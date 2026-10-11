Historia en 4 tiempos | El Liceo de Orense celebra el tercer centenario del Padre Feijóo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

“Si no conseguimos dinero habrá que cerrar la Cruz Roja en Orense”

Alfonso Sánchez Fernández entrevistado por Ellacuriaga.

(2) Se cumplen ahora dos años de la toma de posesión como jefe provincial de la Cruz Roja en Orense de don Alfonso Sánchez Fernández.

-¿Cuáles son las realizaciones conseguidas?

-No son muchas. Quisiera que fuesen muchas más, pero para la pequeñez de la Cruz Roja en Orense, muchas: el gran empuje realizado en la brigada de tropas, gran número de puestos de socorro en la provincia para atender los accidentes de carretera, incremento de la especialización de los socorristas con cursillos…

-¿Cuáles son las que tienen en proyecto?

-El tan conocido Banco de Sangre potencial de Cruz Roja, para el que pedimos que se apunten el mayor número de personas en previsión de una catástrofe.

-¿Con qué fondos cuenta la Cruz Roja en Orense?

-Ese es el problema crucial. En Cruz Roja no cobra nadie, solamente los asalariados (chóferes, limpieza, conserjería). No hay una sola perra en la Cruz Roja. Estamos empeñados. En el presente año llevamos más de 600 mil pesetas de déficit. Por el camino que seguimos vamos a la ruina. No hay subvenciones oficiales ni ayudas. Si esto no se puede paliar, será tristísimo, pero habrá que dar la primera campanada que se da en España y en el mundo que es: cerrar Cruz Roja en Orense.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

El Liceo de Orense celebra el tercer centenario del Padre Feijóo

El presidente del Liceo, el alcalde de Pereiro de Aguiar y don Rosendo Feijóo-Montenegro colocan una corona de laurel bajo la lápida conmemorativa.

La estatua del Padre Feijóo en Orense con las coronas colocadas por Liceo y Ayuntamiento.

(1) El Liceo Recreo Orensano conmemoró el III Centenario del nacimiento de Fray Benito Jerónimo Feijóo-Montenegro, ilustre polígrafo que tanto significó en el siglo XVIII.

Los actos comenzaron en el pueblo natal del Padre Feijóo, Casdemiro, donde se descubrió una placa de bronce en la entrada del pazo donde nació, con asistencia de la directiva del Liceo, alcalde de Pereiro de Aguiar don Luis Labrador Rodríguez, y los descendientes del famoso benedictino, entre ellos don Rosendo Feijóo-Montenegro Prado, propietario del pazo, y don Segundo Alvarado Feijóo-Montenegro, así como el párroco de Santa María de Melias don Serafín Seoane Carril. Seguidamente los presentes realizaron una visita a la casa en la que hace trescientos años vino al mundo el Padre Feijóo.

Ya por la noche tuvo lugar una ofrenda floral ante la estatua del Padre Feijóo en Orense, a la que se sumó la corporación municipal, con el alcalde Sr. Riestra Paris y el presidente del Liceo señor Prada Castrillo depositando dos coronas de flores en medio de los aplausos de los asistentes, mientras la Banda Municipal interpretaba música regional.

Posteriormente se ofició una misa en la capilla del Santísimo Cristo de la Catedral de Orense, a cargo del obispo monseñor Temiño, auxiliado por su “familiar” don José Carlos Fernández Otero.

(1976)

Enlace García Pérez-López García

Ana López García y Justo García Pérez.

(3) En la iglesia de Monterrey-Verín, lujosamente engalanada al efecto, santificaron sus amores los jóvenes don Justo García Pérez, y la señorita Ana López García.

Ella, muy elegante, daba el brazo a su tío y padrino, don Eduardo Ávila Bustillo, y él daba el suyo a su tía y madrina señorita Carmen Pérez Sánchez.

Bendijo la unión el reverendo don José Álvarez, párroco de San Francisco de Regis, del Couto, muy amigo de los contrayentes, quien dirigió al matrimonio una emotiva plática. A la terminación, los numerosos invitados fueron obsequiados con un espléndido almuerzo en el Hotel Dos Hermanas de Verín, celebrándose a continuación una muy animada fiesta.

Los novios, a los que deseamos eternas venturas, salieron en viaje de luna de miel a recorrer diferentes capitales de España, para, a su regreso, fijar su residencia en Orense.

(1976)

11 de octubre de 1926 - Discursos “vibrantes” de Benito Mussolini

Se encuentra en Orense con su bella esposa don Luis Rodríguez Santos.

-Llegó a Orense procedente de Pazos la distinguida señorita Sagrario de Puga.

-Se encuentra en La Coruña para asistir al Congreso Pedagógico el profesor de la Escuela Normal de Maestros de Orense don Vicente Risco.

-Estados Unidos vive un gran contraste climático, con una ola de calor en la costa Este que ha disparado los termómetros hasta los 50 grados causando grandes “agobios” en ciudades como Nueva York, y temperaturas bajo cero en Estados del Medio Oeste como Montana, Idaho o Wyoming donde la nieve y el viento helado han provocado el colapso de los trenes y la muerte de rebaños enteros de ganado.

-El presidente italiano, Benito Mussolini, pronuncia discursos calificados de “históricos” en Perugia y Livorno en los que se muestra “más fuerte y duro que nunca” asegurando que “ninguna fuerza del mundo logrará apartarle de su camino para cumplir la consigna de engrandecer moral y materialmente al pueblo italiano”, una tarea que calificó de “herencia sagrada de todos los fascistas que cayeron en nuestras batallas”.

11 de octubre de 1951 - Inauguraciones en Gomesende

Nacieron en Orense: Juan Janeiro Rodríguez, Emilia Paz Cabreiros, Remedios Pereira Conde, Claudio Álvarez Paz y Luisa Vázquez López.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Ricardo Borrajo Quintas, José Prado López, Manuel Prieto Fernández, Eloy Prieto Prieto, Zacarías Pérez Caneiro, Remedios López Vaz, Camilo Rodríguez Quevedo, Serafín Rodríguez Pérez, José Rocha Fernández, Juan Peña Fernández, Ramón Peña Fernández y Luis Iglesias Álvarez.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Orense, don Pedro Ibisate Gorria, inaugura cuatro fuentes, un camino y la nueva Casa Consistorial en Gomesende, entregando además un total de 72 mil pesetas del subsidio de Vejez a numerosos ancianos del Ayuntamiento.

-En Ribadavia ha dado a luz dos niños doña Matilde Gómez, esposa del industrial de ataúdes don Antonio Chao.

-En San Esteban de Sil ha dado a luz un hermoso y robusto niño la esposa del juez comarcal de Allariz, don Antonio Pedrido Rodríguez.

11 de octubre de 1976 - Miguel Ángel salva a la selección española

España vence a Yugoslavia en Sevilla por 1-0 con gol de penalti marcado por Pirri en el primer partido de clasificación para el Mundial de 1978, con una portentosa actuación del portero orensano Miguel Ángel que salvó a la selección española de una posible y “catastrófica” derrota.

-(1) El Liceo de Orense rinde homenaje al Padre Feijóo en el tercer centenario de su nacimiento, con ofrenda floral ante su estatua en Orense y placa de bronce en la casa natal de la localidad de Casdemiro.

-(2) Don Alfonso Sánchez Fernández cumple dos años como jefe provincial de la Cruz Roja en Orense.

-(3) En Monterrey-Verín contrajeron matrimonio don Justo García Pérez y la señorita Ana López García.

-El PSOE “histórico” aprueba en su congreso ordinario celebrado en Madrid la aceptación de un régimen monárquico en España, previo plebiscito con “consenso mayoritario del pueblo español”.

11 de octubre de 2001 - Cambios en la cartelera de cine ourensana

La apertura de ocho salas de cine en el recién inaugurado Centro Comercial Ponte Vella, a cargo de la distribuidora Lauren Films, da un vuelco a la exhibición de cine en Ourense, obligando a sus competidores los cines Dúplex y Novocine a buscar alianzas con empresas foráneas para ofrecer más estrenos y frenar el impacto de las novísimas salas de Ponte Vella. Otra “víctima” colateral ha sido el Festival de Cine de Ourense, que por primera vez en seis años no contará con los cines Dúplex, aunque mantiene dos del Novocine y el Teatro Principal, e incorpora en la nueva edición de este año, en noviembre, dos de las nuevas salas de Lauren Films.

-La firma Benetton en Ourense también acusa la apertura de Ponte Vella, y aunque mantiene por el momento sus tiendas de Paseo y Santo Domingo, cierra su tienda de ropa interior Undercolors of Benetton en Paz Nóvoa y la traslada al nuevo Centro Comercial.

-El escritor Juan Marsé es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su novela “Rabos de lagartija”.