De guerras, panfletos y postureos

El bombardero estadounidense B-29 ‘Enola Gay’ fue el encargado de lanzar sobre Hiroshima la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. El proyectil, que causó más de 100.000 muertos y destruyó la ciudad japonesa por completo, fue bautizado como ‘Little boy’ (“chico pequeño”), lo cual resultó ser un sarcasmo al luto universal. La segunda bomba atómica se lanzó tres días después sobre Nagasaki, lo que provocó la rendición incondicional de Japón, hecho que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y elevó el número de muertos a más de 200.000. Periódicamente, las guerras se han sucedido en el mundo hasta nuestros días desde los Balcanes, Irak y Siria a Ucrania, Gaza e Irán, que es lo más reciente en la tragedia de la Humanidad. Es muy respetable y una buena causa general estar en contra de las guerras, pero de todas. No vale que haya guerras buenas y malas, de igual forma que no hay corrupción mala ni buena o terroristas buenos y malos ya sean excarcelados de ETA como la sanguinaria Anboto o islamistas. En esa dicotomía tan progresista, conviene recordar también que todas las dictaduras son malas ya sean fascistas o comunistas. Sujetar la pancarta del “No a la guerra” (de Irak), como hace Sánchez, es legítimo porque se trata de salvaguardar la convivencia pacífica. Pero alzarla por razones electoralistas y cálculo político resta credibilidad a panfletos y postureos.

Ahora estamos en la guerra de Irán, y de nuevo se reproduce la estrategia de marketing y propaganda pancartera del trío de las Azores mientras el Gobierno moviliza fragatas, permite usar las bases…aunque lo niegue, vende y compra armas a innumerables países y libra una encarnizada batalla política por el control de Indra, la multinacional española líder en Defensa. Nuestro país es uno de los 10 principales exportadores de armas en el mundo proporcionado beneficios de miles de millones de euros. Es por eso que el “No a la guerra” suena cínico alcanfor desgastado, aunque al sanchismo le sirva para generar relato con el que buscar rentabilidad electoral. Sólo hay que ver quienes elogian ese posicionamiento, desde grupos considerados terroristas como Hamas y Hizbulá a países opresores que no respetan los derechos humanos considerados dictaduras como Irán. El guion de Sánchez tiene sus lagunas y agujeros, como los tiene el feminismo ideológico demoscópico cuando tu partido tapa casos de acoso sexual, consumo de prostitución, colocación de amiguitas en ministerios que pagamos todos o la presunta financiación de campañas personales con dinero procedente de saunas donde se mercadea con sexo homosexual.

Pero dentro de este mundo globalizado, avergüenza el comportamiento errático de Sánchez mucho más partidista que diplomático que concibe la política exterior como un corralito faltando a una posición nacional de consenso y a una prudente postura común europea.

De guerras, panfletos y postureos está repleta la política española en todo el abanico ideológico, pero resulta mayormente sangrante y ofensivo para la inteligencia de la ciudadanía cuando se promueve desde el Ejecutivo que no gobierna para todos. Esa compostura se viene abajo cuando Irán coloca una foto de Pedro Sánchez en los misiles con los que ataca a Israel, con la siguiente leyenda: “Por supuesto, esta guerra no es sólo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente”. Sin duda, otra prueba más de que Sánchez está muy confuso en su delimitación del lado correcto de la Historia mientras usa el doble rasero cuando apela al incumplimiento del derecho internacional por parte de EEUU e Israel e ignora el mismo derecho ante la represión de las protestas sociales por parte del régimen de los ayatolás que causó más de 40.000 muertos. Todo mientras la dictadura iraní se entregaba al enriquecimiento de uranio para fabricar armamento nuclear sin respetar las resoluciones de la ONU. La foto de Sánchez en los misiles es una provocación de indecencia en sí misma por parte de Irán y de quienes manipulan la imagen de un presidente de un país extranjero con fines propagandísticos. Pero dentro de este mundo globalizado, avergüenza el comportamiento errático de Sánchez mucho más partidista que diplomático que concibe la política exterior como un corralito faltando a una posición nacional de consenso y a una prudente postura común europea.

De aquellas bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial a la escalada bélica de hoy hay una evolución tecnológica alarmante y peligrosa que pone en riesgo el mundo tal y como ahora lo conocemos. Ojalá que esta escalada en Oriente Medio y Ucrania no termine en un ataque nuclear y se reconduzca por la razón humanística de la paz, pero no por el uso retórico del pacifismo y la pancarta happy flowers. La destrucción de las bombas no se combate con panfletos ni postureos de demagogia populista, sino con sentido común, realismo y templanza. Las guerras se combaten desde el interés general y el bien común, nunca desde la hipocresía cínica de la ideología de parte. En el caso de las guerras y el terrorismo, la vida hay que defenderla sin ambages ni proselitismo, con transparencia y verdad, la verdad objetiva que siempre es la primera víctima en los conflictos bélicos. Y es que de guerras, panfletos y postureos están los cementerios y la política llenos.

17 de mayo

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. | La Región

Juanma Moreno ha convocado las elecciones andaluzas para el 17 de mayo bajo la versión oficial cierta de fomentar la participación. Al PP le interesa que los andaluces vayan a votar para preservar la mayoría absoluta, que se sitúa en 55 escaños. Ahora tiene 58. Pero en la convocatoria hay otras razones que arrastra la propia fecha elegida: Después de la feria de abril, antes del Rocío. Antes de la visita del Papa, después de que se vayan cumpliendo plazos para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y la mayor consideración de peso: la inesperada convocatoria obligó a Sánchez a una remodelación del Gobierno con la salida de la vicepresidenta candidata, María Jesús Montero, reemplazada con el ascenso de Cuerpo y Arcadi España. Pero la cabeza de cartel sanchista arrastra 3 años sin presupuestos y la financiación singular de Cataluña en detrimento de Andalucía y los andaluces. La marca Montero es sanchista, la marca de Juanma Moreno es personal porque trasciende a las propias siglas del PP. Montero tampoco puede exhibir la marca Psoe porque formó parte de los gobiernos de Chaves y Griñán condenados por la corrupción de los ERE.

Querella contra Tezanos

Tezanos | La Región

El último CIS ha cabreado al PP porque daba 8 puntos de ventaja al PSOE sobre los populares pese a los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Génova anunció querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, por un “delito electoral”. Los populares consideran que Tezanos intenta “manipular la voluntad de los electores al vulnerar de forma sistemática los principios de neutralidad y de imparcialidad”. La querella implica la vía penal, con lo cual tiene difícil encaje el posible delito electoral. Alguien se podría preguntar si el PP busca la malversación y la prevaricación dado que se emplean caudales públicos en el uso partidista que Tezanos hace de las encuestas de un organismo que depende del Gobierno. Viendo el historial de errores continuados de Tezanos en los sondeos del CIS, cabe preguntarse también por qué el PP ha tardado tanto tiempo en denunciar a Tezanos más allá de los conductos administrativos y de la Junta Electoral Central que, por cierto, invalida el DNI electrónico para votar. En cualquier caso, el escarnio público de Tezanos es necesario ante su reincidente proceder partidista.