Historia en 4 tiempos | Nieve y sol en Cabeza de Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Obras de Xesús Vázquez en el local social Auriense

Obras de Xesús Vázquez en el local de Auriense.

(2) En el local social de Auriense, expone Xesús Vázquez, orensano, con una larga tarea en el quehacer del arte desde 1968 y con numerosas exposiciones. En su curioso y atractivo catálogo dice él mismo: “O meu traballo encol da plástica enmárcase nunha percura, que quer seren científica, da miña identidade coma artista galego”. Que es una búsqueda, nadie lo duda. Si esta búsqueda podrá conducir a algún sitio, el artista podrá saberlo.

Xesús Vázquez ofrece un puzzle de cuadros, objetos, dibujos, cajas collage emparentados con el pop-art, en cuyo “popularismo” poco ha intervenido el pueblo como tal; que tiene afinidades claras con el constructivismo; que se explaya en conceptos del surrealismo y que aprovecha axiomas del expresionismo. No falta tampoco una marcada intencionalidad política, a base de signaturas criptográficas, posiblemente movidas por impulsos en búsqueda de formas muy complejas que, pretendiendo nacer del arte pop, no son precisamente para entendimientos del pueblo.

En el contexto de este arte antiartístico, se puede recordar lo que escribió Lee Bontecou: “No sé si lo que hago es artístico”. Esto mismo se lo puede preguntar el espectador a Xesús Vázquez cuya inquietud e intencionalidad nadie duda.

Crónica de Alvarado

(1976)

Aceras para el puente de la avenida de Santiago

Aceras en el puente de la avenida de Santiago.

(1) Finalizaron por fin, tras bastantes años de gestiones administrativas, las obras de pavimentación de ambas aceras del puente sobre el ferrocarril en la Avenida de Santiago, uno de los puntos urbanísticos de la ciudad por cuyo abandono se han derrochado bastantes cuartillas en la prensa local.

Ya no hay, pues, excusa para los numerosísimos viandantes que se ven obligados a atravesar esta zona y en la que, durante mucho tiempo, fueron víctimas de los charcos, del polvo, del lodo y del abandono más absoluto.

Los vecinos de El Puente se percatarán de la importancia de esta pequeña obra que ha sido llevada a cabo con fondos municipales, no comprendiéndose como al construir el puente del ferrocarril, por desvío de la carretera de Santiago, no se le dotó de aceras desde el primer momento.

A este hecho contrasta el abandono en que muchas aceras orensanas se encuentran. Por doquier puede comprobarse cómo faltan los azulejos, cómo se provocan hundimientos por el tránsito de camiones, a los que muchas veces la Policía Municipal permite montar sobre las aceras. Solo en la Avenida de La Habana hay para un reportaje.

Los orensanos se quejan, y con toda razón, de cómo se procede en las aceras que un día fueron urbanizadas, no sólo con los dineros de los propietarios de fincas urbanas, sino también con fondos del erario municipal. El abandono actual parece absoluto. No tienen más que fijarse -no se fijarán los distraídos, posiblmente- en cómo están hundidas, rotas, levantadas, destrozadas muchas de las aceras orensanas. Y no hay razón para ello.

(1976)

Nieve y sol en Cabeza de Manzaneda

Tomando el sol en la pared de los apartamentos Fontefría.

(3) Tantos visitantes como esquiadores; por visitantes, se entiende los que no esquían. Ayer en la sierra de Queixa, desde cuya cima las brumas no permitían divisar un panorama amplísimo como otras veces, hubo la afluencia de siempre.

El sol lo inundó todo en los altos nevados de Cabeza de Manzaneda; un sol que daba una temperatura más que primaveral y que ponía la nieve en unas condiciones no demasiados buenas para la práctica del esquí, pero tampoco malas. Nieve un poco más blanda que de ordinario, lenta, pero que sirve para que los esquiadores, de turismo en su mayoría, no vayan demasiado deprisa. La gente tomaba el sol en la solana que forma la pared del edificio de los apartamentos Fontefría, un sol no turbado ni por la más ligera brisa que se hacía imposible con poca protección. La nieve, el sol, en una conjugación única, hicieron la estancia en Manzaneda a miles de visitantes ayer, muy grata.

El tiempo invitaba a hacer un alto en el esquí para tomar el sol, echar una pequeña siesta o tomar simplemente un descanso, sin otro objeto que relajarse del esfuerzo de muchas bajadas seguidas.

En las pistas, colas muy largas en la zona intermedia del telesilla Manzaneda, colas muy largas también en el telesquí Manzaneda, colas menos largas y a veces ni colas en la pista Os Corzos, que por sus pendientes no andan más que los ya duchos en la nieve o los que empiezan y le echan mucho valor, que los hay.

(1976)

29 de marzo de 1926 - Exhibición de tennis en Orense

El ilustre orensano don Celedonio de la Iglesia, teniente coronel de Estado Mayor y jefe de Censura de la presidencia del Consejo, guarda cama en Madrid debido a un ataque gripal.

-El joven abogado orensano don Celso Romero Peláez marcha a Madrid para asistir a las próximas oposiciones a Registros.

-La Sociedad Deportiva de Orense impulsa el deporte del tennis en nuestra ciudad y entre sus socios e invita a los señores Flaquer y Morales, conocidos jugadores con experiencia en la Copa Davis que se disputa en Estados Unidos, para jugar sesiones de exhibición en las canchas que la Sociedad posee en el campo de San Lázaro, un anuncio que ha despertado el interés de aficionados de toda Galicia.

-Don Elías González Vázquez es nombrado agente general de Orense de la importante compañía de seguros contra incendios Sun Insurance Office.

-Con objeto de cumplir sus deberes para con la Patria marchó a Madrid el joven don Miguel Hervella.

29 de marzo de 1951 - Visitantes distinguidos en Carballino

El catedrático don Laureano López Rodó, intelectual de referencia en España, ofrece una conferencia en el Liceo de Orense sobre “Modernas tendencias europeas de la burocracia”.

-La villa de Carballino acoge la visita del ilustre escritor y catedrático de la Universidad de Santiago don Ramón Otero Pedrayo y los profesores orensanos don Eleuterio González Salgado y don Antonio Sánchez González, que visitaron las obras de la nueva iglesia de la Vera-Cruz acompañados por el comisario del Patrimonio Artístico Nacional, don Manuel Chamoso Lamas, el odontólogo don Porfirio Fernández Quintairo y el director de la Academia Pardo Bazán, don José R. Campos, quedando gratamente impresionados por la grandeza artística de las obras.

-El matrimonio formado por Julius y Ethel Rosenberg, acusados de espiar para la Unión Soviética, niega en el juicio que se sigue contra ellos en Nueva York cualquier tipo de actividad contra los intereses de Estados Unidos, aunque a la pregunta del fiscal de si eran miembros del Partido Comunista se negaron a contestar alegando que “responder podría causarles perjuicios”.

29 de marzo de 1976 - Una carta bomba para la actriz Victoria Vera

Nacieron en Orense: Beatriz Cruz Alonso, Francisco Rodríguez Teixeira, Roberto Falcón Pereira y Manuel Fernández Gómez.

-La joven orensana Laura Carrera San Martín gana el concurso de poesía convocado por la sala de fiestas Dominique y dedicado a las figuras del padre o el esposo, dotado con 4.000 pesetas, por su poesía titulada “Padre”, un premio al que se presentaron un total de 146 poetas. El jurado estaba formado por Manuel Díaz “Xeixadelo”, Emilio Muñiz, Manuel Quintas, Miguel Rosales, Maribel Salgado y Antonio Rodríguez.

-(1) Finaliza por fin la construcción de las aceras del puente de la avenida de Santiago tras varios años de gestiones administrativas.

-(2) El pintor orensano Xesús Vázquez expone sus obras en el local social de Auriense.

-(3) Mucho sol y nieve en Cabeza de Manzaneda aumentan la afluencia de visitantes.

-La actriz Victoria Vera recibe una carta explosiva en el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde actúa estos días, con un rudimentario dispositivo que fue desarticulado por la policía antes de que causara daño.

29 de marzo de 2001 - Pedro Martínez intentará salvar al COB

El técnico catalán Pedro Martínez, ex del Joventut de Badalona y el TDK Manresa entre otros clubs y exayudante de Lolo Sainz en la selección española, sustituye a Sergio Valdeomillos en el banquillo del COB, en principio hasta final de la presente temporada con el objetivo de eludir el descenso de la Liga ACB.

-La Policía Nacional en Ourense busca a un “hombre araña” como responsable de los robos que se están cometiendo en distintas oficinas y locales de los entresuelos de los edificios de la ciudad, un ladrón que actúa siempre por la noche escalando por las fachadas y accediendo al interior a través de las ventanas, posiblemente con la ayuda de un cómplice que le ayuda desde la calle según la Policía.

-El historiador ourensano Marcos Valcárcel participa en un debate sobre “Religión y Nacionalismo” que se desarrolló en la Fundación Universitaria G. J. Chaminade en Madrid.

-El joven José Doval, estudiante de COU en el instituto Otero Pedrayo de Ourense, logra la medalla de plata en la XXXII Olimpiada Matemática Nacional.