Historia en 4 tiempos | Nuevos volúmenes de la colección Auria

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976.

“El cuadro de hombres públicos en nuestra patria es muy reducido”

Don Gabriel Elorriaga, durante su conferencia en el Ateneo de Orense.

(2) En el salón de actos del Ateneo Orensano tuvo lugar una conferencia a cargo de don Gabriel Elorriaga sobre el tema “El liderazgo político”.

Hizo la presentación del conferenciante el Dr. don José Luis Temes, que lo realizó en lengua gallega, atendiendo a que el señor Elorriaga es también gallego y como una muestra de afecto.

Don Gabriel Elorriaga, tras agradecer la introducción y las palabras del doctor Temes y excusarse por no hablar en gallego “dado que sus largas ausencias de Galicia podrían hacerle incurrir en errores de lenguaje que no quiere cometer”, entró en el tema de su conferencia diciendo que vivimos una época de escaso interés político por parte del hombre de la calle.

En estas circunstancias, el estudio de la figura del líder político tiene un gran interés, y señaló las cualidades que deben registrarse en él: representación, autoridad y dirección, pasando a estudiar cada una de ellas, recordando la escasez o falta de líderes actuales en España y haciendo un recorrido por los conceptos de tecnocracia y región.

Seguidamente hizo un estudio detenido de los cuatro tipos de líder: pretoriano, administrador, intelectual y técnico, y volvió a insistir que el cuadro de hombres públicos en nuestra patria es hoy muy reducido, por lo que espera que el ejercicio de la actividad política de la oportunidad de que vayan surgiendo nuevos líderes para el servicio del futuro.

Fue largamente aplaudido, entablándose seguidamente un animado coloquio durante el cual el señor Elorriaga respondió a numerosas preguntas que se le hicieron.

(1976)

El señor Regalado Aznar, “pregonero sin pregón”

El señor Regalado Aznar, dando explicaciones a la prensa.

(1) El señor Regalado Aznar, procurador en Cortes, presidente del Sindicato Nacional de la Enseñanza, ex gobernador civil de Orense y Gerona y pregonero del pregón de la XIII Feria do Viño do Ribeiro, reunió a los representantes de la prensa en el Hotel San Martín, en la que estuvo presente el alcalde de Carballiño, señor Perea, que le hizo entrega del título de hijo adoptivo de la villa que le fue concedido hace ahora un año. El objetivo era dar explicaciones sobre la “polémica” de su pregón, que tuvo que cambiar a última hora cuando su intención era darlo en gallego, al recibir el aviso de una posible “alteración del orden público”, con voces opuestas a su pregón y a su presencia en Ribadavia:

-Yo he pretendido, al convocarlos -explicó el señor Regalado-, dar una somera explicación de mi viaje a Orense, que en realidad no ha sido un viaje normal, plagado de una serie de incidencias de las que comprendo poca cosa. Me interesaba, después de los acontecimientos que han sucedido, yo creo sin precedentes, en la Feria del Vino del Ribeiro, dar una explicación y sobre todo desagraviar de alguna forma a la Corporación de Ribadavia, que me invitó hace más de un mes a pronunciar el pregón. Guardo un grato recuerdo de los tres años que pasé aquí en Orense, lo que me llevó a aceptar la invitación. Pensé hacer en gallego la charla, porque quería fuera un modesto homenaje a Otero Pedrayo, y porque entiendo es una hora importante para las regiones españolas y para Galicia. Yo, que no hablo gallego, he tenido que preparar el pregón a fondo. De ahí mi sorpresa ante la decisión que se adoptó de que mi pregón pudiera ser objeto de una alteración de orden público. Por eso quiero expresar mi desagravio al Ayuntamiento de Ribadavia. Mi voluntad era cantar las virtudes de la raza gallega, la región y sus vinos, y en ningún momento iba a entrar en problemas locales. He sido la causa de crear un cierto sensacionalismo sobre la Feria, que está muy lejos de mi voluntad.

(1976)

Nuevos volúmenes de la colección Auria

Presentación de los nuevos volúmenes de la colección Auria.

(3) “Un intento serio de crear a Biblioteca de Ourense”. Con estas acertadas palabras describió el edil de Cultura, Aurelio Gómez Villar, el interés de las dos nuevas publicaciones de la colección Auria, que acaban de ver la luz.

Se trata del tercer y cuarto volúmenes, cuyo diseño está a cargo del polifacético artista Xosé Lois Vázquez “Che”.

“Castelao no seu tempo. Unha perspectiva ourensá”, título del tercer volumen, recoge las conferencias que formaron parte del ciclo organizado el pasado año con motivo del 50 aniversario de la muerte del escritor de Rianxo. “Unha obra fermosísima, de fácil lectura e que axuda a ter unha visión poliédrica de Castelao, referencia colectiva para todos os galegos no século XX”, afirma el coordinador del volumen, Alfonso Vázquez Monxardín.

El cuarto volumen, “Ourense, craro río, verde val”, es una recopilación de poemas que tienen a la ciudad de Ourense como protagonista. El historiador y escritor Marcos Valcárcel es el responsable de esta “pequena xoia”, como fue definida por Gómez Villar. El libro contiene un total de 93 poemas, desde Alfonso X el Sabio a José Ángel Valente o Curros Enríquez, a cargo de 55 autores de todas las épocas y de muy diferentes corrientes estéticas.

Crónica de E. Rodríguez

(2001)

2 de mayo de 1926 - Becerrada de la Prensa en Orense

La Plaza de Toros de Orense acogió la esperadísima Becerrada de la Prensa, celebrada con gran animación de público que aclamó especialmente a los ocupantes del palco presidencial, las bellísimas Maruja Quiroga, Elisa Carballo, María Luisa Romero, Mercedes Alcalá, María Luisa Gobartt, Carmen Docampo, Rosario Torre, Pura García y Florinda Ulloa, que en unión del oficial del Gobierno don Justo Hermida y el competente aficionado señor Gobartt presidieron la fiesta. El valiente novillero orensano Manuel Rodríguez “Castrelito” actuó con gran acierto como director de lidia, toreando los seis becerros los diestros “El Biela”, “El Sevilla” y el orensano “Macarrillo”, el torero de la calle de Lamas Carvajal.

-Muere en Madrid a los 70 años el exministro de Hacienda don Ángel Urzáiz, que dejó como voluntad un entierro “modestísimo” ocultando la hora del sepelio y prohibiendo el acompañamiento hasta el mismo cementerio de San Isidro, donde solo le despidieron sus familiares más cercanos. El fallecido, gaditano, fue diputado a Cortes por Vigo en varias ocasiones, teniendo posesiones en Nigrán.

2 de mayo de 1951- Fallece un médico víctima de la bomba atómica

Nacieron en Orense: Fernando Torres Vázquez, Alfonso Iglesias Parada y Irene López Varela.

-Se casaron: José Alvarado Touriño y Filomena Rey Rodríguez, Ramiro Rojas Baamonde y Elvira Nóvoa Vázquez, Urbano Losada Cid y Carmen Rodríguez Salgado, Joaquín Villar Bóveda y Purificación Álvarez Nieves.

-El eminente arqueólogo portugués Armando de Mattos pasa unas horas en Orense para estudiar algunos de los monumentos románicos de nuestra provincia, visitando nuestra Catedral y diversos templos en Loiro, Celanova, Santa Comba, Ribadavia y Francelos antes de continuar ruta hacia Portugal por Tuy.

-El doctor Tanaga Noga, víctima de la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki en 1945 y conocido mundialmente por sus estudios de los efectos de la radioactividad sobre él mismo y otras víctimas, muere en Nagasaki después de seis años de enfermedad y padecimiento.

2 de mayo de 1976 - Una subvención para la Coral De Ruada

2 de mayo de 1976.

Hoy se espera en Orense la visita del vicepresidente del Gobierno para asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, don Manuel Fraga Iribarne, que desplegará una intensa actividad con entrevistas y reuniones de trabajo con autoridades y visitas a obras como las del Sanatorio Psiquiátrico de Toén o el nuevo Acuartelamiento de la Guardia Civil, desplazándose luego a Ribadavia donde recibirá el título de presidente de honor de la Feria del Vino del Ribeiro que se le concedió hace tres años.

-(1) El ex gobernador civil de Orense don Daniel Regalado Aznar da una rueda de prensa en el Hotel San Martín para explicar la “polémica” de su fallido pregón en la Feria del Vino del Ribeiro.

-(2) Don Manuel Elorriaga, cuyo nombre “suena” como futuro gobernador civil de una provincia gallega y de visita en Orense para impulsar su proyecto Reforma Democrática, ofrece una conferencia en el Ateneo de Orense sobre el tema “El liderazgo político”, presentado por el doctor don José Luis Temes.

-La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural concede una subvención de 200 mil pesetas a la agrupación orensana Coral De Ruada, gracias a la gestión del gobernador civil de la provincia, don Joaquín Llobell Muedra.

2 de mayo de 2001 - Un abogado narcotraficante

2 de mayo de 2001.

Arranca en Ourense la 15 edición del “Maio Xove”, organizado por la Casa da Xuventude con un amplio programa cultural que incluye 69 actividades en las que participan cuarenta asociaciones socio-culturales juveniles.

-(3) Se presentan en Ourense el tercer y cuarto volúmenes de la colección Auria, el tercero dedicado a la figura de Castelao y coordinado por Alfonso Vázquez Monxardín, y el cuarto una recopilación de poemas con la ciudad de Ourense como protagonista a cargo de Marcos Valcárcel.

-El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declara ilegal a la organización Ekin al considerarla como “aparato político” de la banda terrorista ETA.

-El abogado extremeño Pablo Vioque, exsecretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, es detenido por la Policía en Cáceres acusado de ser el dirigente de una red de distribución de cocaína, una operación en la que fueron detenidas otras ocho personas de nacionalidad española y colombiana y se intervinieron 1.800 kilos de cocaína localizados en una nave industrial de Valdemoro (Madrid). Vioque, funcionario, empresario y político, defendió como abogado a narcotraficantes gallegos como Laureano Oubiña o Charlín Gama.