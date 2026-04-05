Historia en 4 tiempos | A punto el tramo de Accesos a Galicia entre Puente Ribeiriño y San Ciprián

Prueba de carga en el nuevo puente sobre el Barbaña.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de 1976 de La Región. | La Región

A punto el tramo de Accesos a Galicia entre Puente Ribeiriño y San Ciprián

Es muy posible que para Semana Santa pueda abrirse el tráfico rodado en el tramo de Accesos a Galicia entre Puente Ribeiriño y San Ciprián de Viñas (Puente Noalla), dado que faltan muy pocos detalles para completar la obra.

Ayer por la mañana y por la tarde se realizaron las preceptivas pruebas de carga de la estructura del puente que cruza el Barbaña a la altura de Los Ponxos. Nueve camiones cargados de tierra y otras pruebas fueron realizadas durante el día, vigiladas por los técnicos, hasta que a media tarde era informado el ingeniero jefe señor Hassan del resultado positivo de las pruebas.

Prueba de carga en el nuevo puente sobre el Barbaña. | La Región

Así se calcula que para Semana Santa o algo antes pueda entrar en funcionamiento este nuevo tramo entre Marcelo Macías y Puente Noalla, empalmando ya directamente con la nueva obra en servicio hasta Verín. Se espera que en muy corto plazo también pueda ser puesto en servicio el tramo entre Marcelo Macías y Puente Ribeiriño. Se trata de agilizar las obras para facilitar cuanto antes el tránsito Vigo-Madrid, hoy dificultado por su paso por el interior de la ciudad.

Este puente sobre el Barbaña tiene unos 200 metros de longitud, con siete tramos de 30 metros. Está construido a base de vigas compensadas.

VII Festival de la Canción Mionera Gallega

El Festival de la Canción Misionera adquiere cada año mayor audiencia en Orense. Este año será la séptima edición, que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de las Carmelitas, y hablo con cuatro de los organizadores: Aurelio Grande, Josefa Ledo, María José Campos y Paulino Rodríguez.

Aurelio Grande, Josefa Ledo, María José Campos y Paulino Rodríguez. | La Región

-Se trata -me dicen- del VII Festival de la Canción Misionera Gallega que año tras año viene organizando la Confederación Misionera de Estudiantes (CMDE), y con él se pretende por un lado comunicar un mensaje, y por otro, relacionarnos con otros grupos, abrirnos a ellos. Somos nosotros mismos los que corremos con todo.

-¿Premios?

-Habrá tres. El primero de 10.000 pesetas y trofeo, el segundo de 5.000 y el tercero de 3.000.

-¿Tiene carácter estrictamente local?

-Bueno, ahora se celebra el de Orense, pero al mismo tiempo se organizan otros en en distintos puntos de Galicia, de manera que las tres mejores canciones de cada uno participarán en el Festival Regional que tendrá lugar en Santiago el 16 de mayo.

-¿Cuántas canciones de han presentado?

-21 en una semana, aunque no todas podrán participar.

-¿Qué figura será este año la invitada?

-Conjunto “Gen” de Vigo, con ocho componentes.

-¿Quiénes formarán el jurado?

-De momento, secreto absoluto.

-Así tampoco se mojan… de recomendaciones.

No se pudo elegir nueva directiva de la Alianza Francesa

Ayer a las ocho de la tarde se celebró en los salones del Liceo la anunciada Junta General de la “Alianza Francesa” de Orense, para tratar -entre otros asuntos de trámite- de la elección de nueva junta directiva, en vista de que dimitió la que hasta ahora vino dirigiendo esta entidad cultural.

Dos momentos de la Junta General de la Alianza Francesa. | La Región

Sin embargo, una vez efectuado el recuento de los asistentes con derecho a voto, se llegó a la conclusión de que no había “quorum” suficiente, entendiendo que no sería reglamentaria la sesión, por lo que se acordó suspender el acto para celebrarlo próximamente, en condiciones de legalidad estatutaria.

En la presidencia se hallaba la junta directiva dimisionaria, al frente de la cual estaba el doctor don José Bernárdez, el delegado gubernativo, así como dos delegados o representantes de la “Alianza Francesa” de la Central de Madrid y de la Regional.

Al parecer se presentarían, al menos, dos candidaturas, una encabezada por el médico don Cesáreo González Yáñez, y la otra por el catedrático don Carlos Criado Martín.