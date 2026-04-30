Historia en 4 tiempos | Las primeras vigas de hierro en Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976.

El Liceo aprueba el aumento de cuotas

Asamblea general extraordinaria del Liceo.

(2) La asamblea general extraordinaria del Liceo Recreo Orensano duró casi una hora. Se hubiese prolongado inútilmente si no fuera porque algunos socios pidieron que finalizase antes de las nueve.

En el orden del día, aprobación del aumento de cuotas, según propuestas de la junta directiva, para atender a inaplazables y reglamentarias necesidades de salarios del personal. Aumento de 50 pesetas mensuales para todos los socios, excepto juveniles, que al final fue aprobada por mayoría de asistentes, haciéndose votaciones para cada una de las propuestas. También se aprobó el aumento de la patente de entrada a las diez mil pesetas.

Asimismo, a propuesta de uno de los socios, fue facultada la directiva para poder llevar a cabo otro aumento de hasta 50 pesetas más, si las inexcusables exigencias económicas de la sociedad lo aconsejasen.

Se debatieron algunos asuntos. El señor don Gonzalo Rodríguez propuso que las asambleas se convocasen con citación personal a los socios; el señor Pemán que se congelasen las cuotas de los mayores de 70 años; el señor Fitera que se incrementasen también las cuotas de juveniles. A propuesta del señor Seoane Rico se abordó el tema del ascensor, de la planta baja hasta la tercera, explicando la presidencia las gestiones llevadas a cabo hasta la fecha, y que, desde luego, de llevarse adelante el proyecto, no será a cuenta de nuevos aumentos de cuotas.

Durante los debates, y al comienzo de la sesión, el presidente del Liceo, señor Prada Castrillo, ofreció información detallada y numérica de las razones que han movido a la directiva a presentar esta propuesta a la asamblea general.

(1976)

Las primeras vigas de hierro en Orense

Colocación de vigas de hierro para el futuro Edificio Viacambre.

(1) Para el Edificio Viacambre, en la calle de José Antonio, ha comenzado la colocación de vigas de hierro de gran tamaño (algunas de 22 metros) que son descargadas desde la calzada mediante la operación que realizan gigantescas grúas, razón por la cual, desde primeras horas de la mañana de ayer, hubo de ser cortado el tráfico por dicha calle.

Se trata de vigas de hierro prefabricadas para la planta baja del futuro edificio, a fin de evitar columnas y ganar espacios libres para luz. Algunas de ellas alcanzan los 22 metros y pesan más de veinte mil kilos. Han sido transportadas por trailers especiales y descargadas con grúas de gigantesco tamaño de la empresa Doniz, cuyo propietario es de Celanova. Estas grúas adquiridas en Norteamérica han costado más de los veinte millones de pesetas cada una.

Colocadas de base a base de la planta inferior, sobre ellas descansará el peso del resto del edificio. La operación de colocación, laboriosísima y difícil, ha constituido un entretenido espectáculo. Numerosas personas alejadas del punto de instalación pudieron presenciar la colocación de estas enormes vigas de hierro por encima de los cables del tendido telefónico que atraviesan la fachada del edificio en obras.

Las operaciones se iniciaron ayer y continuarán durante algunos días más, hasta colocar todas las vigas previstas para el edificio. Parece ser que se intentó realizar la operación durante la noche, pero los obreros especialistas se han negado a ello por cuestiones de seguridad.

(1976)

Un certamen popular desde el mismo pregón

El periodista y presentador Máximo Pradera, pregonero en la Feira do Viño.

(3) A Feira do Viño do Ribeiro está dedicada a los consumidores, este es el planteamiento de la organización (Ayuntamiento de Ribadavia y Consello Regulador da Denominación de Orixe), que mantienen la tradición, pese a algunas críticas que surgieron en torno al sector vitivinícola, que considera de interés atraer la atención de restauradores y distribuidores. Conservar la tradición consolidada en los últimos 37 años es importante, sin bien en esta XXXVIII edición se rompieron algunos moldes con la apertura del pregón a todo el público y con un pregonero que se volcó en provocar la risa de sus múltiples seguidores.

El conselleiro de Agricultura, Diz Guedes, llegó casi al mismo tiempo que José Luis Baltar, y participaron junto a las demás autoridades en la recepción oficial ofrecida por el Ayuntamiento. La comitiva se trasladó, seguidamente, al castillo, en donde Diz Guedes, José Pérez y el pregonero, Máximo Pradera, inauguraron la feria.

El público no quedó defraudado con la intervención del periodista Máximo Pradera, que tras superar algunos fallos de sonido, logró las carcajadas del público. Según dijo, “el ribeiro es el mejor vino para superar los malos tragos de los espectadores de televisión”, y en tono de humor relató algunas anécdotas del programa “Lo más plus” que comparte con Fernando Schwartz. Al respecto indicó que “es el vino oficial de los presentadores de Canal Plus”, porque se beben un trago para superar las sorpresas que ofrece el directo y algunos invitados como Tamara o Pedro Ruiz. El pregonero concluyó deseando que “este año la feria sea el desmadre mayor que hayan visto los viejos del lugar”.

(2001)

30 de abril de 1926 - Denuncia a todos los vecinos de una calle

El caballeroso militar don Florentino Rincón, ex delegado gubernativo de Carballino-Ribadavia, es destinado al Regimiento 10 Ligero, de guarnición en Madrid, donde le deseamos el mayor de los éxitos.

-Regresa a Orense el joven industrial don Alejandro Anta, después de un viaje comercial por varios puntos de Galicia y Asturias.

-El vecino de Orense don Manuel Nóvoa López presenta denuncia en la Inspección de Vigilancia contra los vecinos de la calle Pelayo, a los que acusa de haberle roto tres cristales de una ventana de su propiedad, valorados en 9 pesetas, maltratándolo y amenazándolo de palabra, hecho que realizaron ante un guardia municipal.

-Marchó a Lugo el secretario del Ayuntamiento de Orense, don Luis Pérez Colemán.

-Saludamos al capitán de Infantería don Francisco García Prieto, que viene destinado al Batallón de Mérida número 3.

-Ha llegado a Orense procedente de Larache, con licencia por enfermo, el capitán de Infantería don Carlos Cabezas, con su señora e hijos.

30 de abril de 1951 - Adjudicada la iluminación de Corpus

El Ayuntamiento de Orense concede autorización para realizar obras a los siguientes señores: Rosendo Varela Rodríguez, Enrique Gil Rodríguez, Demetrio Borrajo, Elvira Veleiro, Ramón González Varela, Estanislao Reverter, Ricardo Veloso Álvarez, Jesús Gómez Gallego y Francisco Pacios Pacios.

-La comisión de festejos de Corpus adjudica los trabajos de iluminación de la Alameda y determinadas calles de Orense a los señores León Martín, industriales eléctricos de la ciudad.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Basilio Rodríguez Moldes, Socorro Rodríguez Moldes, Manuel Gándara Seguín y esposa Obdulia García Solveira e hijo menor, Manuel Quintas López, Rosa Pérez Ribao, José Nogueira Riande, Avelina González Rodríguez, Manuel González González, Enrique González Ferro, Ludivina Gómez Fernández, Dolores García Rodríguez, Camilo García Bande, Serafín Vázquez Fernández, Benito Cid Outomuro, Antonio Fernández Gómez, Manuel Fernández Gómez, Celso Álvarez Balado, Emilio García Álvarez, Carmen Nieves Lamela e hija menor.

30 de abril de 1976 - Petición de mano

Nacieron en Orense: Laura Losada Losada, Mar Pérez Fernández, Fernando Rivadas González, Rubén Vidal Rivas, Alberto Gómez Matilla, Patricia Bergantiño Méndez, Manuel André Cendón, Ana Carreiro Alegría, José Carcacía Corbal, Alejandra Álvarez Cid, José Sánchez Iglesias, Elena Sequeiros Fernández, Roberto González Fernández, Rubén Rosendo Iglesias, Mario Fariñas Fernández, Beatriz Sotelo Cao y Pablo Escudero Santos-Ascarza. -Se casaron: Francisco Silva Rivas y Baselisa Lorenzo Muleiro, Antonio Míguez Menor y Teresa Cid Arias, César Varela Conde y Rosa Claro Pérez, Celso Yebra Rey y Carmen González Vázquez, Vicente Gómez Nóvoa y Angeles Nóvoa Antúñez.

-Por don Enrique Fernández Rivera y esposa doña Pilar Freire González, y para su hijo Enrique, ha sido pedida a los señores de Novoa González la mano de su hija Cristina.

-(1) Se colocan las primeras vigas de hierro en un edificio en Orense, las del futuro “Edificio Viacambre” en la calle del Paseo.

-(2) El Liceo Recreo Orensano aprueba el aumento de cuotas y la patente de entrada en asamblea.

30 de abril de 2001 - El primer “turista espacial”

El arquitecto ourensano Javier Suances recibe el encargo de la Xunta para ser el comisario urbanístico de núcleos y edificios singulares gallegos y coordinar las acciones de restauración de la Consellería de Política Territorial.

-(3) Se inaugura la XXXVIII edición de la Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia, con pregón a cargo del periodista y presentador de televisión Máximo Pradera.

-El COB da la cara en el Palau Blaugrana ante el Barcelona pero sufre una derrota “previsible” (97-74), centrándose ahora en las tres jornadas que quedan para intentar el “imposible” de la permanencia en la Liga ACB.

-El multimillonario estadounidense Dennis Tito se convierte en el primer “turista espacial” al partir a bordo de la nave rusa Soyuz junto a dos cosmonautas rusos rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde permanecerá diez días. Tito, de 60 años, ha pagado 3.600 millones de pesetas para cumplir su sueño, que tenía desde sus tiempos de ingeniero en la NASA antes de convertirse en multimillonario con una compañía de inversiones y fondos de pensiones.