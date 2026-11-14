Historia en 4 tiempos | Pura Val de Fernández Parcero inaugura su exposición de terracotas en el Liceo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera página del 13 de octubre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Terracotas de Pura Val en el Liceo

Pura Val con una de sus terracotas. | La Región

(2) Numerosas personas acudieron ayer al acto de inauguración de la exposición de terracotas de Pura Val de Fernández Parcero, una artista alumna de Berjano que lleva al claustro del Liceo Recreo Orensano una colección de 42 obras.

Los temas que trata Pura Val inciden en la temática gallega más clara, desde las maternidades, hasta los niños, pasando por los campesinos, paisanos, escenas de ternura… grupos y conjuntos de seres humanos como anudados por un hálito común de la vida entrañable, cotidiana y familiar.

Son figuras de barro, realizadas con la aplicación de técnicas adecuadas a lo que la artista ha pretendido y podido dar de la vivencia de cada uno de los seres, todos ellos tipos entresacados, como en muchos otros escultores de ahora, del grande y amplio acervo campesino rural y en cierto modo folklórico del de nuestro país.

La exposición llegará a ser muy visitada. Las figuras oscilan entre los 20 y los 35 centímetros de tamaño.

En el catálogo, Alfredo Cid Rumbao dice: “Para todos va a ser una sorpresa esta exposición; para los pocos que hemos disfrutado su primicia, ha sido ésta una fiesta de la figura humana en el único material en que el artista puede modelarla”.

Cotizaciones, de 4.000 a 35.000 pesetas.

Crónica de Alvarado

(1976)

El presidente de Iryda, en Orense

José Luis Meilán Gil, en el centro, acompañado por los señores Contreras Brotons y Abad Flores. | La Región

(1) Don José Luis Meilán Gil, presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) visitó en la mañana de ayer la delegación provincial en Orense en la planta sexta del edificio Torre, en Curros Enríquez 1.

El señor Meilán, de 42 años, es hijo predilecto de La Coruña y procurador en Cortes por aquella provincia.

-Señor Meilán, ¿cuál ha sido el programa de su visita a Orense?

-Ha sido una toma de contacto con la delegación del Iryda en Orense para tratar cuestiones que tenemos pendientes y también celebrar el primer contacto con algunas personas representantes del sector, al objeto de ver cuáles son los problemas que están pendientes y tratar de encontrar soluciones apropiadas.

-¿Qué me puede decir respecto al proyecto del trasvase del río Arnoya?

-Depende de la Dirección General de Obras Hidráulicas. He tratado el tema de la Laguna de Antela que depende de la Dirección General, y se ha quedado en estudiar todos los aspectos, incluido una posibilidad de hacer viable el proyecto.

-A la gente de la calle le suena lo del Ministerio de Agricultura, pero muy rara vez han oído hablar del Iryda. ¿Qué es exactamente y cómo actúa?

-El Iryda es el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, que pretende la consecución de la mejora de la infraestructura y por otra parte la mejora del medio rural en que opera.

-¿El campesino gallego, orensano, puede tener confianza en Iryda?

-Deseo que sea así porque tenemos por delante una tarea muy importante, que en su día puede ser, de verdad, una auténtica reforma agraria.

-Que así sea.

Entrevista de Jesús Losada

(1976)

El amor a través de las palabras de Millán Picouto

Millán Picouto. | La Región

(3) El ourensano Millán Picouto presentó en el Liceo de Ourense la primera edición de su último libro publicado, “Ciclo de Venus”.

Esta obra está enmarcada dentro de la Colección Aberta de Ediciones Linteo, y según fuentes de la misma “con este libro inaugúrase a edición completa da súa obra teatral, un conxunto de textos agrupados en ciclos segundo o nome e a significación simbólica dos planetas do noso sistema solar”.

Este volumen incluye la siguientes obras: “A Fada e o Cabaleiro”, “Nausicaa”, “Os Espellos” e “A Noite y Empédocles”. Este volumen, dedicado a Venus, está presidido por el tema del amor, y en él se reúnen dos comedias y dos tragedias.

El antecesor de este libro, que tiene 376 páginas, fue “Obra lírica completa 2000”, en la cual el autor recogió la poesía que había publicado desde sus inicios literarios a finales de los años 70.

Millán Picouto, además de dramaturgo, es también un excelente poeta, aunque su principal labor literaria y también la más constante lleva sido la escritura de obras dramáticas, como las que se recogen en este nuevo volumen.

Desde que en el año 1978 publicara la tragedia titulada “Silvania” hasta el día de hoy, este poeta ourensano ha ido construyendo una larga obra de veinte volúmenes, entre las que se incluyen obra lírica, tragedias y comedias.

(2001)

14 de noviembre de 1926- Vicente Risco abre bufete de abogado

El culto profesor de la Escuela Normal de Maestros don Vicente Risco acaba de abrir su bufete de abogado para dedicarse a los “asuntos de la abogacía”.

-El fotógrafo y antiguo convecino en Orense señor Samaniego celebra con una simpática fiesta el primer aniversario de su establecimiento en la concurrida avenida de San Andrés en La Coruña.

-La última información sobre el ciclón que asoló Cuba habla de al menos 200 muertos y más de dos mil viviendas destruidas, además de cuantiosos daños después de cuatro horas en las que el ciclón dejó “destartalados” los principales edificios de La Habana y otras localidades.

-El torero orensano Manuel Rodríguez “Castrelito” es homenajeado por amigos y admiradores en el Club Artístico de Ribadavia por los éxitos obtenidos en la última temporada.

-En Madrid ha dado a luz felizmente una hermosa niña la bondadosa esposa del publicista don Manuel Gómez Mourán, una pequeña que recibió el nombre de Carmen.

14 de noviembre de 1951- Homenaje público a Salvador Dalí en Madrid

Nacieron en Orense: Manuel Tesouro Pérez, Rosario Novelle, Antonio Estévez Prado, Pilar González Barreiro, José Gallego Blanco y Francisco Carreras Rodríguez.

-En el Santuario de Los Milagros contrajeron matrimonio la señorita Ángeles Gallego Tabarés y don Miguel Courel Fernández, apadrinados por doña Teresa Barreras de Courel y el padre de la novia, don Darío Gallego.

-El estudioso joven de Oimbra don Santos Alonso Vaz termina brillantemente la carrera de Graduado Social en la Universidad de Santiago.

-Don Manuel Nóvoa González es nombrado nuevo delegado provincial de Ex-Cautivos en Orense.

-El pintor Salvador Dalí recibe un gran homenaje público en Madrid con presencia de toda la intelectualidad española representada por numerosos pintores y escritores, con ofrecimiento a cargo del escritor y académico Eugenio Montes e intervenciones del rector de la Universidad Central Pedro Laín Entralgo, Edgar Neville, Leopoldo Panero y Dionisio Ridruejo, todos ellos respondidos al final por el propio Dalí que se mostró “hastiado” de las comparaciones con Picasso y atribuyó su “vuelta al clasicismo” a su esposa Gala, a la que pidió se envíe un telegrama de agradecimiento.

14 de noviembre de 1976- El doctor Peña Rey es llamado a declarar a Comisaría

El doctor Peña Rey es llamado a declarar a Comisaría | La Región

Nacieron en Orense: Javier Estévez Franco, Cecilia Caride Fernández, Flor Fincia Díaz, Cristina Fontenla Iglesias, Sonia Rodríguez Pérez, Rubén y Joel Balvís Prieto, Patricia Nogueira Santalices y Alejandro García Orozco.

-En Celanova se casaron la bella señorita Carmiña Vega Bernárdez y el joven don Ricardo Estévez Míguez, funcionario de la Organización Sindical en Orense, apadrinados por la madre del novio, doña Rolíndez Míguez, viuda de Estévez, y el hermano de la novia, don Recaredo Vega Bernárdez, médico en Celanova.

-El doctor Manuel Peña Rey, miembro del comité local del Partido Comunista de Galicia en Orense, es llamado a declarar a la Comisaría de Policía en torno a la llamada Táboa Democrática, una agrupación de partidos y organizaciones de izquierda que fue presentada en Orense el pasado mes de octubre.

-(1) El presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) José Luis Meilán Gil visita la delegación de Orense situada en la sexta planta de la Torre.

-(2) Pura Val expone sus terracotas en el Liceo de Orense.

-La Lotería Nacional deja un premio de un millón de pesetas al décimo en Carballiño, gracias a un tercer premio.

14 de noviembre de 2001- Pánico en Nueva York al estrellarse otro avión

Pánico en Nueva York al estrellarse otro avión | La Región

(3) El ourensano Millán Picouto presenta en el Liceo su libro “Ciclo de Venus”.

-Los duques de Lugo, la infanta Elena y su esposo Jaime de Marichalar, visitan Galicia e inauguran la Casa de Europa y el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago antes de visitar la capilla San Froilán en la Catedral de Lugo.

-Nueva York vive con pánico la caída de un Airbus de la compañía American Airlines sobre el barrio de Queens apenas dos meses después de los atentados del 11-S, reviviendo los traumáticos ataques, aunque esta vez todo apunta a un trágico accidente en el que han muerto los 255 ocupantes del avión y se teme que haya más víctimas en tierra al caer sobre varios edificios.

-El cantautor Luis Eduardo Aute presenta en Sevilla su primer largometraje, una película de animación titulada “Un perro llamado Dolor” con referencias a Goya, Velázquez, Dalí, Lorca, Buñuel o Picasso, entre otros.

-Mick Jagger tendrá que dejar de promocionar su nuevo disco en solitario, “Godess in the Doorway”, para no poner en peligro la gira con la que los Rolling Stones celebrarán sus 40 años sobre los escenarios, después de una “fuerte discusión” con el resto del grupo.