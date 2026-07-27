Historia en 4 tiempos | El Puente, en fiestas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 27 de julio de 1976.

El corte por obras de la calle Puente Codesal deja el Polvorín incomunicado

Un corte de trafico “absurdo” deja incomunicado el barrio de El Polvorín.

(2) A consecuencia de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en la calle de Puente Codesal, a fin de poder realizar las correspondientes a las de la calzada de dicha calle, ayer, lunes, a mediodía, ha sido cortado el tráfico por esta calle. La medida causó estupor e indignación en la populosa barriada, pues se da el caso de que todo el barrio de El Polvorín queda incomunicado prácticamente con la ciudad.

La imposibilidad material de acceder con toda clase de vehículos a El Polvorín, crea serias dificultades y trastornos a numerosos establecimientos, sobre todo del ramo de la alimentación, que no pueden recibir los vehículos de reparto, así como a otras industrias y profesionales.

Se considera absurda la medida, pues lo lógico hubiera sido proceder a la pavimentación de la mitad de la calzada, dejando libre la otra mitad. Se dice, además, que esta obra durará unos ocho días.

Algunos vecinos han dirigido ya sus quejas a la alcaldía, y se espera que, ante este hecho, que incomunica un barrio entero, lo cual se considera una ilegalidad, sea corregido prontamente.

(1976)

El Puente, en fiestas

El Puente, en fiestas. 1

El Puente, en fiestas. 2

El Puente, en fiestas.

(1) Oficialmente, ayer concluyeron los festejos tradicionales de El Puente, pero, en honor a los Reyes de España, continuarán hoy, con la actuación de tres formidables orquestas que amenizarán los bailes y verbenas en la prolongación del programa festero.

Pueden cifrarse en miles el número de las personas que acudieron, de la capital y de innumerables puntos de la provincia, a los festejos populares pontinos. Las calles de la populosa barriada, la explanada de la Estación, los jardines, etc., etc., mostraron una animación inusitada, y las verbenas se prolongaron prácticamente hasta el amanecer.

Alcanzaron también gran brillantez los actos organizados el sábado, así como la procesión de Santiago Apóstol en la mañana del domingo, día de su festividad, presidiendo la Corporación municipal bajo mazas.

Brillantísimas resultaron también las galas en la Sociedad Artística La Troya, con motivo de la presentación de la reina de las fiestas y damas de honor, alcanzando notables éxitos las distintas pruebas, las marionetas, así como las iluminaciones de León Martín.

Merece por ello los mayores plácemes la comisión que preside don Eladio Diz Ojea, que ha dado una lección ejemplar de actividad y laboriosidad, logrando unos estupendos festejos cuyo presupuesto total rebasó los dos millones de pesetas.

En el reportaje gráfico, las dos primeras fotos corresponden a los actos inaugurales de la pista a Santa Ana, San Pedro y Paraíso, y el parque infantil en el barrio de Santa Teresita, fotos de Outeiriño; en la última, foto de Javier Galiza, un momento de la procesión del domingo.

(1976)

Llamamiento de la alcaldía

(3) Hoy, a las 11 de la mañana, los reyes de España serán nuestros huéspedes de honor; es una fecha que constituye un hito trascendental en nuestra historia; vienen a conocernos, a compartir nuestras ilusiones, trabajos y aspiraciones.

Orense, en cuyo escudo campea el lema de Muy Noble y Leal Ciudad y cuya hospitalidad es proverbial, nos consta que responderá al júbilo que estremece sus entrañas, con la afluencia masiva de todos los ciudadanos a la Alameda del Concejo y gran Plaza de Galicia, digno marco y digno nombre acorde a la Augusta presencia de los Soberanos de España, y posteriormente a la Plaza Mayor.

Por todo ello esta Alcaldía, consciente de la importancia histórica del día que va a vivir nuestra ciudad, ruega al comercio e industria conceda a su personal las máximas facilidades para asistir a los actos, y al vecindario, que engalane sus balcones, con banderas, tapices, colchas o cualquier otro signo que evidencia la inquebrantable adhesión a nuestros Monarcas y a la Institución que personifican.

Ourensanos, en digna emulación de otras ciudades, nuestras expresiones deberán dejar huella imborrable en el corazón de los Reyes de España, que lo son, de todos los españoles.

Escrito de Miguel Riestra París, alcalde de Orense (1976).

27 de julio de 1926 - Maltrato a una ternera a la vista de todos

Se concede una pensión de 328,50 pesetas a Rosa Cerdeira por muerte en campaña de su hijo, Julio Pérez Cerdeira, vecino de Parada, Irijo.

-El gobernador civil de La Coruña destierra a Puebla de Trives al médico de Rois en aquella provincia, don Eduardo Fernández Abelenda.

-Se vende, por no poder atenderlo su propietario, el Kiosko Orensano de la Alameda, “convenientemente amueblado y con mucha clientela”.

-Los guardias de Seguridad denuncian al camión matrícula OR-673 por cruzar la calle del Progreso llevando en el estribo una ternera viva, acostada y amarrada con cuerdas y con las patas hacia afuera. La conducción de la ternera en esas condiciones causó la indignación de la mayoría de las personas que circulaban a esa hora por la citada vía.

-Saludamos en Orense al joven galeno don Gumersindo Limia.

-Un joven de 21 años mata de un disparo de revólver en el Casino de Almería a una joven, hija de un acaudalado comerciante y concejal de la ciudad.

27 de julio de 1951 - Normas para llevar traje de baño en Orense

Nacieron en Orense: Rafael González Vecino, Cristina Nespereira Fernández, Inés Arias Nieves, Isabel Conde Calviño, José Losada Ferreiro y José Casares Penelas.

-Por los señores de Camba Cerredo, y para su hijo José, ha sido pedida a doña Elisa Vázquez Diéguez, viuda de Sánchez, la mano de su hija Teresa.

-El Gobierno Civil de Orense, en pleno verano, toma medidas contra “cualquier extralimitación que con motivo de baños o de mal entendidas prácticas higiénicas puedan menoscabar el decoro público o atacar la moral”, y prohíbe el “uso de prendas de baño que resulten indecorosas, así como la permanencia en traje de baño en cantinas, bares y establecimientos análogos, excursiones, embarcaciones y en general fuera del agua”. Estas normas deberán ser observadas en las riberas de los ríos y lugares de excursionismo o esparcimiento, bajo la vigilancia de los Agentes de la Autoridad que no dudarán en imponer sanciones a los infractores.

-El ciclista italiano Fausto Coppi, hundido en la general del Tour debido a una enfermedad, gana la primera etapa alpina de la carrera francesa, que parece decidida a favor del suizo Hugo Koblet.

27 de julio de 1976 - Primer mitin autorizado de Comisiones Obreras

27 de julio de 1976.

Nacieron en Orense: Carmen Cantón Blanco, Ana Gómez Díaz, Óscar Pérez Mella, Fernando Rodríguez García, Isabel González Martínez, Belén de Freitas Sequeira, Aida Fernández Avia, Alberto Pérez Otero, Mercedes Sánchez Rodríguez, Marcos Cantón Gómez, María López Poza, Raquel Míguez Fernández, Manuel Gómez Gómez, Susana Presas Rodríguez, Rubén del Canto Hernández, Carmen Lama Álvarez, Roberto Figueiral Prada y Juan Iglesias Pérez.

-Se casaron: Julio Méndez Conde y Marina Carballo López, José Taboada Carrera y Sara Fernández Fernández, José Bermúdez Peña y Josefina Méndez González.

-(1) El Puente vive sus fiestas con gran animación, prolongadas durante el día de hoy con la visita de los reyes de España.

-(2) Las obras de urbanización de la calle Puente Codesal dejan incomunicado al barrio de El Polvorín.

-(3) Los Reyes de España son esperados hoy en Orense.

-El sindicato Comisiones Obreras celebra su primer mitin autorizado en España en Burgos.

27 de julio de 2001 - Paula Carballido hace historia en el Mundial

27 de julio de 2001.

Los vehículos españoles o de otra nacionalidad que circulan por Portugal ya no están obligados a llevar el distintivo de su país de origen, aunque los ourensanos que viajan al país vecino tienen dudas en esta materia y siguen llevando la letra “E”, ya que algunas vías de viaje de este mismo año aconsejan la pegatina y en Feces de Abaixo (Verín) todavía “demandan el distintivo”, según el empleado de la gasolinera de la localidad.

-La nadadora del Pabellón Ourense Paula Carballido fue una de las cuatro integrantes del relevo español 4x200 que disputó por primera vez una final en los Mundiales de Fukuoka (Japón), finalizando en quinto lugar y batiendo además el récord de España.

-Las obras de remodelación en el Palacio de Justicia de Ourense, que incluyen la instalación de Fiscalía y Juzgado de Menores en la quinta planta, obligan al traslado urgente de varios órganos judiciales a la Cámara de la Propiedad Urbana.

-El nadador australiano Ian Thorpe y el joven estadounidense de solo 16 años Michael Phelps baten los records del mundo de 800 metros libres y 200 metros mariposa, respectivamente, en el Mundial de Natación que se celebra en Fukuoka (Japón).