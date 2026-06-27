Historia en 4 tiempos | Recital conjunto de la Coral De Ruada y el Orfeón Unión Orensana en la Magdalena

Recital conjunto de la Coral De Ruada y el Orfeón Unión Orensana en la Magdalena.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Se celebró el Día del Turista en Orense

Los cuatro matrimonios junto al alcalde de Orense.

(2) Dentro del programa de festejos se celebró en Orense el Día del Turista. Dos “stands” fueron instalados en las principales vías de acceso a la ciudad: uno en la Madrid a Vigo, por los nuevos accesos; y otro en El Pino, en el que los turistas eran obsequiados con empanada, bica, roscón, melindres y almendrados de Allariz, rosquillas de Ribadavia, vino y bebidas refrescantes. En estos “stands” actuaban grupos de gaiteros y parejas del grupo de danzas de la Sección Femenina de Orense.

De los turistas que pasaron fueron elegidos dos matrimonios, y otros dos por el Hotel San Martín y la Residencia Padre Feijóo: Ángel Cervera Benavente y Araceli Martín Leonor, de Madrid; José Martín López y María del Rosario Garrido, de Valladolid; Ramón Carrá Andreu y Amparo Abad Pérez, de Barcelona, y Jorge Fernández y Carmen Fibla, de Barcelona.

Los cuatro matrimonios fueron objeto de una recepción en el Ayuntamiento, en el despacho del alcalde, que les deseó una agradable estancia en la “tierra de la chispa”. Las parejas recibieron varios obsequios de manos del alcalde, y don Alfredo Cid Rumbao les entregó ejemplares de su libro “Guía de Orense”.

Los matrimonios recorrieron los lugares típicos y monumentos de la mano del Sr. Cid Rumbao, y luego fueron obsquiados con un almuerzo en un céntrico restaurante, mientras los hoteles les alojaron gratuitamente.

(1976)

Reverter: “El prestigio de un rally depende de su buena organización”

Estanislao Reverter.

(1) No hacen falta presentaciones, dentro del automovilismo orensano Estanislao Reverter es la máxima expresión en todos los terrenos, el “number one”. Él dirige un año más la organización del Rally de Orense.

-Señor “doctor”, no hablemos de dinero, hablemos de cómo se dirige un rally.

-Dirigir, dirigir, se puede dirigir de cualquier forma. Dominar la dirección de una prueba de esta naturaleza es fruto de mucha paciencia, mucha afición y mucha experiencia.

-¿Cuáles son los soportes de una buena organización?

-Según mi criterio, se debe apoyar en cuatro puntos: un buen cuadro de comisarios técnicos y deportivos, eficacia de las fuerzas de la Guardia Civil, un sistema fiel de comunicaciones internas y seguridad pasiva. Coordinar el diferente personal que interviene es la clave y la cuestión más delicada.

-¿Cómo se logra reunir un buen equipo de organización?

-Con los años. El tiempo es el mejor tamiz para saber quiénes son los mejores y los más aficionados. Agradezco la labor de todos los que colaboraron conmigo en estos nueve años de Rally, pero de los que empezaron casi no queda ni uno. Los colaboradores del equipo actual, que se les llama por ahí los “Canabal boys”, datan de las tres últimas temporadas, y son el mejor equipo de comisarios deportivos que he tenido a mis órdenes.

-Hablamos de coordinación…

-Sí, es el resumen del éxito. Todo esto que señalo como pilares de nuestro prestigio, si funciona con buena voluntad pero cada uno por su lado, termina siendo ineficaz y entraña grave riesgo físico para espectadores y pilotos. Si hay coordinación, hay éxito, y tras el éxito, el prestigio y la satisfacción de hacer cosas que elevan el nombre de Orense, que no depende de uno exclusivamente, sino de que todos nos empeñemos en ello.

Entrevista de Gonzalo Belay

(1976)

Recital conjunto de la Coral De Ruada y el Orfeón Unión Orensana en la Magdalena

Un momento de la actuación.

(3) En la Plaza de la Magdalena tuvo lugar un concierto coral a cargo de Coral De Ruada y Orfeón Unión Orensana, organizado por la comisión municipal de fiestas.

Numerosísimo público abarrotó el lugar para oír las intervenciones de las laureadas corales orensansas.

La primera parte del concierto estuvo a cargo de Coral De Ruada, que interpretó las canciones populares “A lúa vai polo aire”, “O castiñeiro”, “Festa do san Amariño”, “O merlo canta na rama”, “Hei de ir ao Montemaior”, “Aparta, loureiro verde”, “Pontevedra, de corales”, “Moreniña por te ver”, “Eu pasei o Portonovo” y “Ourense ao lonxe”.

Por su parte el Orfeón interpretó “¡Ay! Linda amiga”, “El tejedor”, “Hoy, amigos” (Mozart), “Adiós al bosque” (Mendelssohn), “Viva tute le vezzose” (Giardi), “A raíz do toxo verde” (Valdés), “El rossinyol” (Pérez Moya), “Rosa amarela” (Villalobos) y “Adiós digamos todos” (Farreny).

Al final ambas corales y el público cantaron el “Himno Gallego”.

(1976)

27 de junio de 1926 - Éxito de una compositora orensana

La señorita Obdulia Prieto Nespereira, discípula predilecta del ilustre músico Conrado del Campo, logra el penúltimo grado de Composición en el Conservatorio Nacional, recibiendo muchas felicitaciones en Orense su padre, don Jacinto.

-Nueva relación de donantes para las Fiestas del Carmen en Orense: Alfonso Junquera, Miguel Alcaraz, Adriano de la Seca, Emilia y Pepita Taboada, Aurelio A. Belvís, Carmiña A. París, Nieves Pita, Manolita Añorga, La Espuma, Raquel Feijóo, Pedro Pérez, Amable Pérez, Antonio Amoeiro, Bar Universal, Rafael de Sas, Antonio A. Bargas, Manuel Soto, Aurora Outeiriño, viuda de París, viuda de José Malleira, Luis G. Velasco, Luis Madriñán, Luis Outeiriño, Lolita Riveiro, José M. Estévez y Silvio F. París.

-Saludamos en Orense al secretario del Ayuntamiento de Verín, don Herminio Conde Fidalgo.

-Felizmente ha dado a luz una hermosa niña la bella esposa del juez de Instrucción de Viana del Bollo, don Serafín Casero.

27 de junio de 1951 - Comienzan las Fiestas del Couto

Nacieron en Orense: Concepción Quintas Fernández y Pedro Dorribo Duendas.

-El joven orensano Eduardo Prada Guzmán termina con brillantes notas el cuarto curso de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

-Por el doctor don Francisco de los Santos Vidal y señora, de Vigo, y para su hijo el doctor don Francisco de los Santos Salinas, médico titular de Lovios, ha sido pedida en Madrid al prestigioso ingeniero de caminos don José Paz Matute, jefe de Obras Sanitarias del Ayuntamiento de Madrid, la mano de su bella sobrina, señorita Teresa González Paz.

-El nuevo presbítero don José Iglesias Majón celebra su primera misa como sacerdote en la iglesia de San Francisco de Regis del Couto, en Orense.

-Comienzan con gran animación las tradicionales fiestas del barrio del Couto, con homenaje incluido en el Mirador de Sas por parte de la comisión de festejos a su alcalde de barrio y presidente, don Rafael de Sas Murias, acto presidido por el alcalde de Orense, don Eduardo Valencia, y el señor cura párroco del Couto.

27 de junio de 1976 - Segunda luna de miel para un matrimonio orensano

27 de junio de 1976.

Nacieron en Orense: Jorge Sanmiguel Álvarez, Óscar García Álvarez, Paula Rollón Gutiérrez, Ana Álvarez Vas y Darío Nóvoa Mellado.

-Beny Fernández domina la primera etapa del Rally de Orense a los mandos del BMW 2.002 TI de la Escudería Orense, perfilándose como ganador final mientras bate los récords de varios tramos.

-El matrimonio orensano formado por don Juan Fernández Pérez y doña Elisa Méndez Prado es premiado por el programa de la Cadena Ser “Ustedes son formidables” con una segunda “luna de miel” que la pareja pasará en Fuengirola.

-(1) Estanislao Reverter, el “number one” del automovilismo orensano, nos habla sobre la organización del Rally de Orense.

-(2) Cuatro matrimonios de visita en Orense son agasajados en nuestra ciudad con motivo del Día del Turista.

-(3) La Coral De Ruada y el Orfeón Unión Orensana ofrecen un concierto conjunto en la Plaza de la Magdalena con motivo de las Fiestas de Orense.

-Abre sus puertas en Orense la Cafetería Goya, situada en las Galerías Juan XXIII.

27 de junio de 2001 - Ourense se moviliza por Cuba

27 de junio de 2001.

El Instituto Ibérico para el Medio Ambiente y la Unesco presentan a los alcaldes de la comarca de A Limia un plan para recuperar el entorno de la Laguna de Antela.

-El Concello de Ourense pone en marcha la campaña de solidaridad “Por Cuba lo que haga falta” para enviar artículos necesarios como material escolar, medicamentos o medios de transporte al país caribeño, estableciendo como puntos de recogida el Pabellón, los Colegios de Ourense, las Asociaciones de Vecinos y el Área Social del Concello.

-El alemán Michael Schumacher (Ferrari) gana el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno disputado en el circuito alemán de Nürburgring, y afianza su liderato al frente del Mundial.

-El boxeador español Javier Castillejo pierde su título de campeón del mundo de los pesos superwelter ante el estadounidense de origen mexicano Óscar de la Hoya, en combate disputado en Las Vegas. Castillejo, que cayó claramente a los puntos y fue derribado en el último asalto, no pudo hacer nada frente a De la Hoya, que se convierte en el primer púgil méxico-americano que logra cinco títulos mundiales en diferentes categorías uniéndose a los legendarios Tommy Hearns y “Sugar” Ray Leonard.