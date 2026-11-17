"Corta leña, acarrea agua”. Este proverbio zen que Phil Jackson repetía a sus jugadores para recordarles que debían concentrarse en el trabajo diario y paso a paso es quizá el titular que mejor define lo que viene siendo la actuación del COB en la presente temporada y de manera más concreta en su victoria del pasado sábado en el Pazo ante el Caja 87 de Sevilla.

Un conjunto, el ourensano, que no se cortó a la hora de bajar al barro en una primera parte de intercambio anotador. Para luego, con el devenir de los minutos, cuando Moncho López recodificó un tanto su plan de partido, dando una vuelta de tuerca a los ajustes defensivos y que fuera de scouting surgiera el acierto exterior de Xabier Oroz (5/7 en triples; 8 en toda la pasada campaña... “Algo tendrá el agua cuando la bendicen”), al que se unió Martín Fernández, Jan Zídek... Todos, cercano el descanso y más aún desde el tercer cuarto, de manera paulatina, le fuera comiendo la moral a su rival y acomodara en mayor medida (la diferencia no bajó de los 10 puntos) el marcador a sus intereses. Con el consiguiente desánimo de sus rivales y preocupación del técnico con su jefe, que estaba observando a escasos metros del banco.

De los errores a las soluciones y de las lesiones a las recuperaciones. El conjunto ouresano ha recorrido un camino que no se mide solo en tres victorias consecutivas sino también en sensaciones positivas para el Pazo y un plantel que se reconoce en una idea compartida. Lo que, finalizado el partido, además de “un público fabuloso”, resaltaba el técnico: “Repartimos 21 asistencias, lo que habla de un juego coral que me satisface de manera especial”.

Y luego está lo de Martín Fernández, ungido por el mismo aguadero. Para Fran Fermoso, narrador televisivo de la Euroliga, no hay duda: “Podría haber estado en la preselección antes que otros”, “le respaldan -explicaba- sus números”. Imparable para sus defensores, capaz de hacer enorme la cancha con su amenaza exterior, como atacar una y otra vez la media distancia y la zona. Es, sin duda, su temporada.