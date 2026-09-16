Historia en 4 tiempos | Mesa redonda no Liceo encol da situación laboral no ensino

Los ponentes de la mesa redonda celebrada en el Liceo.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Mesa redonda no Liceo encol da situación laboral no ensino

Los ponentes de la mesa redonda celebrada en el Liceo. | La Región

Onte no “Salón Noble” do Liceo celebrouse unha mesa redonda encol da situación laboral na enseñanza, organizada pola comisión que foi nombrada nunha asamblea reciente dos alumnos do Colexio Universitario.

Moita xente nova a hora do inicio do acto. Cheo o salón. Actuaron como ponentes da mesa María Xesús Pato, Rosa Bralo, Pastora Fernández Ferro e Moncho Gutiérrez Izquierdo, quenes trataron do contrato dos ensinantes, en xeral, despois de analizar o problema que teñen os profesores do Colexio Universitario, os inconvenientes que tén o contrato actual, debido á inestabilidade que produce a postura dos alumnos ante a non renovación do contrato dos profesores e sobor da xestión democrática de cada Centro.

(1976)

Las fiestas de Carballiño costarán 1.800.000 pesetas

Don Celestino Peleteiro Otero. | La Región

Don Celestino Peleteiro Otero preside la comisión de fiestas de Carballiño.

-¿A cuánto puede ascender el presupuesto de estas Fiestas 1976?

-Hacia 1.800.000 pesetas, aproximadamente.

-¿Será suficiente el presupuesto para todo el programa?

-Los cálculos fueron echados muy minuciosamente, y sin que, de momento, pensemos en que no sobre. Todo es para la fiesta. Si hubiera superavit quedaría para beneficio de las fiestas del próximo año y si por el contrario hubiera déficit, por llevarse conjuntamente con las del Pulpo, el Ayuntamiento se haría cargo de la cuenta.

-¿Cómo se hizo cargo de las fiestas el Sindicato Local Mixto?

-Al haber dimitido el anterior presidente de la comisión de fiestas y no habiendo nadie por parte de la Corporación Municipal que quisiera hacerse cargo de las mismas. Este Sindicato Local Mixto, del cual tengo el honor de ser presidente, creyó que Carballiño no merecía pasar un año sin sus fiestas patronales.

-¿Deseo del presidente?

-Sería de mi agrado que fueran unos días felices para todos. Nuestra más cariñosa bienvenida a todos los forasteros y a todos aquellos que estos días no pueden estar con nosotros un deseo de contar con su presencia en años venideros. Un abrazo para todos.

Crónica de Julio Lamas

(1976)

Dos ourensanos corrieron las “Seis horas de La Coruña”

Las Seis horas motociclistas de La Coruña se han celebrado en la ciudad herculina, en el circuito del Polígono de de Pocomaco, sobre un trazado de 3.600 metros, donde las máquinas participantes, a pesar de las pocas medidas de seguridad tomadas, se lanzaron a toda la carrera.

Esta prueba de resistencia contó con la participación de dos orensanos, Ramón Díaz Rodríguez y “Mano” Gómez González, que con una Bultaco-Metralla de serie de 250 cc. hicieron lo que pudieron, que fue bastante, clasificándose en cuarta posición dentro de la categoría y séptimos absolutos en la general.

En la prueba en la que concurrieron con la moto del primero, contó mucho la ayuda del mecánico de Ducatti, Lisardo Cachaldora, que estuvo allí desinteresadamente para poner a punto la máquina de los orensanos, que sufriría un pinchazo que les hizo perder nada menos que 38 irrecuperables minutos, ya que no tenían rueda de repuesto, lo que da idea de lo en precario que corrían estos dos jóvenes.

“Mano” y Ramón son dos jóvenes muy aficionados al mundo de las dos ruedas. El primero es de sobra popular por ser el mejor trialista y motorista que tenemos, y además, por haber hecho lo increíble con una pequeña máquina en Castro de Beiro.

Ahora la pareja, en vista de lo logrado en La Coruña, estará en el Gran Premio Ciudad de Lugo, última prueba del Campeonato de España, que contará en su peligroso circuito en torno a la muralla lucense con la participación de Ángel Nieto, Víctor Palomo, Benjamín Grau o Navarrete, entre otros campeones.

Crónica de Juan Luis

(1976)

16 de septiembre de 1926- El Gobierno español condecora a Mussolini

Ha dado a luz un hermoso niño la bella esposa del acreditado comerciante don José Chao Lezón.

-El Gobierno español concede la Cruz del Mérito Naval al dirigente italiano Benito Mussolini “por el trato dispensado a nuestros buques que han tocado puerto en Italia y tenido la gentileza de enviar a nuestros puertos una división de su escuadra”.

-Llegaron a Orense procedentes de Bayona el abogado don Camilo Novoa y la distinguida esposa de don Gil Torre Fernández, con quien vino su hermana política, la bella señorita Rosarito Torre.

-Llegó a Orense procedente de Ginzo de Limia el culto juez don Luis Villanueva.

-Llegó a Orense procedente de Lugo, con su familia, el capitán de Infantería don Manuel Toumil.

-Salió para el Balneario de Molgas el socio de los Almacenes de Santa Eufemia don Emilio Barja.

-Una epidemia de tifus asola la ciudad alemana de Hannover, con cerca de 1.200 casos y “numerosos” muertos.

16 de septiembre de 1951- El gobernador civil visita La Región

En Orense fue concedido pasaporte a Armando Paz Salgado.

-Hoy se celebra el centenario del nacimiento del poeta Manuel Curros Enríquez, con actos literarios, académicos y cívicos centrados en su villa natal de Celanova.

-El gobernador civil de Orense, don Pedro Ibisate Gorria, visita las instalaciones de La Región acompañado de su secretario particular, señor Feijóo, y del alcalde de Orense, señor Valencia, cumplimentados en la Redacción por todos los miembros de la Asociación de la Prensa y personal de nuestro periódico.

-Don Pedro Laín Entralgo toma posesión como nuevo rector magnífico de la Universidad Central de Madrid.

-El boxeador estadounidense Ray “Sugar” Robinson recupera el título mundial de los pesos medios al vencer al británico Randy Turpin por “superioridad manifiesta” en el décimo asalto en combate disputado en Nueva York ante más de 60 mil espectadores.

-La viuda del almirante estadounidense Sherman, fallecido de un infarto en Italia, fija su residencia en Madrid, en un chalet de la plaza de la República Argentina.

16 de septiembre de 1976- Dos nuevos párrocos en Allariz y Maside

Con brillantes notas ha terminado la carrera de Derecho el joven Alfonso Sas Díez | La Región

Nació en Orense Antonio Barbosa Pinto.

-Con brillantes notas ha terminado la carrera de Derecho el joven Alfonso Sas Díez, en su día un gran puntal orensano en el programa de TVE “Cesta y Puntos”.

-Se casaron: Senén Calviño Yáñez y Luisa Carro Parga, Lorenzo Otero Cougil y Carmen Quintana Rodríguez, José Álvarez Piñeiro y Josefa Iglesias Blanco, Luis Martínez Crespo y Flore Rodríguez Crespo, José Blanco Pérez e Isabel Sousa Álvarez, Fernando Otero Fernández y Gloria Conde Babarro.

-Don José Canal Sánchez deja la parroquia de Maside y es nombrado nuevo párroco de Allariz.

-Don Benito Pérez Blas, hasta ahora arcipreste de Leiro, es nombrado nuevo párroco de Maside.

-(1) Don Celestino Peleteiro Otero preside la comisión de fiestas de Carballiño,

-(2) El Liceo acoge una mesa redonda sobre la situación laboral de los profesores universitarios en Orense.

-(3) Dos orensanos participan en las “Seis Horas de La Coruña” de motociclismo.

16 de septiembre de 2001- Nueva cátedra “Eduardo Barreiros”

Nueva cátedra “Eduardo Barreiros” | La Región

El COB debuta en la Liga LEB con triunfo en el Pazo ante el Rosalía de Santiago por 87-76, con Kammerichs como mejor hombre con 23 puntos y ganándose a la afición ourensanista con sus mates y su entrega.

-La plantilla de la Policía Local de Ourense, formada actualmente por un total de 143 agentes, se incrementará en 30 más durante los próximos dos años para “mejorar la cobertura”, según el responsable del Cuerpo Abelardo Ulloa.

-La Universidad Complutense de Madrid en convenio con la Fndación Eduardo Barreiros, crea la cátedra “Eduardo Barreiros”, dedicada a la investigación y docencia de la problemática del automóvil en la industrialización española con el catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, Jordi Nadal como primer titular.

-El Gobierno talibán en Afganistán se niega a entregar a Osama Bin Laden a Estados Unidos, al calificarlo de “invitado del pueblo afgano”, y que no lo entregarán sin pruebas. Afganistán se prepara para una “guerra santa”, invitando a todos los extranjeros que abandonen el país en previsión de un posible ataque del ejército estadounidense.