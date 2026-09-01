Historia en 4 tiempos | No puede ser el taxi que uno quiera

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Portada de La Región del 1 de septiembre de 1976 | La Región

No puede ser el taxi que uno quiera

Parada de taxis en el Parque de San Lázaro.

Todas las cosas son por alguna razón. Muy pocas veces puede decirse que algo es así porque sí. Y uno va encontrando razones a las cosas a medida que se interesa por ellas; o porque son interesantes o porque, de alguna manera, le atañen.

El caso de los taxis, por ejemplo. Quienes no tienen la costumbre de usarlos desconocen las reglas internas de su funcionamiento en cuanto a la prestación de servicios. No es tan fácil como a simple vista parece. Por lo cual parece oportuno poner en conocimiento de los demás las experiencias propias, por si sirven de información o aleccionamiento. Pero, antes de nada habrá que hacer una salvedad: a lo mejor esto que contamos no ocurre en todas las paradas de una misma ciudad, ni en todas las ciudades de un mismo país. Pero ocurre.

Es el caso que si al lector se le presenta la necesidad de utilizar un taxi y se dirige a una parada debe tener muy en cuenta que habrá que requerir los servicios del que está en cabeza. Porque si se dirige a otro éste le dirá que tiene que ser el primero. ¿Hay una razón? Pues, parece que sí: parece que cuando regresan de su servicio se van colocando a la cola de modo que exista un turno de actuación que beneficie a todos por igual. Contemplado desde el punto de vista de los taxistas la cosa está bien; pero desde el punto de vista del usuario, ya no lo parece tanto. Porque usted puede preferir un vehículo determinado, o porque la preferencia recaiga sobre un conductor o por el simple hecho de que, en uso de su libertad de elección, decide porque sí.

Pero ya habíamos quedado al principio en que ninguna cosa es, o debe ser, porque sí. Todo debe obedecer a una razón. Conocemos la razón -o nos la suponemos bastante fundadamente- de los taxistas, ¿por qué no va a valer también la razón nuestra, la de la libertad de elección, aunque sólo sea por aquello de que uno ya es mayor y le cuesta cierto trabajo caminar hasta el coche que está en cabeza?

(1976)

Se puede retirar

Fachada del Pabellón de Deportes con el Yugo y las Flechas.

Este yugo y las flechas fueron colocadas en la fachada principal del Pabellón de Deportes allá por los años en que el señor Júlbez era gobernador civil de Orense, y con motivo de celebrar un acto político del Movimiento. Aquello pasó, se celebró el acto y allí quedaron el yugo y las flechas. Como resulta que el Pabellón depende de un patronato en el que, entre otros miembros, se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad que nada tiene que ver con estos símbolos, y como resulta también que hace unos días un grupo de falangistas sugerían se retirase este tipo de símbolos de los lugares públicos, puede ser ocasión de sugerir que el Yugo y las Flechas del Pabellón de los Deportes, de uso municipal, y de cualquier otro sitio público (carreteras, entradas de pueblos, etc.), sean retirados y el que quiera que se lo ponga en la solapa.

(1976)

Aceras descascarilladas

Acera descascarillada y peligroso agujero en la calle Calvo Sotelo.

Estos descascarillados o levantamiento de acera en la calle Calvo Sotelo, una de las más concurridas de la ciudad, están así desde hace varios días. Si andar por esta calle con aceras estrechas, mucho tráfico y mucha gente, es incómodo de por sí, hacerlo con un piso en estas circunstancias lo es más aún. Por eso rogaríamos al Ayuntamiento lo arreglara cuanto antes y todos tan contentos.

También a este registro le falta la tapadera desde hace días. Por aquí cabe muy bien la punta o el tacón de un zapato, y son ya varios lo que pusieron en peligro la estabilidad física de sus dueños. Todo esto en pocos minutos se arregla, y se eliminan riesgos físicos para los peatones.

(1976)

1 de septiembre de 1926 - Nuevo plan de estudios de Bachillerato

El Orfeón Unión Orensana triunfa en las fiestas de Maside con dos estupendos conciertos, siendo muy ovacionados.

-El general de Brigada del Estado Mayor Central don Juan Cantón Salazar visita el cuartel de San Francisco en Orense, recibido por el jefe accidental del Batallón comandante, don Alejandro Páramo. El ilustre militar revisó las tropas y las dependencias del cuartel y presenció la distribución del rancho, mostrándose muy satisfecho del estado en que se encuentran todos los servicios relacionados con el Batallón de Cazadores.

-El nuevo plan de estudios del Bachillerato establece un nuevo Examen de Ingreso que incluirá, entre otros los siguientes ejercicios: escritura al dictado de un pasaje del “Quijote” y análisis gramatical del mismo, dándose importancia a la ortografía; lectura de un texto castellano, exigiéndose vocalización y entonación correctas; doctrina cristiana, urbanidad y cortesía, examen de un objeto sencillo, natural o artificial, y explicación de sus cualidades y aplicaciones, y operaciones aritméticas de las cuatro reglas con números enteros.

1 de septiembre de 1951 - Francisco Franco, aclamado en La Coruña

Nacieron en Orense: Concepción Cerreda Cid y José García Pérez.

-Fueron concedidos pasaportes a: Julio Cabanelas González y esposa Sira Nóvoa González.

-En Orense ha dado a luz con suma facilidad un robusto niño doña Elena Pérez Sánchez, esposa de don José García Rodríguez.

-En Orense recibió la Primera Comunión la encantadora niña Chiruca Martín Varela, hija de don Francisco Martín Bravo y su esposa doña Conchita Varela.

-Una vecina de Mariñamansa resulta herida de pronóstico leve al ser atropellada por un camión en la calle del General Franco en Orense.

-Un niño de seis años con domicilio en las Casas Baratas es atropellado por una bicicleta en el barrio del Couto, con pronóstico leve.

-Francisco Franco es recibido triunfalmente en La Coruña pocos días después de su llegada al Pazo de Meirás, asistiendo a una corrida de toros y a la Exposición bienal de Arte Gallego, y presidiendo una concentración juvenil en la Plaza de María Pita con todas las organizaciones del Frente de Juventudes de la provincia de La Coruña.

1 de septiembre de 1976 - CCOO denuncia la situación “catastrófica” del Polígono

Titulares de La Región del 1 de septiembre de 1976

Nacieron en Orense: Silvia Álvarez Barreiros, Víctor Iglesias González, Noelia Rodríguez Pérez y Sonia Castro Arias.

-Comisiones Obreras hace público un comunicado denunciando “a abafante situación laboral que sobre o noso mundo obreiro ourensán”, resaltando la situación “catastrófica” que se vive actualmente en el Polígono Industrial de San Ciprián, donde la fábrica Precisión Mecánica del Miño cerró sus puertas, Oren’s redujo su plantilla y A.D.M. y otras empresas están trabajando a un ritmo bajo.

-Ayer, día de San Ramón, un grupo de amigos de don Ramón Otero Pedrayo fue al cementerio a depositar un ramo de claveles rojos ante su tumba, encontrándose con que la tumba todavía no tenía lápida, mostrándose dispuestos a ponérsela.

-(1) No se puede coger el taxi que uno quiera.

-(2) Un símbolo que se podría retirar en el Pabellón de Deportes.

-(3) Aceras descascarilladas en pleno centro de Orense.

-El exsubsecretario de la Presidencia del Gobierno y de la Gobernación José Manuel Romay Beccaría es objeto de un homenaje popular en Betanzos, donde ya es “hijo predilecto”.

1 de septiembre de 2001 - Ponte Vella aplaza su apertura

Titulares de La Región del 1 de septiembre del 2001

El centro comercial Ponte Vella aplaza su apertura, que estaba prevista para el día 15 de este mes, al 5 de octubre, debido a “problemas de obras y decoración” de algunos comercios. La demora ha motivado las quejas de algunos comerciantes que contaban con abrir en la fecha inicial, por lo que los responsables del centro han tomado medidas y multarán a los que no cumplan con el nuevo plazo, obligando a todos a abrir el mismo día. El nuevo centro comercial ourensano cuenta con 102 locales comerciales, de los que solamente cuatro permanecen sin vender, y dará trabajo a 550 personas.

-La aparición de un antebrazo en el río Miño, a la altura de la Chabasqueira, moviliza a los Geos, que rastrean el río con la hipótesis de que pueda haber un cadáver descuartizado, mientras la Policía revisa las denuncias de desparacidos.

-El eurodiputado del BNG Camilo Nogueira presenta su libro “A memoria da nación. O reino de Gallaecia” en la librería Torga de Ourense, acompañado del presidente de la Asociación Cultural Auriense, Millán Picouto.