra Fernández Vázquez y Eva Sánchez Crestelo.

-La junta directiva del Orfeón Unión Orensana encarga una lápida de bronce a don Manlingre para su futura colocación en la fachada de la casa número 25 de la calle de La Paz, donde vivió don Ramón Otero Pedrayo, recientemente fallecido, visitando al alcalde de Orense para preparar el acto de homenaje.

-Don Alfonso Vázquez Martínez, académico y exdirector del Instituto de Enseñanza Media de Orense, fallece en su casa de Arbo (Pontevedra), villa de la que era hijo predilceto.

-(1) La basura de Orense, para el barrio de Oira.

-(2) John Balan, el popular “hombre orquesta”, vuelve a Orense después de una gira que le llevó por diferentes localidades de España.

-(3) El Cerámica La Manchica vence al Fide Hockey Club por 13-2 y es virtual campeón provincial de hockey en sala.

17 de noviembre de 2001 - Incendio en Colchones Aspol en el Polígono

17 de noviembre de 2001.

Un incendio afecta a una nave en construcción de la firma Colchones Aspol en el Polígono de San Cibrán, afectando a ocho trabajadores, uno de ellos con graves quemaduras en el cuarenta por ciento del cuerpo. El incendio, registrado en un solar que alojó en su día la primera fábrica de Adolfo Domínguez destruida por un incendio en 1990 y justo al lado de una fábrica de Coren afectada por otro incendio este mismo año, ha puesto de manifiesto la necesidad del Polígono de contar con un servicio de extinción propio, al estar demasiado alejados los Bomberos de Ourense.

-Inmaculada Rodríguez, cabeza de lista del PP por Ourense en las pasadas elecciones autonómicas, será vicepresidenta primera del Parlamento gallego, puesto que hasta ahora ocupaba el también ourensano Miguel Santalices.

-El pintor ourensano Antón Pulido expone su obra en la Casa de la Parra en Santiago.

-Un autocar vuelca en la provincia de Huelva y fallecen 19 de sus 45 pasajeros, todos ellos jubilados catalanes que viajaban de excursión.

-La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anuncian el nacimiento del que será su tercer hijo para el próximo mes de mayo de 2002, quinto nieto de los reyes y octavo en la sucesión al trono.